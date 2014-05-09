Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Şehir kurma tabanlı strateji oyunu Anno: Build an Empire, iPad'e geliyor

5 yıl
1,7b
1
5
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Şehir kurma tabanlı strateji oyunu Anno: Build an Empire, iPad'e geliyor

Ubisoft'un popüler şehir kurma tabanlı strateji oyunu serisi Anno, iPad için optimize edilmiş özel bir sürümle oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Anno: Build an Empire adını alacak olan oyunda epik bir ortaçağ şehri inşa etmekle işe başlayarak stratejik kararlarla onu yönetmeye çalışacağız.
Hanlar, kiliseler ve evler inşa ederek halkınızı mutlu etmeye çalışırken, aynı zamanda güvenliklerini de sağlamak zorundasınız. Eğer şehriniz mutlu olursa başka şehirler inşa edebilecek ve ticaret yolları açabileceksiniz. 

Anno: Build an Empire free-to-play olarak sunulacak ve internet bağlantısı gerektirecek. Oyunda çeşitli satın alma opsiyonları da mevcut olacak. Oyunun kısa süre sonra iPad için indirmeye sunulacağı belirtildi.  

http://www.pocketgamer.co.uk/r/iPad/Anno%3A+Build+an+Empire/news.asp?c=59355 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Litheart 5 yıl
Şöyle adam gibi 10 lira alsınlar ama rahat rahat oynasak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omeeeeer 5 yıl
Free-to-play oyunlardan gına geldi be artık!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 5 yıl
free to play
bi ev icin saatlerce bekletirler ya da utanmadan 1 dolardan 99 dolara kadar elmas, altin gibi seyleri itelemeye calisirlar yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Apple Specialist 5 yıl
Hele şükür…
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Cuması Perşembeden belli" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim