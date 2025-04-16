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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi sektörünün nabzını tutan Uluslararası Fotovoltaik Teknoloji Yol Haritası (ITRPV) raporunun 16. baskısı yayımlandı. Alman Mühendislik Derneği VDMA tarafından hazırlanan rapor, 2024 yılında küresel güneş paneli sevkiyatlarının 703 gigawatt’a (GW) ulaştığını ortaya koydu. Bu, sektörde bugüne kadar kaydedilen en yüksek yıllık sevkiyat rakamı olarak dikkat çekiyor.

Sevkiyatlar arttı, fiyatlar düştü

Raporda öne çıkan bir diğer önemli gelişme ise güneş paneli fiyatlarındaki sert düşüş. 2023 sonuna kıyasla 2024 yılında fotovoltaik (PV) modül fiyatlarında ortalama yüzde 33 oranında bir azalma yaşandı. Bu gelişme, yenilenebilir enerji yatırımlarını daha cazip hale getirirken, sektörün hızlı ölçeklenmesine de zemin hazırlıyor. Aktarılanlara göre toplam güneş modülü sevkiyatı 703 GW olurken kurulumların ise 566 GW’a yükseldiğine dikkat çekiliyor.

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Rapora göre, kristal silikon bazlı PV teknolojileri küresel pazarda %98’lik payla açık ara liderliğini sürdürüyor. Özellikle n-tipi wafer’ların yükselişi dikkat çekiyor; bu yapı taşları pazarın %70’ini oluşturuyor. Ayrıca 2024 yılı, n-tipi TOPCon teknolojisinin p-tipi PERC’in önüne geçerek sektördeki hakimiyetini ilan ettiği bir dönüm noktası oldu. Bu değişim, üretim verimliliği ve performans açısından yeni nesil panellere olan ilginin hızla arttığını gösteriyor.

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Güneş paneli sevkiyatında rekor: 2024’te 703 GW’a ulaşıldı