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Sektörel: Almanya merkezli rapora göre fotoğraf makinesi tercihleri değişiyor

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sektörel: Almanya merkezli rapora göre fotoğraf makinesi tercihleri değişiyor
Boyutları ve kullanımı kolay yapılarıyla popülerliği artan aynasız sistem fotoğraf makineleri, uzun yıllardır liderliği elinden bırakmayan DSLR sistem fotoğraf makinelerini gün geçtikçe daha fazla zorluyor. Yapılan farklı sektörel araştırmaların da gösterdiği üzere kullanıcılar yıkılmaz denen tabuları gelişen teknolojiyle beraber geride bırakıyor.
Görüntüleme derneği Photoindustrie-Verband'in yaptığı Almanya merkezli son araştırma ise fotoğraf makinesi sektörünün geldiği son noktayı başarılı şekilde gözler önüne seriyor ve aynı zamanda diğer ülkelerin durumunu da yansıtıyor. Bu doğrultuda DSLR fotoğraf makinesi satışlarının 2013'den itibaren ciddi seviyede düştüğünü, bu düşüşe karşın aynasız sistem kompakt fotoğraf makinelerinin ise DSLR pastasından artık çok daha fazla oranda pay aldığını gösteren araştırma, yine aynasız sistemden elde edilen gelirin %26.2 oranında arttığını, %17.4 oranında da bir büyümenin gerçekleştirildiğini gösteriyor. Özellikle GoPro'nun katkısıyla aksiyon kamerası pazarının 2011'den 2014'e büyük bir artış yaşadığını ve 2013 ile 2014 arasında dahi büyük bir farkın olduğunu belirten kurum, 2014 yılında DSLR satışlarının düşmesine de bağlı olarak ilk defa lens satışlarının azaldığını, bunu yanında fotoğraf kitaplarında artışın olmasına rağmen fotoğraf makinesi aksesuarlarında büyük bir düşünün yaşandığını gözler önüne seriyor.
Sonuç olarak yukarıda da belirttiğimiz üzere aynasız sistem fotoğraf makineleri fotoğraf makinesi pazarını domine etmeye doğru ilerliyor. Video tarafında ise aksiyon kameralarıyla yeni bir soluk kazanan sektör, akıllı telefonlara karşı ise büyüklüğünü göstermeye devam ediyor. 
 
Sektörel: Almanya merkezli rapora göre fotoğraf makinesi tercihleri değişiyor


http://www.mirrorlessrumors.com/big-germany-camera-sales-report-mirrorless-is-on-raise Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bu düşüşler fiyatlara da yansır umarım...
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ezimuse 4 yıl
Bu araştırmalar ve burada ki yorumları gördüğüm kadarıyla herkes sıradan bir kullanıcı olarak bakıyor bu duruma. Ben kendi kullanım amacıma bakarsam asla bir aynasız makina kullanmayacağım. Hem model çekimi olsun detay çekimi olsun hiçbir zaman aynasızlar benim işimi görmeyecek. Aynasızlarda ne adam akıllı odak sistemi var nede lens kalitesi ve çeşitliliği. Evet sıradan kullanıcılar için yapılmış bir araştırma ki dslr almasada olur o kişiler, çektikleri şey bellidir sokakta insan portresi, kedi, köpek ve manzara. Bunlar için zaten dslrye gerek yok kompakt makina ile bile çekilir. Hatta sosyal medya için bazı basit çekimlerimi 5s ile yapıyor snapseed ile düzenliyor atıyorum ki kimsede sen bunu neyle çektin demiyor.
Neyse konuyu uzatmadan sıradan kullanıcılar için aynasızlar iyi ancak kendi açınızdan bakıpta dslr ölecek, aynasızlar dslr i öldürecek demek çok absürt. Madem aynasızları o kadar iyi görüyorsunuz Medium format kullanıcıları da geçsin :) Komik olmayalım lütfen...
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murdocklawless 4 yıl
bu durumda dslr ucuzlar belki de alırız bir d810.
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jiddi 4 yıl
Ben geçen yıldan beri diyorum gidişat bu yönde ama bizim millet genelde kafayı buraya gömmüş. Fakat bence 2017-18'den erken aynasızlar ciddi bir orana sahip olmayacak. Üst sınıf D-slr fiyatları inmez diye de düşünüyorum, ancak çoğunlukla giriş seviyesi d-slrların rakibi gibi görülen aynasızlardaki gövde çeşitliliği artar ise klasik d-slr fiyatları düşebilir. Bunu yapacak olanlar da aynasızlara karşı ucundan accık gösteren Nikon ve Canon'dur. Eğer Sony gibi Olympus'un OM-D'leri gibi üst seviye gövdeler üretirler ise... Bu durumda da günümüzdeki sistem d-slr üretmelerinin gereği kalmayacak. Böyle bir geçiş olabilir. Atıyorum, 4-5 yıl sonra Canon ve Nikon komple aynasız üretiyor olabilir !.. Klasik d-slr'lar o zaman artık üretilmediği için ucuzlayabilir.
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aspirin_00 4 yıl
bu aynı şuna benziyor ilk digital fotoğraf makinesi çıktığında profesyonller yok digital işi bozdu bilmem ne oldu derken ellerinde digital slr makina düşmez oldu şimdi aynasız makinalar için lafı söylüyor yarın ellerinde aynasız makina düşmeyecek emin olun....
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filteke 4 yıl
sony a7 nex serileri gibi makinaları piyasaya sürmeseydi bu canlılık fazla olmazdı, çoğu insan için dslr büyük ve pahalı bir seçim, artı cep telefonları kameraları bu satışları olumsuz yönde etkiledi.
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renklem 4 yıl
Verilerin doğruları gösterdiğini düşünüyorum. Bazı şirketler tarafından yapılan istatistik çalışmalar insanları yönlendirme amacı taşıyor. Ben dahi DSLR fotoğraf makinesi (Nikon D700 ~ 7100) almayı düşünürken, Samsung'un NX300, NX300M; Sony'nin A7, A7 II gibi aynasız fotoğraf makinelerini takipe aldım. Hatta Samsung'un NX500 fotoğraf makinesi de güzel özelliklerle donanımlı olarak gelirse DSLR makineler daha da zorlanacaktır. Umarım Olympus, Sony, Samsung gibi firmalar birbirileriyle rekabet edebilecek aynasız modeller çıkarabilirler, Sony'nin biraz üstünlüğü var gibi görünüyor. Canon ve Nikon da umarım bu şirketlere biran önce yetişebilecek nitelikte aynasız çıkarırlar. DSLR makinelerde bir karizma olduğu doğru ancak Retro tarzda aynasız fotoğraf makineler de ayrı karizma :)
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