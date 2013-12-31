Sevilen anlık mesajlaşma yazılımı IM+ Pro7, yeni yıl indiriminde

iOS platformunun en sevilen ve başarılı anlık mesajlaşma yazılımlarından IM+ Pro'nun iOS 7 için özel geliştirilen edisyonlarından IM+ Pro7, kısa süreliğine indirime girdi.

Aralarında Skype, Facebook, Twitter, AOL ve diğer onlarca anlık mesajlaşma servisi üzerinden mesajlaşılmasını sağlayan IM+ Pro7, yılbaşına özel olarak kısa süreliğine 3,59 TL'den satılmaya başlandı. Uygulamanın normal satış fiyatı ise 8,99 TL idi.

Eğer siz de IM+ Pro7'yi indirimdeyken kaçırmak istemiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan App Store'daki sayfasına ulaşabilir ve iCihazınıza yükleyebilirsiniz.

Hızlıca IM+ Pro7'nin özelliklerini hatırlayacak olursak:

iPhone / iPad için evrensel uygulama

Ücretsiz metin, fotoğraf, video ve sesli mesajlaşma

Skype, AOL, ICQ ve Neighbors üzerinden grup mesajlaşma

Tüm konuşma geçmişine uygulama içerisinden ya da https://plus.im adresinden ulaşabilme

Aynı servis için birden fazla hesap ile giriş yapabilme

IM+ Pro'ya özel Beep mobil mesajlaşma servisi