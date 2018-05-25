Seçim günü “anormal” yayınlar engellenecek

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, seçim güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemlere ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. Bakanlık, seçim günü “anormal” yayınların engelleneceğini açıkladı. Hangi yayınların bu kapsama gireceği açıklanmadı.

Seçim gününe yönelik hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, sosyal medyanın takibe alınacağını belirtti. Seçim güvenliği için Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), MİT ve siber güvenlik uzmanları birlikte görev yapıyor.

Anormal yayınlar engellenecek

Galip Zerey, anormal olarak nitelendirdiği yayınların engelleneceğine yönelik olarak, "SEÇSİS sisteminin düzgün çalışması ve sosyal medyadan anormal yayınların engellenmesi için görev yapacaklar. Bu tür anormal yayınların engellenmesi için BTK başkanının yetkisi var. Bir sorunda öncelikle ilgili içeriği engelliyorlar ama 24 saat içerisinde de nöbetçi mahkemeden karar alması gerekiyor." açıklamasında bulundu. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 'Anormal' yayından kastının ne olduğu bilinmiyor.

Oyların hızlı sayılması için sandıklardan çıkan oy sonuçları ilçe seçim kurulundaki SEÇSİS yazılımı ile YSK’ya bildiriliyor. Geçtiğimiz seçimde de kullanılan SEÇSİS’te kitlenme olmaması için altyapıda düzenlemeler yapıldı. Bu sisteme yapılacak ataklara karşı önlemler alındı. HAVELSAN, bu sistemin altyapı çalışmalarını yürütüyor.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/emniyet-mit-ve-hackerlar-birlikte-gorev-yapacak-40847571