Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sephora, 3D destekli artırılmış gerçeklik aynasını test ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
324
1
10
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sephora, 3D destekli artırılmış gerçeklik aynasını test ediyor

Alışveriş merkezlerinin vazgeçilmez deneme noktalarından birisi olan makyaj standlarına yeni bir yaklaşım geliyor. Standların değişmez ismi Sephora, artık müşterilerin makyaj setleriyle doğrudan temas etmesine gerek bırakmayacak.

Beauty Mirror adı verilen yeni teknoloji, 3D artırılmış gerçeklik özelliğine sahip bir aynadan oluşuyor. Beauty Mirror, müşteri aynaya bakmaya başladığı andan itibaren 3D olarak yüzünü modelliyor ve makyaj setlerinin yüzünde nasıl bir etki bıraktığını anlık olarak gösteriyor. 

Milan'da kullanılmaya başlayan cihaz müşterinin yüzünü algılayarak kirpik paletini ekrana getiriyor ve müşteri farklı renkleri aynada sanal olarak deneyebiliyor. Müşterinin göz kırpma, başını çevirme gibi hareketleri aynada simüle ediliyor ve buna göre renkler uygulanıyor. 

Sephora yeni konsepti ile deneme esnasında harcanan tester türündeki makyaj malzemelerinden de büyük oranda tasarruf etmeyi amaçlıyor. Konseptin yaygın olarak kullanılması konusunda ise şimdilik bir bilgi yok.  

http://www.brit.co/sephora-modiface/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
spacesyng 5 yıl
Mağazalarda elbise deneme gibi bir modeli yaygınlaşırsa mentıklı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrankarti1 5 yıl
Sapphire diye okuyan tek ben miyim ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
bir akıllı aynamız eksikti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
Vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
Ayna de geç git
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
knife130 5 yıl
çok başarılı bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 5 yıl
Güzel fikir gerçekten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HatimİndirenSteveJOBS 5 yıl
Ayna ayna söyle bana, senden daha teknolojiği var mı bu dünyada ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
324 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, smartwatch
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Avea ve FEV işbirliğiyle yürütülen "Özümüzle Üretiyoruz" projesinin rakamları açıklandı 5 yıl Computex 2014: Acer Liquid Jade & Leap 5 yıl Computex 2014: ASUS RT-AC3200 Router 5 yıl Xbox One Kontrolcüsünü PC'de kullanın 5 yıl Computex 2014: Galaxy 750Ti & Darbee Edition 5 yıl Computex 2014: FSP Akıllı Cihaz Aksesuarları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim