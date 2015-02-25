Sektörel: Almanya merkezli rapora göre fotoğraf makinesi tercihleri değişiyor

Boyutları ve kullanımı kolay yapılarıyla popülerliği artan aynasız sistem fotoğraf makineleri, uzun yıllardır liderliği elinden bırakmayan DSLR sistem fotoğraf makinelerini gün geçtikçe daha fazla zorluyor. Yapılan farklı sektörel araştırmaların da gösterdiği üzere kullanıcılar yıkılmaz denen tabuları gelişen teknolojiyle beraber geride bırakıyor.

Görüntüleme derneği Photoindustrie-Verband'in yaptığı Almanya merkezli son araştırma ise fotoğraf makinesi sektörünün geldiği son noktayı başarılı şekilde gözler önüne seriyor ve aynı zamanda diğer ülkelerin durumunu da yansıtıyor. Bu doğrultuda DSLR fotoğraf makinesi satışlarının 2013'den itibaren ciddi seviyede düştüğünü, bu düşüşe karşın aynasız sistem kompakt fotoğraf makinelerinin ise DSLR pastasından artık çok daha fazla oranda pay aldığını gösteren araştırma, yine aynasız sistemden elde edilen gelirin %26.2 oranında arttığını, %17.4 oranında da bir büyümenin gerçekleştirildiğini gösteriyor. Özellikle GoPro'nun katkısıyla aksiyon kamerası pazarının 2011'den 2014'e büyük bir artış yaşadığını ve 2013 ile 2014 arasında dahi büyük bir farkın olduğunu belirten kurum, 2014 yılında DSLR satışlarının düşmesine de bağlı olarak ilk defa lens satışlarının azaldığını, bunu yanında fotoğraf kitaplarında artışın olmasına rağmen fotoğraf makinesi aksesuarlarında büyük bir düşünün yaşandığını gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak yukarıda da belirttiğimiz üzere aynasız sistem fotoğraf makineleri fotoğraf makinesi pazarını domine etmeye doğru ilerliyor. Video tarafında ise aksiyon kameralarıyla yeni bir soluk kazanan sektör, akıllı telefonlara karşı ise büyüklüğünü göstermeye devam ediyor.





http://www.mirrorlessrumors.com/big-germany-camera-sales-report-mirrorless-is-on-raise