Segway bu kez Çinlilere satıldı

2001 yılında dünyayı değiştirecek bir buluş olarak Dean Kamen tarafından teknoloji dünyasına takdim edilen Ginger veya bilinen adıyla Segway, yüksek maliyetleri nedeniyle ilgi görmedi ve sadece geniş alanlarda çeşitli hizmetler için kullanılan bir araç haline geldi.





2010 yılında firmayı satın alan Jimi Heselden, aynı yıl modifiye Segway aracı ile bir tepeden düşüp ölünce firma Summit Strategic Investments LLC ortaklığına devredilmişti. Şimdi rotasını Çin'e çevirdi.





Xiaomi'nin de finansörü arasında bulunduğu Ninebot adlı Çinli girişim Segway firmasını satın aldığını duyurdu. Ninebot girişimi Segway tarzı elektrikli araçlar geliştiriyor ve 38 ülkeye ihraç ediyor.





Segway'in cihazlarla ilgili olarak 400 civarında patenti Ninebot bünyesine geçecek. Firma bu patentleri elektrikli araçlar, mobil internet ve insan tabanlı etkileşim teknikleri alanında kullanmayı planlıyor.





Ninebot kendi cihazlarını ABD'de satışa sunmaya başladığı zaman Segway patent ihlali nedeniyle şikayetçi olmuştu. Anlaşılan Ninebot firmayı toptan satın alarak gelecekteki muhtemel patent şikayetlerinin de önüne geçmiş oldu.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-15/xiaomi-backed-startup-says-it-plans-to-buy-u-s-rival-segway