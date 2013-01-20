Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sennheiser, siyah-kırmızı renk ikilisine bürünen kulaklığı Momentum'u satışa sunuyor

6 yıl
1,3b
1
33
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sennheiser, siyah-kırmızı renk ikilisine bürünen kulaklığı Momentum'u satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör
Ses uzmanı Sennheiser, siyah ve kırmızı renk ikilisine bürünen kafa üstü kulaklığı Momentum'u, bu aydan itibaren yurtdışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Momentum'un, gerek ses kalitesi gerekse malzeme kalitesi kriterlerinde iddialı olduğunu belirtelim. 
Kulaklığın kafa bandında zımparalanmış paslanmaz çelik ve hava alabilen deri gibi materyaller tercih edilirken; dış kulağı tamamen saran kulak pedlerinde yumuşak deri kullanılmış. Kulak pedleri, kulakları tamamen sardığı için müzik dinlerken veya görüşme yaparken çevresel seslerden mimimum ölçüde etkileniyoruz. Neodimiyum sürücülerle donatılan kulaklık, 18 ohm empedans değeri, 110 dB ses basınç seviyesi (SPL), 200 mW maksimum giriş gücü ve %0.5 oranından daha düşük seviyede toplam harmonik bozulma (THD) sunuyor.
Momentum'un kutu içeriğinde, taşıma çantası, standart bağlantı kablosu, mikrofonlu - kumandalı bağlantı kablosu ve 6.3 mm'lik adaptör bulunuyor. Mikrofon ile kumandayı bir araya getiren bağlantı kablosu sayesinde gelen çağrıları cevaplandırabiliyorsunuz ve dinlediğimiz müzikleri kontrol altına alabiliyoruz.
Sennheiser, 190 gram ağırlığa sahip Momentum'un fiyatını 349.95$ olarak belirlemiş.
Sennheiser, siyah-kırmızı renk ikilisine bürünen kulaklığı Momentum'u satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör
 

http://www.sennheiserusa.com/momentum-black Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr.Simitçi 6 yıl en beğenilen
Yoksa Siz Hala Beats ?
CcC Sennheiser CcC
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mair 6 yıl
Beyler. Sakin olun, simdi konusmayi kesip bir iki gun sonra tekrar bakin. Aksi halde is tatsizlasacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhdh 6 yıl
Hayır, siyah-kırmızı değil, kırmızı-siyah o.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuzeyboun 6 yıl
O kabloların açıkta olmasına rağmen çok bir zarar göreceğini sanmıyorum, böyle açıkta kablolu kulaklıklar kullandım ve bir sorunla karşılaşmadım şu ana kadar. Ek olarak da herhangi bir sorunda servisi Metan'ın pek sorun çıkarmadan onarım yapacağını düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 6 yıl dhdh
dhdh

Hayır, siyah-kırmızı değil, kırmızı-siyah o.

kırmızı ve siyah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Her şey iyi güzel de o aradaki kablolar ne aga ya. Başka bir şey yapılamaz mıydı? Bir kopsa kulaklık çöp olur. Çok fazla açıkta duruyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fosther 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Her şey iyi güzel de o aradaki kablolar ne aga ya. Başka bir şey yapılamaz mıydı? Bir kopsa kulaklık çöp olur. Çok fazla açıkta duruyor...

Kablosu tak-çıkar.Değişebiliyor yani.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FFadeleSS 6 yıl
alınır usta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MTRMSK 6 yıl
Bunun ilk çıkanı kahverengiydi, çok iyi duruyodu ama sennheiser da en son kırımızı kabloyu koydu. Üzücü oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mair 6 yıl
800 civarı olacaktır. Bu arada kırmızı siyah renkler bana tanıdık geldi. Bendeki Mdr V55'in de renkleri aynı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 6 yıl
Üründen resmen kalite akıyor. Ama siyah model bana biraz beats mixr i anımsattı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4Crumby 6 yıl
Kirmizi renk dikisler biraz bozmus. Beats de apple gibi killik yapip dava falan acmaya kalkabilir kirmizi kabloyu biz bulduk diye :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Türkiye de kim bilir ne kadar olur bunun fiyati
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlowMotion 6 yıl
Resmi gorur gormez anladim kaliteyi,fiyati da baya tuzlu ama beatslere taş çıkarır.


Beats Meats bahane,Sennheiser şahane !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eScapeeXc 6 yıl
Bose 4ever!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ProfXavier 6 yıl
Turkiye ye ne zaman geliyor siz onu soyleyin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1314 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, sennheiser
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung GALAXY SIII Mini video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 36. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim