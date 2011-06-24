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Seagate'den tabletlere özel sabit disk ailesi; Momentus Thin

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate'den tabletlere özel sabit disk ailesi; Momentus Thin
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Tablet bilgisayarların hızla yaygınlaşması ve yapılan pazar araştırmalarının önümüzdeki yıllar için yüksek satış rakamlarını ortaya koyması, sistem üreticileri kadar komponent firmalarını da bu alana çekiyor. Western Digital ile birlikte dünyanın en büyük iki disk üreticisinden biri olan ve yakın zamanda Samsung'un sabit disk bölümünü bünyesine katan Seagate, tablet bilgisayarlara özel yeni sabit disk ailesini duyurdu.

Bilindiği üzere piyasada satılmakta olan tabletlerde depolama birimi olarak NAND Flash bellek yongalarına yer veriliyor. Bu teknoloji pek çok avantaja sahip olmasına rağmen yüksek üretim maliyeti gibi bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Tabletlerin BOM olarak bilinen komponent maliyetlerine baktığımızda en yüksek maliyetli kalemlerden birinin NAND Flash bellek yongalarının olduğunu görüyoruz.

Maliyetler nedeniyle 8-16-32-64GB gibi depolama kapasitelerinin yaygın olarak kullanıldığı tablet bilgisayar arenasına yeni bir soluk getiren Archos 80 G9 ve 101 G9 isimli yeni tabletlerinde 250GB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunacağını duyurmuştı. Archos'un bu kadar yüksek kapasitelere çıkmasını sağlayan ise Seagate'in haberimize konu olan Momentus Thin serisi yeni nesil ultra-ince (7mm) sabit diskleri oldu.

160GB, 250GB ve 320GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan Momentus Thin serisindeki disklerde 16MB tampon bellek kapasitesine yer veriliyor. Modeline göre 5400 veya 7200 devir/dakika hızlarında çalışan yeni sürücülerin dizüstü bilgisayar diskleriyle benzer performans sunuyorlar ve opsiyonel olarak FIPS 140-2 standardında donanımsal veri şifreleme özelliği ile alınabiliyorlar.

Seagate'in Momentus Thin serisi yeni diskleri için Arhos'un tabletlerinin pazar performansı büyük önem taşıyor zira ilgi görmeleri halinde yüksek depolama kapasitesine tablet hazırlamak isteyen diğer üreticlerin de kullanması beklenebilir. Seagate ayrıca GoFlex Satellite isimli mobil kablosuz depolama sürücüsüne de dikkat çekiyor. Bataryadan güç alan bu sürücü, tabletler de dahil olmak üzere WiFi destekli herhangi bir sistem ile 802.11n üzerinden veri tarkmı yapabiliyor.
Seagate Momentus Thin serisi yeni diskleri kullanan ilk tabletlerden biri; Archos 80 G9. 

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Rock_Rage 8 yıl en beğenilen
Pek mantıklı gelmedi bana Neden
1- Mekanik disk hem daha cok guc cekicek hemde daha az dayanıklılık vaad edicek.
2- Tablet gibi hızlı acılan cok hızlı tepkimelere olanak veren yapıya kostek olacaktır.
3- Tablet kullanıcıların kapasitemde 250Gb olsun dediklerini dusunmuyorum.
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Pek mantıklı gelmedi bana Neden1- Mekanik disk hem daha cok guc cekicek hemde daha az dayanıklılık vaad edicek.2- Tablet gibi hızlı acılan cok hızlı te...
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evo5558 8 yıl
ssd disklere oranla ağırlığında daha fazla olacağı için fazla tutcağını sanmıyorum, ama pazarda seçenek çogalir.
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mali__ 8 yıl
128mb lik FlashDisk mp3 playe rlardan bahsediyorsun sanırım ve haklısın.. 128mb nere 250gb nere... Fiyatları elbette üretim bandı arttıkça düşecek, beklemeli...
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alito 8 yıl
2015 yılından sonra ssd depolama cözümleri standart hale gelecek hdd hala kullanılacak ama üretiminin %90 lık bir bölümü son bulmuş olacak. ssd depolama birimlerinin maliyetleride yerlerde sürünecek ayrıca ssd lerin şu andaki depolama boyutları o yıllarda komik gelecek insanlara.
5-10 yıl öncesini düşünürseniz ne demek istedigim daha iyi anlaşılır.
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séquestre 8 yıl
SSD seviyesine ne zaman ulaşacağız ...
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patrain 8 yıl
Tabletin neresine sokmayı düşünüyorlar bunu ?
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Python 8 yıl
64gb veya 128gb nand olsun yeterli ben tablette şahsen tıkırtılar acaip sesler duymak istemem bir tablet için pekte mantıklı görünmüyor.
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Batuist 8 yıl
kapasitesi az olsun nand olsun.. yeter artık dönen plaklardan kurtulalım.. bir tablet için 64GB bile çok çok yeterli bence.. sonuçta arşivleme cihazı değil..
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theyapici 8 yıl
satış maliyetini düşüreceği kesin bir de bu yönden bakmak gerek
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Rock_Rage 8 yıl en beğenilen
Pek mantıklı gelmedi bana Neden
1- Mekanik disk hem daha cok guc cekicek hemde daha az dayanıklılık vaad edicek.
2- Tablet gibi hızlı acılan cok hızlı tepkimelere olanak veren yapıya kostek olacaktır.
3- Tablet kullanıcıların kapasitemde 250Gb olsun dediklerini dusunmuyorum.
SAYGILARLA
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