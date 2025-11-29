Giriş
    iPhone 18 Pro ve Pro Max'ten kötü haber: Fiyat artışı kapıda

    iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin küresel bellek maliyetlerindeki yükselişten etkileneceği söyleniyor. Ancak Apple'ın özel çip geliştirme stratejisi bu artışı dengeleyebilir.

    iPhone 18 Pro ve Pro Max'ten kötü haber: Fiyat artışı kapıda Tam Boyutta Gör
    Küresel ölçekte yaşanan bellek tedarik krizi, üreticileri maliyet baskısıyla karşı karşıya bırakmaya devam ediyor. Apple'ın ise, özellikle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri bu sorundan etkilenebilir. Şirketin güçlü tedarik zinciri ​​olsa da, yeni nesil iPhone'larda bu baskıdan tamamen kaçamayacak.

    iPhone 18 Pro serisi tehlikede

    Sektörden gelen raporlara göre Apple'ın 2026’da gelecek iPhone 18 Pro ailesi için 50 ila 100 dolar arasında yeni bir fiyat artışı ihtimalinin masada olduğu ortaya çıktı. Bellek fiyatlarının agresif yükselmesi tüm üreticileri etkilediğinden, Apple'ın maliyeti dengeleme çabası cihazların son kullanıcı fiyatına da yansıyabilir. Üstelik gelecek yıl tanıtılacak ilk katlanabilir iPhone modelinin seriyle birlikte gelmesi, maliyet yükünü artıran bir diğer unsur.

    Tabii ki, Apple’ın kendi geliştirdiği agresif çip stratejisi, bu maliyet baskısını zor da olsa azaltabilir. Şirketin A20 ve A20 Pro işlemcilerini tamamen kendi mimarisiyle tasarlaması ve bu yongaları TSMC'nin 2nm üretim sürecine taşıması, tedarik zincirinde Qualcomm veya MediaTek gibi üçüncü taraflara yapılan ödemeleri ortadan kaldırıyor. Bu yaklaşım, yüksek üretim maliyetine rağmen toplam harcamayı son kullanıcı için kısabilir.

    iPhone 18 serisinin tamamında kullanılacak olan C2 modem de maliyet hesabında kritik bir rol üstleniyor. TSMC'nin olgunlaşmış 4nm sürecinde üretilmesi planlanan bu modem, Apple'ın bağımsız modem stratejisinin ikinci adımı olacak. Şirket bu sayede Qualcomm'un lisans ödemelerinden de tamamen uzaklaşmış olacak. Kablosuz bağlantı tarafında ise Apple'ın N1 veya muhtemelen N2 kablosuz çipini kullanması bekleniyor.

    Bu üç özel çipten elde edilen toplam maliyet avantajı net olarak bilinmiyor olsa da, analistler bu yaklaşımın bellek fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini hafifleteceği görüşünde. Ancak kesin konuşmak şu an için oldukça zor. Dolayısıyla daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

