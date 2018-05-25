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Seçim günü “anormal” yayınlar engellenecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, seçim güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını yürütüyor. Bakanlık, seçim günü sosyal medyayı takibe alacak, anormal yayınları engelleyecek.
12 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Seçim günü “anormal” yayınlar engellenecek
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, seçim güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemlere ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. Bakanlık, seçim günü “anormal” yayınların engelleneceğini açıkladı. Hangi yayınların bu kapsama gireceği açıklanmadı.

Seçim gününe yönelik hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, sosyal medyanın takibe alınacağını belirtti. Seçim güvenliği için Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), MİT ve siber güvenlik uzmanları birlikte görev yapıyor.

Anormal yayınlar engellenecek

Galip Zerey, anormal olarak nitelendirdiği yayınların engelleneceğine yönelik olarak, "SEÇSİS sisteminin düzgün çalışması ve sosyal medyadan anormal yayınların engellenmesi için görev yapacaklar. Bu tür anormal yayınların engellenmesi için BTK başkanının yetkisi var. Bir sorunda öncelikle ilgili içeriği engelliyorlar ama 24 saat içerisinde de nöbetçi mahkemeden karar alması gerekiyor." açıklamasında bulundu. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 'Anormal' yayından kastının ne olduğu bilinmiyor.

Oyların hızlı sayılması için sandıklardan çıkan oy sonuçları ilçe seçim kurulundaki SEÇSİS yazılımı ile YSK’ya bildiriliyor. Geçtiğimiz seçimde de kullanılan SEÇSİS’te kitlenme olmaması için altyapıda düzenlemeler yapıldı. Bu sisteme yapılacak ataklara karşı önlemler alındı. HAVELSAN, bu sistemin altyapı çalışmalarını yürütüyor.


http://www.hurriyet.com.tr/gundem/emniyet-mit-ve-hackerlar-birlikte-gorev-yapacak-40847571 Yorum Yaz
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eAkman 12 ay en beğenilen
Anormal derken?
Havuz medyası gibi gerçekleri göstermeyen kanallar mı normal sayılacak?
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profecco 12 ay
Kralın çıplak olması normal ama bunu söylemek mi anormal ! O gün diyelim oy hırsızlığı yapıldı geçen seçimlerdeki gibi, bunu birisi açıp telefondan canlı yayınladı engellenecek mi? Sağlığa zararlı olduğu tespit edilen ürünleri üreten firmaları açıklayan ve bunun sonucunda kovulan doçent gibi değil mi halkın iyiliği için her şey !
Kralın çıplak olması normal ama bunu söylemek mi anormal ! O gün diyelim oy hırsızlığı yapıldı geçen seçimlerdeki gibi, bunu birisi açıp telefondan canlı yayınl...
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10ff 12 ay
allah bilir anormal yayin diye neyi engelleyecekler...
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Wacom Intuos 6 ay
Malum taraftarlar yine cırlamış. Kendini tertemiz görüp de pisliğin dibine vuran bir bölücüler, bir de bunlar var. Gitseler de rahat etsek. Kötülük yapmak için yırtınıyorlar. Bir yanda demokrasi palavrası, bir yanda son hız sansürcülük.
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AhmediNesaj 6 ay
şu her seçimde oylar çalınıyor diye ağlayanları engelleyecekse güzel karar.
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Treth 6 ay
Bu demektir ki bu seçim CHP seçmenleri oylar çalınıyor geyiğini yapamayacak. Baymıştı zaten her sene aynı hikaye.
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sistemli adam 6 ay
Doğru karar. Hepsinin ardında da malum parti seçmeninin troll hesapları var, belli bir merkezden yönetiliyor, organize ediliyor.
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ozansirin89 12 ay
Güzel bir karar olmuş yerinde doğru
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xooxxoox 12 ay
O gün interneti unutun, kapanır kesin.
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Temkeş 12 ay
daha şimdiden yapacakları kepazelikleri engellemek için çalışmaya başlamışlar.
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mrsmrc 12 ay
Gördüğünüz trafo kapakları açık mı kapalı mı dikkat edin arkadaşlar. Mazallah

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smart1978 12 ay
Oy sayimindan sonrasi en onemlisi gucu elinde olan kendi insiyatifine gore kullanmayacagin guvencesi nedir ? Teyid amacli hersey acik olmali her kademede ... ISteyen bakar teyid eder ...
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profecco 12 ay
Kralın çıplak olması normal ama bunu söylemek mi anormal ! O gün diyelim oy hırsızlığı yapıldı geçen seçimlerdeki gibi, bunu birisi açıp telefondan canlı yayınladı engellenecek mi? Sağlığa zararlı olduğu tespit edilen ürünleri üreten firmaları açıklayan ve bunun sonucunda kovulan doçent gibi değil mi halkın iyiliği için her şey !
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