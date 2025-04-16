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    Güneş paneli sevkiyatında rekor: 2024’te 703 GW’a ulaşıldı

    Uluslararası Fotovoltaik Teknoloji Yol Haritası'nın (ITRPV) yayınladığı rapora göre 2024 yılında toplamda 703 GW’lık güneş paneli sevkiyatı gerçekleşti. Fiyatlar ise yüzde 33 düştü.
    Güneş paneli sevkiyatında rekor: 2024’te 703 GW’a ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi sektörünün nabzını tutan Uluslararası Fotovoltaik Teknoloji Yol Haritası (ITRPV) raporunun 16. baskısı yayımlandı. Alman Mühendislik Derneği VDMA tarafından hazırlanan rapor, 2024 yılında küresel güneş paneli sevkiyatlarının 703 gigawatt’a (GW) ulaştığını ortaya koydu. Bu, sektörde bugüne kadar kaydedilen en yüksek yıllık sevkiyat rakamı olarak dikkat çekiyor.

    Sevkiyatlar arttı, fiyatlar düştü

    Raporda öne çıkan bir diğer önemli gelişme ise güneş paneli fiyatlarındaki sert düşüş. 2023 sonuna kıyasla 2024 yılında fotovoltaik (PV) modül fiyatlarında ortalama yüzde 33 oranında bir azalma yaşandı. Bu gelişme, yenilenebilir enerji yatırımlarını daha cazip hale getirirken, sektörün hızlı ölçeklenmesine de zemin hazırlıyor. Aktarılanlara göre toplam güneş modülü sevkiyatı 703 GW olurken kurulumların ise 566 GW’a yükseldiğine dikkat çekiliyor.

    Rapora göre, kristal silikon bazlı PV teknolojileri küresel pazarda %98’lik payla açık ara liderliğini sürdürüyor. Özellikle n-tipi wafer’ların yükselişi dikkat çekiyor; bu yapı taşları pazarın %70’ini oluşturuyor. Ayrıca 2024 yılı, n-tipi TOPCon teknolojisinin p-tipi PERC’in önüne geçerek sektördeki hakimiyetini ilan ettiği bir dönüm noktası oldu. Bu değişim, üretim verimliliği ve performans açısından yeni nesil panellere olan ilginin hızla arttığını gösteriyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/04/15/global-solar-module-shipments-hit-703-gw-in-2024/ https://taiyangnews.info/technology/vdma-releases-itrpv-16-edition
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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 3 saat önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 5 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    Video çalışmıyor.

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