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SecureDrives kendi kendini imha edebilen SSD ürünlerini duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SecureDrives kendi kendini imha edebilen SSD ürünlerini duyurdu

Snapchat ile kendi kendini imha eden mesajlara şahit olurken, Secure Drives tarafından lanse edilen ürünlerle bu kez kendi kendini imha eden SSD ürünlerini görme şansını yakaladık.

Güvenlik üzerine uzmanlaşan İngiliz SecureDrives firması tarafından lanse edilen iki SSD ürünü, çalınma veya kaybolma gibi durumlarda hayati önem taşıyan bilgilerin tamamen erişilmez olmasını sağlayan bir sisteme sahip. 

Autothysis128s ve Autothysis128t adlı SSD ürünleri 128GB kapasite sunuyor. Ürünlerin içerisindeki sistem NAND yongalarını ve kontrolcüyü kırarak tamamen kullanılamaz hale getiriyor. 

Ürünlerin devre dışı kalması ise farklı sebeplerle olabiliyor. İlk olarak ürünlerin dokunmatik ekrana sahip bir kumanda ile bağlantılı olduğunu belirtelim. SSD ürünlerine erişim bu kumandadan PIN girerek yapılıyor. GSM bağlantısı olan kumandaya bir SMS göndererek ürünlerin imha edilmesini sağlıyorsunuz. 

Ayrıca kumandanın bağlantısı kesildiğinde, ürün yuvasından çıkarılmaya çalışıldığında, bağlı bataryanın gücü zayıfladığında, kumandadan yanlış PIN girildiğinde de sürücüler kendini imha ediyor. 

SecureDrives ürünleri 1567$ başlangıç fiyatına sahip. Kumanda ise 180$ seviyesinde. SMS gönderimi için GSM aboneliği gerekiyor ve o da yıllık 47$ ediyor. Yani üstün güvenlik tedbirlerine sahip bir SSD için bir servet ödemeniz gerekiyor.  

http://gizmodo.com/self-destructing-ssds-will-nuke-themselves-if-you-text-1640733628 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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BARIŞ55 5 yıl
Şimdi NSA düşünsün. Kırılmış nand ı onarmak mümkün müdür?
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MühendisMurat 5 yıl
güzel düşünülmüş.
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OverClocK1ng 5 yıl
Devlet sırları için falan kullanışlı olabilir...
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DH Misafiri 5 yıl
Biz bunu 20 sene once dizide izliyorduk.A takimi
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SteveMeade 5 yıl
Fiyata bak o paraya kiralık katil tutar ssd yi çalanı nallatırım
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