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Seri üretim en hızlı sedan otomobil ödülü Amerikalılara mı gidiyor; İşte Dodge Charger SRT Hellcat

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seri üretim en hızlı sedan otomobil ödülü Amerikalılara mı gidiyor; İşte Dodge Charger SRT Hellcat
Şu anda dünyanın en hızlı sedan otomobiline bakıyorsunuz, en azından üretici firma Dodge'un iddiası böyle. Yeni Challenger SRT Hellcat, 707 beygir güç ve 870nm tork üreten süperşarj destekli 6.2 litre HEMI Hellcat motor ve TorqueFlite 8HP908 8 ileri otomatik şanzıman ile desteklenmiş durumda. 
Şanzıman önemli çünkü bu seviyede gücü ve torku güvenli bir şekilde taşıyabilmek için mukavemeti yüksek ve hızlı bir altyapıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu kombinasyonun sonucu olarak, sokak lastikleriyle 0'dan 100 mile hızlanma ve sonra da durmayı 13 saniyeden daha kısa bir sürede, çeyrek mile ulaşmayı ise 11 saniyede gerçekleştiren Dodge Charger SRT Hellcat, iddialı hızlanma değerlerini aynı oranda iddialı duruş performansıyla harmanlayabilmek için ön tekerlerinde, Brembo'nun 15.4-inç fren ve 6 pistonlu kaliper sistemini kullanıyor. 
Yeni otomobilini "şeytani" olarak tanımlayan Dodge, haksız da sayılmaz çünkü otomobil önden oldukça agresif bir profile sahip. Geniş ızgaraları ve büyük havalandırma kanalları hem işlevsellik hem de görünüm olarak kaslı yapıyı güçlendirirken, iç kısımda ise 8.4-inç boyutundaki bilgi ekran dikkatlerden kaçmıyor.  
5 farklı sürüş moduna sahip olan Challenger SRT Hellcat, 18 adet hoparlörden oluşan 900 Watt gücündeki Harman Kardon ses sistemiyle eğlenceden de taviz vermiyor. Konfor kısmında ise önde ısıtmalı ve soğutmalı arkada ise sadece ısımatlı olan yeni koltuklar dikkat çekiyor. Ayrıca ön koltuklardaki yeni yastık yapısı da yüksek süratlerde sürücünün kendisini daha fazla güvende hissetmesini sağlıyor. 
Hem görünümü hem de performans değerleriyle nefes kesen yeni Dodge Charger SRT Hellcat, Porsche Panamera ve Bentley Flying Spur gibi rakiplerine ek olarak aynı zamanda henüz açıklanmayan fiyatlandırmasıyla muhtemelen Mercedes'in AMG, BMW'nin M ve Audi'nin RS serisi modellerle de kıyaslanabilir. 2015 başında üretimine başlanacak bu çılgın otomobilin fiyatı da üretime yakın bir tarihte açıklanacak.

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BlackGhost12 1 yıl
Gene binemediğimiz bir güzellik daha.
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EnemyDestroyeD 4 yıl
çok tatlı ya
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DH Misafiri 4 yıl
vergisi pahalıdır bunun lpg de takılmaz tutmaz bizde :)
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DH Misafiri 4 yıl
türk iş adamları saf saf yerinde yatmaya ve çapsız yatırım zihniyetine ve bölgecilik gibi gerizekalı bir zihniyete sahip olduğu sürece anca uyduruk şehirlerde yabancı markaların fabrika şubelerini açabilirler sadece...!
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DH Misafiri 5 yıl
kusura bakmayın ben acemiyim biraz dodge challanger srt8 hellcat modelinde motorun acayip güçlü olmasına ramen hız ibresi 200 bunun nedeni ni bilen varsa cevaplayabilirmi lütfen
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Ohan 5 yıl DH Misafiri
Hız türü mil olduğundan.
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uyslemr 5 yıl
bu arabayi daha once bi yerde daha okumustum cok super bi araba alternatifleri bunun yaninda hicbirsey
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muharrem.05 5 yıl
Veriler cok basarili
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akifsari 5 yıl muharrem.05
muharrem.05

Veriler cok basarili

Aynen


aktarma ustası olmasa da değerlere bakıldığında almanlara nal toplattığı görülüyor
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ridleyscott 5 yıl
En hızlı sedan konusu biraz hassas bir konu. Önce bu sıralama için hangi verilerin baz alındığını bilmemiz lazım. Bir marka kendi aracına en hızlı sedan diyebiliyor ise bir değerleme sistemi vardır mutlaka.

Ama her ne olursa olsun ,almanlar bu tahtı elinde bulundurmak adına , standart e63 e ufak tefek eklemeler yaparak (bkz bullet) yine en hızlı kalıyorlar.

Zevk meselesi kesinlikle. Güzel araba yapmışlar ama yurtdışında yaşıyor olsam yine amg tercih ederdim. Onun sesi hiç birşeye benzemiyor. Bir dahaki almanya seyahatimde e63 kiralayacağım.
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berkerden 5 yıl
Vites kutusunun istenilen devir aralığa göre ayarlamasına gerçekten bayıldım. Kendi alacağım herhangi otomatik araçtı bu ayarın olması benim kararımı kökten etkiler ve onu seçmek isterim. Hayran kaldım, gerçekten güzel araç.
ABD de olsak herhalde orta sınıf veya az daha yukarısı bir kişi bunu alabilir. Bizde ise holdingimiz olsa anca alırız.
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aslanbeyi 5 yıl
arabada araba ama he
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