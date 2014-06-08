Sephora, 3D destekli artırılmış gerçeklik aynasını test ediyor





Alışveriş merkezlerinin vazgeçilmez deneme noktalarından birisi olan makyaj standlarına yeni bir yaklaşım geliyor. Standların değişmez ismi Sephora, artık müşterilerin makyaj setleriyle doğrudan temas etmesine gerek bırakmayacak.





Beauty Mirror adı verilen yeni teknoloji, 3D artırılmış gerçeklik özelliğine sahip bir aynadan oluşuyor. Beauty Mirror, müşteri aynaya bakmaya başladığı andan itibaren 3D olarak yüzünü modelliyor ve makyaj setlerinin yüzünde nasıl bir etki bıraktığını anlık olarak gösteriyor.





Milan'da kullanılmaya başlayan cihaz müşterinin yüzünü algılayarak kirpik paletini ekrana getiriyor ve müşteri farklı renkleri aynada sanal olarak deneyebiliyor. Müşterinin göz kırpma, başını çevirme gibi hareketleri aynada simüle ediliyor ve buna göre renkler uygulanıyor.





Sephora yeni konsepti ile deneme esnasında harcanan tester türündeki makyaj malzemelerinden de büyük oranda tasarruf etmeyi amaçlıyor. Konseptin yaygın olarak kullanılması konusunda ise şimdilik bir bilgi yok.

http://www.brit.co/sephora-modiface/