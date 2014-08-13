Seri üretim en hızlı sedan otomobil ödülü Amerikalılara mı gidiyor; İşte Dodge Charger SRT Hellcat

Şu anda dünyanın en hızlı sedan otomobiline bakıyorsunuz, en azından üretici firma Dodge'un iddiası böyle. Yeni Challenger SRT Hellcat, 707 beygir güç ve 870nm tork üreten süperşarj destekli 6.2 litre HEMI Hellcat motor ve TorqueFlite 8HP908 8 ileri otomatik şanzıman ile desteklenmiş durumda.

Şanzıman önemli çünkü bu seviyede gücü ve torku güvenli bir şekilde taşıyabilmek için mukavemeti yüksek ve hızlı bir altyapıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu kombinasyonun sonucu olarak, sokak lastikleriyle 0'dan 100 mile hızlanma ve sonra da durmayı 13 saniyeden daha kısa bir sürede, çeyrek mile ulaşmayı ise 11 saniyede gerçekleştiren Dodge Charger SRT Hellcat, iddialı hızlanma değerlerini aynı oranda iddialı duruş performansıyla harmanlayabilmek için ön tekerlerinde, Brembo'nun 15.4-inç fren ve 6 pistonlu kaliper sistemini kullanıyor.

Yeni otomobilini "şeytani" olarak tanımlayan Dodge, haksız da sayılmaz çünkü otomobil önden oldukça agresif bir profile sahip. Geniş ızgaraları ve büyük havalandırma kanalları hem işlevsellik hem de görünüm olarak kaslı yapıyı güçlendirirken, iç kısımda ise 8.4-inç boyutundaki bilgi ekran dikkatlerden kaçmıyor.

5 farklı sürüş moduna sahip olan Challenger SRT Hellcat, 18 adet hoparlörden oluşan 900 Watt gücündeki Harman Kardon ses sistemiyle eğlenceden de taviz vermiyor. Konfor kısmında ise önde ısıtmalı ve soğutmalı arkada ise sadece ısımatlı olan yeni koltuklar dikkat çekiyor. Ayrıca ön koltuklardaki yeni yastık yapısı da yüksek süratlerde sürücünün kendisini daha fazla güvende hissetmesini sağlıyor.

Hem görünümü hem de performans değerleriyle nefes kesen yeni Dodge Charger SRT Hellcat, Porsche Panamera ve Bentley Flying Spur gibi rakiplerine ek olarak aynı zamanda henüz açıklanmayan fiyatlandırmasıyla muhtemelen Mercedes'in AMG, BMW'nin M ve Audi'nin RS serisi modellerle de kıyaslanabilir. 2015 başında üretimine başlanacak bu çılgın otomobilin fiyatı da üretime yakın bir tarihte açıklanacak.