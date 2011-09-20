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Sharkoon'dan Flexi-Drive Sprint serisi 16 GB ve 32 GB kapasiteli USB 3.0 bellekler

7 yıl
8,4b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Anakartlarda USB 3.0 teknolojisi yaygınlaştıkça, USB 3.0 desteği sunan cihazların sayısı artmaya devam ediyor. Sharkoon firması, 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunan ve USB 3.0 desteğiyle gelen bellek serisi Flexi-Drive Sprint'i anons etti.
56 x 19 x 9 mm ebatlarında ve yaklaşık 12 gram ağırlığında tasarlanan USB bellekler, saniyede 60 MB'a kadar okuma, saniyede 20 MB'a kadar yazma hızıyla geliyor. 
Sharkoon, Flexi-Drive Sprint serisinin 16 GB'lık versiyonu için 16.49 Euro, 32 GB'lık versiyonu için ise 29.99 Euro fiyat belirlemiş.

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SystemApps 7 yıl
73,2597726 tl ediyor 32gb olanı.vergiyle felan rahat 100ü bulur.Dğerler fena değil ancak kapaklı usb bellek almam.Bi kere aldım kapakla kullanılamıyor çok rahatsız ya hiç kullanmayacan ya da o kapak sana bela olacak
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rastamania 7 yıl
euro'nun da artmasıyla fiyatlar hayli yüksek olacak gibi gözüküyor...en iyisi acele değilse beklemek.
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