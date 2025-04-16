Güneş paneli sevkiyatında rekor: 2024’te 703 GW’a ulaşıldı

Sevkiyatlar arttı, fiyatlar düştü
Raporda öne çıkan bir diğer önemli gelişme ise güneş paneli fiyatlarındaki sert düşüş. 2023 sonuna kıyasla 2024 yılında fotovoltaik (PV) modül fiyatlarında ortalama yüzde 33 oranında bir azalma yaşandı. Bu gelişme, yenilenebilir enerji yatırımlarını daha cazip hale getirirken, sektörün hızlı ölçeklenmesine de zemin hazırlıyor. Aktarılanlara göre toplam güneş modülü sevkiyatı 703 GW olurken kurulumların ise 566 GW’a yükseldiğine dikkat çekiliyor.
Rapora göre, kristal silikon bazlı PV teknolojileri küresel pazarda %98’lik payla açık ara liderliğini sürdürüyor. Özellikle n-tipi wafer’ların yükselişi dikkat çekiyor; bu yapı taşları pazarın %70’ini oluşturuyor. Ayrıca 2024 yılı, n-tipi TOPCon teknolojisinin p-tipi PERC’in önüne geçerek sektördeki hakimiyetini ilan ettiği bir dönüm noktası oldu. Bu değişim, üretim verimliliği ve performans açısından yeni nesil panellere olan ilginin hızla arttığını gösteriyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/04/15/global-solar-module-shipments-hit-703-gw-in-2024/ https://taiyangnews.info/technology/vdma-releases-itrpv-16-edition Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
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