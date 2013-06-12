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Sessizliği ile dikkat çeken insansız hava aracı: Sky Sentinel

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sessizliği ile dikkat çeken insansız hava aracı: Sky Sentinel
Son dönemde sivil ve askeri amaçlar için araştırma/geliştirme çalışmalarına büyük ağırlık verilen insansız hava araçları, yapıları gereği uzun süre havada kalabilme ve ağır yükleri taşıyabilme kapasitesine fazla sahip değiller. Bu doğrultuda Nevada merkezli Airship Manufacturing firması tarafından üretilen ve Sky Sentinel ismine sahip olan insansız hava aracı, zeplin formunda karşımıza çıkıyor.
30 metre uzunluğunda hazırlanan Sky Sentinel, içerisinde 763 metreküp helyum içeriyor ve 136 kg civarında yük taşıyabiliyor. Havada 18 saat boyunca kalabildiği, oldukça sessiz hareket edebildiği, üzerinde yer alan sensörler ve iç basınç dengeleme sistemi ile rahatça uçabildiği belirtilen araç, arkasında yer alan pervanenin de yardımıyla 25-30 knot hızında esen rüzgarlar da bile güvenli olarak uçabiliyor. 18,000 feet yüksekliğe çıkabilen Sky Sentinel, dizel motoru üzerinden sağladığı elektrik enerjisi ile hareket ediyor.
ABD FAA yasalarının insansız hava araçlarının ticari olarak kontrol edilmesine izin vermediği için Airship Manufacturing firması, Sky Sentinel satışını ülke dışında yer alan müşterilere yapmayı planlıyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/06/sky-sentinel-uav-airship/ Yorum Yaz
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Hasan07-36 6 yıl
Batuist
Umutcan
Batuist Komplo teorilerine açık bir konu bu... Mesela bence o yük taşımak için yapıldığı söylendiği ama içerisinde kocaman bir atom bombası taşıyan bir gemi.. yük taşıdığı söylenerek asıl amaç gizlenmekte. Artı o koca balon sadece 136 kilo taşımak için ise ortalama iki insan taşımak için yapılmış demektir. sanırım oradaki rakam kilogram değil ton olacaktı. eğer kg ise çok komik. bir rakam olur. bunun gibi tonla komplo teorisi üretilebilir. en son geçmişte yaşanan bir zeplin faciasından sonra bu araçların ne kadar tehlikeli olduklarını anlamış olmalılardı. İçin bomba yoksa bile istediği yerde o kadar gazı ateşe vererek olaya kaza süsü de verebilir. vesaire vesaire vesaire.. konu çok müsait.. benden uzak dursunda o alet gerisine karışmam..
İnsansız hava aracı olduğuna göre doğal olarak insan taşımayacak. Muhtemelen kızılötesi görüntüleme ekipmanı ve sensörler takılıp askeri gözlem için kullanılır. Silah takılması mantıken de elverişli olmaz, yavaşlıkları ve büyük boyutları sebebiyle. Silahlandırmayı genellikle predator gibi büyük insansız uçaklara yapıyorlar.
konuyu zaten ciddi bir manada değil gırgırına yazmıştım. yoksa ne komplo teorisi olucak bu kadar riskli bir cihazı kim böyle emeller için kullanır. belki devamında daha ilginç teoriler ortaya atabilenler olabileceğini düşündüm. sonuçta böyle birşey ancak hayal gücünüzle sınırlıdır. yoksa yüz yıl önce tarih sahnesinden silinen bir icat için bence çok üzerinde durulcak bir konu bile değil. Hali hazırda meteorolojinin bile alternatif daha güzel araçları mevcut..

Epey olmuş ama cevap vereyim tehlike konusunda. Hem bakan olursa bilgilendirme olur. :) Eskiden zeplinlerde elde edilmesi çok kolay olan ve en hafif gaz olan hidrojen kullanılırdı. Hidrojenin durumu belli. Sıvı hidrojen uzay mekiklerinde, uzaya uydu taşıyan füzelerde yakıt olarak kullanılıyor. Geçmişte patlayan o zeplin de hidrojen doluydu. Ancak daha sonra Helyum'a geçildi. Helyum bir soygazdır ve patlatmak imkansızdır. İstediğiniz kadar ateşe verin, sıcaklığı yükseltin; helyum ne yanar, ne de patlar. Ancak helyum elde etmek çok zordur ve helyum hidrojene göre çok pahalıdır. Muhtemelen eskiden helyum bilindiği halde elde etmek şimdiye göre çok zor olduğu için hidrojen kullanıyorlardı.
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Batuist 6 yıl
Komplo teorilerine açık bir konu bu...
Mesela bence o yük taşımak için yapıldığı söylendiği ama içerisinde kocaman bir atom bombası taşıyan bir gemi.. yük taşıdığı söylenerek asıl amaç gizlenmekte. Artı o koca balon sadece 136 kilo taşımak için ise ortalama iki insan taşımak için yapılmış demektir. sanırım oradaki rakam kilogram değil ton olacaktı. eğer kg ise çok komik. bir rakam olur.
bunun gibi tonla komplo teorisi üretilebilir. en son geçmişte yaşanan bir zeplin faciasından sonra bu araçların ne kadar tehlikeli olduklarını anlamış olmalılardı. İçin bomba yoksa bile istediği yerde o kadar gazı ateşe vererek olaya kaza süsü de verebilir. vesaire vesaire vesaire.. konu çok müsait..
benden uzak dursunda o alet gerisine karışmam..
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 6 yıl Batuist
Batuist

Komplo teorilerine açık bir konu bu...

Mesela bence o yük taşımak için yapıldığı söylendiği ama içerisinde kocaman bir atom bombası taşıyan bir gemi.. yük taşıdığı söylenerek asıl amaç gizlenmekte. Artı o koca balon sadece 136 kilo taşımak için ise ortalama iki insan taşımak için yapılmış demektir. sanırım oradaki rakam kilogram değil ton olacaktı. eğer kg ise çok komik. bir rakam olur.

bunun gibi tonla komplo teorisi üretilebilir. en son geçmişte yaşanan bir zeplin faciasından sonra bu araçların ne kadar tehlikeli olduklarını anlamış olmalılardı. İçin bomba yoksa bile istediği yerde o kadar gazı ateşe vererek olaya kaza süsü de verebilir. vesaire vesaire vesaire.. konu çok müsait..

benden uzak dursunda o alet gerisine karışmam..

İnsansız hava aracı olduğuna göre doğal olarak insan taşımayacak. Muhtemelen kızılötesi görüntüleme ekipmanı ve sensörler takılıp askeri gözlem için kullanılır.
Silah takılması mantıken de elverişli olmaz, yavaşlıkları ve büyük boyutları sebebiyle. Silahlandırmayı genellikle predator gibi büyük insansız uçaklara yapıyorlar.
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JoeyBane 6 yıl
Bildiğin zeplin.
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byozan35 6 yıl
gmrüntüsüylede dikkat çekiyor
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cagataykoroglu 6 yıl
Dev gibi makine sessiz olsa ne olur?
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