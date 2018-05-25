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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD, Türkiye'ye F-35 satışını durdurmak için ilk resmi adımı attı

ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) kabul etti. Yasada Türkiye’ye F-35 satışının durdurulması yer alıyor. Türkiye'nin 25 milyar dolarlık F-35 siparişi bulunuyor.
12 ay
19,6b
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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ABD, Türkiye'ye F-35 satışını durdurmak için ilk resmi adımı attı
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Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışlarının durdurulması ve programdan çıkartılması için girişimde bulunan ABD, ilk adımı attı. ABD Temsilciler Meclisi, savunma politikalarını düzenleyen Ulusal Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) kabul etti. Yasada Türkiye’ye F-35 satışının durdurulması da yer alıyor.

NDAA tasarısında ABD Savunma Bakanından ABD ile Türkiye ilişkilerinin durumu hakkında rapor hazırlaması ve bu rapor hazırlanana kadar F-35 savaş uçakları satışının askıya alınması öngörülüyor.

Demokrat Partili Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis tarafından hazırlanan taslak metinde satışın engellenmesine gerekçe olarak 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkili olduğu suçlamasıyla Türkiye'de yargılaması devam eden ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun sürmesi ve Ankara'nın Rusya'dan satın alacağı S-400 füzeleri gösterildi.


Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, NDAA tasarısı 66'ya karşı 351 oyla kabul edildi. Tasarının "ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti İle İlişkilerinin Durumu Hakkında Rapor" başlıklı kısmında beş madde sıralandı:

  1. "ABD-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, son bir yıl içerisinde Türk hükümetinin attığı provokatif eylemler nedeniyle giderek gerilimli bir hal almıştır.
  2. Türk hükümetinin Rusya Federasyonu'ndan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın alma ihtimali, ilişkilerde tansiyonun yükselmesine neden olmuştur.
  3. Bu adımlar, ABD ile Türkiye arasında ortak silah geliştirme çalışmalarını olumsuz etkileme olasılığı taşımaktadır.
  4. Bu eylemler, NATO'nun ortak askeri yapılanma ve bilgi paylaşımına dair birlikte operasyon yapabilme yeteneği üzerindeki mevcut sıkıntıları daha da kötüleştirebilir.
  5. Bu eylemlerin ABD ile Türkiye arasında yürürlükte olan ikili anlaşmalar üzerinde de etkisi olabilir."

NDAA tasarısı Senato’ya ve Trump’a sunulacak

NDAA tasarısının Senato versiyonu, yasalaşma yolunda ilk aşamayı geçti. Temsilciler Meclisinin ardından yasa tasarısı Senato’ya sunulacak. Senato’da kabul edilirse Başkan Trump’a gidecek. Trump tasarıyı ya onaylayacak ya da yeniden görüşülmesi için Kongre’ye geri gönderecek. Tasarının nihai halinde Türkiye ile ilgili maddelerde düzenleme olup olmayacağı bilinmiyor.

Türkiye 25 milyar dolarlık sipariş verdi 

Türkiye, F-35 programının hem tedarikçi ortağı hem de alıcısı. Programın askıya alınması fikrinin üretime etkisi merak ediliyor zira F-35’in bazı parçaları Türkiye’de üretiliyor. Şuana kadar Türkiye 116 adet uçak sipariş etti. Toplam alım maliyetinin 25 milyar dolar olduğu açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı: ABD'ye karşılık vermeye mecbur kalırız! 

Karar ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Biz bu F-35 programı kapsamında üzerimize düşen yükümlülükleri harfiyen yerine getirdik. Zaten bu çok uluslu bir program. İmzalanan sözleşme çerçevesinde herkesin yükümlülükleri belli ve bunların yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu gibi adımlar ABD ile müttefiklik ilişkimizin ruhuna da aykırı. Sayın bakanımızın da söylediği gibi böyle adımlar olması halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız." dedi.

Geçtiğimiz gün Savunma Sanayii Müsteşarlığı sosyal medya hesaplarında, Türkiye için üretilen ilk F-35 uçağının test uçuşu görüntüleri yayınlandı. Programda değişiklik olmazsa ilk teslimatın 21 Haziran’da yapılması planlanıyor.


https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44248354 Yorum Yaz
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The Balance 12 ay en beğenilen
Ne karşılığı vereceksiniz ki. En fazla kınıyorsunuz işte.
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otodr 12 ay
Olsun, biz de seçimden sonra kendi uçağımızı kendimiz yaparız. Hemi de Bor ile çalışır. İşte prototipi de hazır.
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ImRoyal 12 ay
25 milyar dolarla uçak üretim arge şirketi kurulabilir mi kurulamaz mı diye merak etmek dışında bir şey düşünmüyorum. Demek ki dertleri tasaları Türkiye'ye bir gelecek kazandırmak değil kendi siyasetlerini yaşatmak. Böyle olaylarla övünmeyi bırakın. Devlet sizi umursamıyor. Devlet öncelikle kendisi için vardır ama sana bana sıra asla gelmez. Dışarıya bağımlılığı sürekli kılan siyasetin tek bir anlamı vardır. Devlet kendisini yaşatmak istiyor. Zaten küresel politikalar Türkiye'de yerli sanayinin teşvikini engelliyor yoksa bu satışları Türkiye gibi ülkelere yapamazlar. 25 milyar dolar dünyanın en zengin sanayicinin servetinden bile fazla. Bu parayı tek bir sipariş için ödüyor Türkiye. Türkiye güçlü bir ülke ama küresel politikaların tutsağı edilmiş bir ülke. Ekonomi sürekli batıp çıkıyor. Bu yüzden.
25 milyar dolarla uçak üretim arge şirketi kurulabilir mi kurulamaz mı diye merak etmek dışında bir şey düşünmüyorum. Demek ki dertleri tasaları Türkiye'ye bir ...
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1 Yanıt Yanıtla +72
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DH Misafiri 11 ay
Adamlar bizim dilenci sadakasını ne yapsın.Yıllık askeri harcamaları bizim GSMH kadar hem eski teknoloji zaten gerek yok paramız cebimizde kaldı...
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DH Misafiri 11 ay
uçağın kritik parçalarından bir tanesi türkiye'de üretiliyor diye biliyorum.. nasıl olacak bu iş? ayrıca haber gerçekse incirlik üssünü kapatmak için daha ne bekliyoruz..
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BeforeIforget 11 ay
O zmn bizde rusyadan su 27 alsak ya ?
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BeforeIforget 11 ay
O zmn bizde rusyadan su 27 alsak ya ?
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ø 11 ay
Satış olmazda rus menşeili uçakları alırız inşAllah
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_turbo_ 11 ay
Anladigim kadariyla olaya profesyonel acidan yaklasacak olur isek.NATO Rusyaya karsi kurulan bir Yapi ve S400 Sistemlerini alirsak Ruslar bu ucaklarin bilgilerine erisebilir diye NATO tereddüt etmekte ve haliylede Ruslar bu ucaklari karsilastirma firsati bulacaklar. Bundan dolayidirki mantiken düsünüldügünde gercektende S400 Fuze sistemlerini almamiz durumunda bu ucaklari bize vermeyeceklerini üzülerek anlamis bulunuyorum.
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valkurag55@Hotmail.com 11 ay ImRoyal
Birader 40 yaşındayım ergen sensin yaşını yazsana bı.hem burası Müslüman bir ülke işine gelmiyorsa çekip gidersin o kadar.yahudi ergeni.bu ülkenin yüzde doksan dokuzu Müslüman sen İsrail'e git bi zahmet.
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marmaradishastası 12 ay Vanished Man
İncirlik NATO üssü olarak geçmiyor. İncirlik Türk toprağı olarak bir Amerikan üssü diye geçiyor. Hatta ABD üsleri arasında Amerikanın kendi toprağı sağılmayan az sayısa üslerinden bir tanesi. NATO üssü olarak sayılmıyor herkes öyle sanıyor almanlar geldi konuşlandı diye ama öyle değil.
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valkurag55@Hotmail.com 12 ay
İyide diyanet ı niye kapatiyon sen Müslüman deyilmisin.ergen
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ImRoyal 12 ay valkurag55@Hotmail.com
Türkçe'ne mi küfredeyim beyinsizliğine mi bilmiyorum. Diyanetten önce insanlar müslüman değil miydi? Ben müslüman değilim ve olmak zorunda da değilim.Önemli olan vergilerin nereye harcandığı. Bu ülkede müslüman olarak yaşamak istiyorsan ateistin vergisini müslümana maaş olarak ödememekle başlamaları gerekiyor.
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Fade to Black 12 ay
biz uçakları çok sık kullanıyoruz. rus veya çin uçakları bizim kullanımımıza uygun olmaz bu açıdan. onlar kendileri kullanabilir nasıl olsa kendileri üretiyorlar.
ekstra olarak avrupadan uçak alabiliyorsak veya ortak üretebiliyorsak bunu da yapmalıyız ancak F35'den kolayca vazgeçmeyip hakkımızı sonuna kadar almalıyız diye düşünüyorum.
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