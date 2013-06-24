Shadowrun Returns önümüzdeki ay mobil oyuncular ile buluşacak

Geçtiğimiz yılın nisan ayında bir Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkan cyber-punk temalı RPG oyunu Shadowrun, 1.8 milyon dolarlık bir bağış toplayarak Shadowrun Returns adıyla yeniden geliştirilmeye başlanmıştı.





Uzunca bir süredir geliştirilen yapımın haziran ayı içerisinde yayınlanacağı söylense de, gelen son haberler oyuncuların biraz daha bekleyeceği yönünde. Ancak, geliştiricinin belirttiğine göre,bu bekleyiş temmuz ayının 25'inde sona erecek.





Aslına sadık kalınarak geliştirilen Shadowrun Returns masaüstünde Windows, Linux ve OS X için yayınlanacak iken mobilde ise, Android ve iOS platformlarında yer alacak.

http://harebrained-schemes.com/post/its-happening/