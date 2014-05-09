Şehir kurma tabanlı strateji oyunu Anno: Build an Empire, iPad'e geliyor





Ubisoft'un popüler şehir kurma tabanlı strateji oyunu serisi Anno, iPad için optimize edilmiş özel bir sürümle oyunseverlerin beğenisine sunulacak.





Anno: Build an Empire adını alacak olan oyunda epik bir ortaçağ şehri inşa etmekle işe başlayarak stratejik kararlarla onu yönetmeye çalışacağız.

Hanlar, kiliseler ve evler inşa ederek halkınızı mutlu etmeye çalışırken, aynı zamanda güvenliklerini de sağlamak zorundasınız. Eğer şehriniz mutlu olursa başka şehirler inşa edebilecek ve ticaret yolları açabileceksiniz.





Anno: Build an Empire free-to-play olarak sunulacak ve internet bağlantısı gerektirecek. Oyunda çeşitli satın alma opsiyonları da mevcut olacak. Oyunun kısa süre sonra iPad için indirmeye sunulacağı belirtildi.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/iPad/Anno%3A+Build+an+Empire/news.asp?c=59355