iPad'ler iPhone'lardan çok daha uzun süre kullanılıyor

- iPad kullanıcılarının %67'si eski cihazlarını elde tutuyor
- iPhone kullanıcılarının %5'i eski telefonlarını satıyor
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iPad kullanıcılarının %67'si eski cihazlarını elde tutuyor
iPad alanların yaklaşık üçte ikisi, eski iPad'lerini satmak veya mağazalarda takas programı kapsamında değerlendirmek yerine kendilerine saklıyor veya arkadaşlarına ve ailelerine veriyor.
iPhone kullanıcılarının %5'i eski telefonlarını satıyor
CIRP'nin raporuna göre iPad sahiplerinin yalnızca %3’ü eski cihazlarını takas için veriyor, %6’sı satıyor. iPhone ile kıyaslandığında, yeni kullanıcıların %41'i eski iPhone’larını ya arkadaşlarına/ailelerine veriyor ya da yeni bir iPhone aldıktan sonra saklıyor. Takas kapsamında eski telefonlarından vazgeçen iPhone kullanıcılarının sayısı %42. Bu arada kullanıcıların %5’i eski iPhone'larını satarak bir miktar para kazanmayı tercih ediyor.
Rapor, cihazlarını kayıp, çalıntı veya bozulduğu gerekçesiyle değiştirenlerin sayısını da ortaya koyuyor. iPad kullanıcılarının %23’ü, iPhone kullanıcılarının ise %6’sı belirli gerekçelerle yeni bir cihaz satın alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.