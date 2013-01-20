Sennheiser, siyah-kırmızı renk ikilisine bürünen kulaklığı Momentum'u satışa sunuyor

Ses uzmanı Sennheiser, siyah ve kırmızı renk ikilisine bürünen kafa üstü kulaklığı Momentum'u, bu aydan itibaren yurtdışında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Momentum'un, gerek ses kalitesi gerekse malzeme kalitesi kriterlerinde iddialı olduğunu belirtelim.



Kulaklığın kafa bandında zımparalanmış paslanmaz çelik ve hava alabilen deri gibi materyaller tercih edilirken; dış kulağı tamamen saran kulak pedlerinde yumuşak deri kullanılmış. Kulak pedleri, kulakları tamamen sardığı için müzik dinlerken veya görüşme yaparken çevresel seslerden mimimum ölçüde etkileniyoruz. Neodimiyum sürücülerle donatılan kulaklık, 18 ohm empedans değeri, 110 dB ses basınç seviyesi (SPL), 200 mW maksimum giriş gücü ve %0.5 oranından daha düşük seviyede toplam harmonik bozulma (THD) sunuyor.



Momentum'un kutu içeriğinde, taşıma çantası, standart bağlantı kablosu, mikrofonlu - kumandalı bağlantı kablosu ve 6.3 mm'lik adaptör bulunuyor. Mikrofon ile kumandayı bir araya getiren bağlantı kablosu sayesinde gelen çağrıları cevaplandırabiliyorsunuz ve dinlediğimiz müzikleri kontrol altına alabiliyoruz.

Sennheiser, 190 gram ağırlığa sahip Momentum'un fiyatını 349.95$ olarak belirlemiş.



http://www.sennheiserusa.com/momentum-black