Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sevilen anlık mesajlaşma yazılımı IM+ Pro7, yeni yıl indiriminde

5 yıl
2,3b
1
6
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sevilen anlık mesajlaşma yazılımı IM+ Pro7, yeni yıl indiriminde

iOS platformunun en sevilen ve başarılı anlık mesajlaşma yazılımlarından IM+ Pro'nun iOS 7 için özel geliştirilen edisyonlarından IM+ Pro7, kısa süreliğine indirime girdi.

Aralarında Skype, Facebook, Twitter, AOL ve diğer onlarca anlık mesajlaşma servisi üzerinden mesajlaşılmasını sağlayan IM+ Pro7, yılbaşına özel olarak kısa süreliğine 3,59 TL'den satılmaya başlandı. Uygulamanın normal satış fiyatı ise 8,99 TL idi.

Eğer siz de IM+ Pro7'yi indirimdeyken kaçırmak istemiyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan App Store'daki sayfasına ulaşabilir ve iCihazınıza yükleyebilirsiniz.

IM+ Pro7 - SHAPE GmbH

Hızlıca IM+ Pro7'nin özelliklerini hatırlayacak olursak:

  • iPhone / iPad için evrensel uygulama
  • Ücretsiz metin, fotoğraf, video ve sesli mesajlaşma
  • Skype, AOL, ICQ ve Neighbors üzerinden grup mesajlaşma
  • Tüm konuşma geçmişine uygulama içerisinden ya da https://plus.im adresinden ulaşabilme
  • Aynı servis için birden fazla hesap ile giriş yapabilme
  • IM+ Pro'ya özel Beep mobil mesajlaşma servisi

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oray 5 yıl
İlk kez duyuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulwi 5 yıl
im+ pro bir ara güzel indirimdeydi 0,79 cent ve aldim, sonrasinda bendeki versiyonu gelistirmeyi biraktilar ve yeni bir program yaptilar bu sefer onu satmaya basladi ama ismide ayniydi im+ , bu olaydan sonra artik adamlara asla destek vermem, sen önce satmis oldugun programa destek verme ve ayni programi ios7 temasi ekle ve tekrar para ile sat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
Hic kullanmadim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 5 yıl
Bir ara çok kullanmıştım ancak sonradan gereksiz olduğunu düşündüm. Ücretsiz olduğunda indirmiştim,duruyor hala.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 5 yıl
Bedavaya verilmişti bu uygulamanın 7 olmayanı. Hatta şu anda kullanıyorum, bundan ne farkı var? Arama sonuçlarında sadece IM+ Pro7 olarak çıkıyor ve bende yüklü değil görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maverickk 5 yıl
Aslında güzel ve kaliteli bir program. Ancak benim hoşuma gitmeyen sürekli sizi çevirimiçi (uygun) olarak gösteriyor. Diğer birkaç programda zaman ayarlaması yaparak dışarıda şeklinde gösterebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz 5 yıl Apple iPad Air video inceleme: "Daha hızlı, daha hafif ve daha ince" 5 yıl Asus FonePad 7: Telefon özellikli melez tablet bilgisayar mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim