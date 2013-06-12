Sessizliği ile dikkat çeken insansız hava aracı: Sky Sentinel

Son dönemde sivil ve askeri amaçlar için araştırma/geliştirme çalışmalarına büyük ağırlık verilen insansız hava araçları, yapıları gereği uzun süre havada kalabilme ve ağır yükleri taşıyabilme kapasitesine fazla sahip değiller. Bu doğrultuda Nevada merkezli Airship Manufacturing firması tarafından üretilen ve Sky Sentinel ismine sahip olan insansız hava aracı, zeplin formunda karşımıza çıkıyor.

30 metre uzunluğunda hazırlanan Sky Sentinel, içerisinde 763 metreküp helyum içeriyor ve 136 kg civarında yük taşıyabiliyor. Havada 18 saat boyunca kalabildiği, oldukça sessiz hareket edebildiği, üzerinde yer alan sensörler ve iç basınç dengeleme sistemi ile rahatça uçabildiği belirtilen araç, arkasında yer alan pervanenin de yardımıyla 25-30 knot hızında esen rüzgarlar da bile güvenli olarak uçabiliyor. 18,000 feet yüksekliğe çıkabilen Sky Sentinel, dizel motoru üzerinden sağladığı elektrik enerjisi ile hareket ediyor.

ABD FAA yasalarının insansız hava araçlarının ticari olarak kontrol edilmesine izin vermediği için Airship Manufacturing firması, Sky Sentinel satışını ülke dışında yer alan müşterilere yapmayı planlıyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/06/sky-sentinel-uav-airship/