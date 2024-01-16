Böyle oyun kontrolcüsü yok: Go Kart aracının kendisi

Tam Boyutta Gör Son dönemlerde bindiğiniz aracın direksiyonunun, eğlence ekranında oyun oynarken bir kontrolcü haline geldiğini görmüştük ancak bu kez bir Go Kart aracı komple bir oyun kontrolcüsü haline dönüşüyor.

Segway Go Kart Pro 2 özellikleri ve fiyatı

Segway Go Kart Pro 2 aslında üst seviye bir Go Kart aracı. Saatte 40Km hıza ulaşabilen araç maksimum 22Km mesafe gidebiliyor. Aracın bataryası 4 saatte şarj olabiliyor ve yaklaşık 330Kg ağırlığında.

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Kış aylarında ise aracın fonksiyonelliğini arttıracak bir yöntem bulunmuş. Direksiyonda D-Pad ve kontrol tuşları yer alıyor. Eğer garajınızda yeriniz varsa bir projeksiyon veya dev ekran kurarak oyun oynayabilirsiniz. Ön siparişte 1799$ olan Go Kart aracı piyasaya çıktığında 2299$ olacak.

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Segway Go Kart Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı