iPad'ler iPhone'lardan çok daha uzun süre kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Analiz firması CIRP’ın raporu, yeni iPad sahiplerinin eski cihazlarını daha uzun süre ellerinde tuttuğunu gösteriyor. 12 ay boyunca toplanan veriler ışığında, iPad satın alan kullanıcıların %67'si eski cihazlarını elden çıkarmıyor; ya ailelerine ya da arkadaşlarına veriyor.

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iPad kullanıcılarının %67'si eski cihazlarını elde tutuyor

iPad alanların yaklaşık üçte ikisi, eski iPad'lerini satmak veya mağazalarda takas programı kapsamında değerlendirmek yerine kendilerine saklıyor veya arkadaşlarına ve ailelerine veriyor.

iPhone kullanıcılarının %5'i eski telefonlarını satıyor

CIRP'nin raporuna göre iPad sahiplerinin yalnızca %3’ü eski cihazlarını takas için veriyor, %6’sı satıyor. iPhone ile kıyaslandığında, yeni kullanıcıların %41'i eski iPhone’larını ya arkadaşlarına/ailelerine veriyor ya da yeni bir iPhone aldıktan sonra saklıyor. Takas kapsamında eski telefonlarından vazgeçen iPhone kullanıcılarının sayısı %42. Bu arada kullanıcıların %5’i eski iPhone'larını satarak bir miktar para kazanmayı tercih ediyor.

Rapor, cihazlarını kayıp, çalıntı veya bozulduğu gerekçesiyle değiştirenlerin sayısını da ortaya koyuyor. iPad kullanıcılarının %23’ü, iPhone kullanıcılarının ise %6’sı belirli gerekçelerle yeni bir cihaz satın alıyor.

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