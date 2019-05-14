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Şeffaf güneş panelleri, pencerelere enerji toplama özelliği kazandıracak

Michigan State'in geliştirdiği TLSC adlı güneş panelleri, tamamen saydam olmaları nedeniyle pencereler üzerinde konumlandırılabiliyor. Görüntü kirliliği de yaratmayan buluş detayları haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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2
8
Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Şeffaf güneş panelleri, pencerelere enerji toplama özelliği kazandıracak
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Michigan State Üniversitesinde görev yapan araştırmacıların geliştirdiği tamamen şeffaf güneş panelleri, otomotiv endüstrisinden mimari yapılara uzanan geniş bir yelpazede kullanım alanı vadediyor.

Arkası görünür ayna mantığından yola çıkılarak geliştiren “şeffaf ve parlak güneş ışını toplayıcı(TLSC)” cam, pencere gibi saydam yüzeylerin üzerine yerleştirilebiliyor. Araştırmacılara göre bu sayede ışığın geçirgenliğini engellemeden enerji depolamak mümkün hale geliyor.

Bahsi geçen teknolojide, kızılötesi ve ultraviyole ışınlar gibi insan gözünün seçemediği ışın dalga boylarını emme kabiliyeti olan organik moleküllerin kullanıldığı ifade edilmiş. Projede görev alan kimya mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Richard Lunt, “Söz konusu malzemeyi sadece ultraviyole ve yakın kızılötesi dalga boylarını yakalayacak ve daha sonra; kızılötesinde, farklı bir dalga boyunda parlayacak şekilde ayarlayabiliyoruz. Hapsedilen ışık, panelin dış hatlarına transfer edildikten sonra burada bulunan fotovoltaik güneş hücreleri marifetiyle elektriğe dönüştürülüyor.” ifadelerini kullanmış.

Lunt’a göre dikey olarak kapladığı alan çatılarda kullanılan panellere kıyasla daha fazla olan TLSC, camdan yapılma ön cepheye sahip binalarda etkin bir biçimde kullanılabilecek. Mimari tasarımda da görsel olarak olumsuz bir etki bırakmayacağı ifade edilen panellerin, eski binalarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

 

https://www.the-open-mind.com/transparent-solar-panels-will-turn-windows-into-green-energy-collectors/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 hf. en beğenilen
%40 Pencere vergisi :D gelir artık
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Ray Kurzweil 3 hf.
Burnu sümüklü elin Amerikalısı nelerle uğraşıyor, biz nelerle uğraşıyoruz...
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WB 3 hf.
Bak bu guzel gelisme..
Bu arada her haberden ulkesi adina muhalefet cikaranlardan biktiniz mi sizde?
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astegon 3 hf.
Elon Musk zaten buna benzer bir geliştirme yapmıştı. Ayrıca kiremitlerin içerisine de bunları koyup özellikle sunlight olduğu zaman muazzam bir enerji depolama düşüncesi vardı.
Güzel hareketler bunlar.
Biz ise sandık saymaya devam...
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combaba 3 hf.
evlerde kullanıldığında buzdolabı, çamaşır makinesi, soğutucunun enerjisi çıkarsa yeter.
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DH Misafiri 3 hf.
Enerjiyi depolaman gerek biliyorsun değil mi? Yani masraf şart. :D
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DH Misafiri 3 hf. en beğenilen
%40 Pencere vergisi :D gelir artık
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Ray Kurzweil 3 hf.
Burnu sümüklü elin Amerikalısı nelerle uğraşıyor, biz nelerle uğraşıyoruz...
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swat882 3 hf. Ray Kurzweil
İşte bu yüzden bizden öndeler.
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caneycaney 3 hf.
işte bu bir devrim olur enerji alanında.Tüm evlerin camlarında bundan olduğunu düşünsenize.
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