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Sharp, 8K çözünürlüğündeki televizyonunu duyurdu

8K çözünürlük konusunda en başarılı çalışmaları yapan firmalardan Sharp, portföyünü genişletiyor. Firma 8K çözünürlüğe sahip yeni bir televizyon daha duyurdu.
1 yıl
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26
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz televizyon pazarında 4K çözünürlükler istenen yaygınlığa ulaşmamışken üreticiler 8K çözünürlüğü benimsetmeye kararlı. IFA 2017 tüketici fuarında Sharp yeni 8K çözünürlük sunan televizyonunu tanıttı.

İlklerden

Foxconn iştiraki haline gelen Sharp, uzun süredir 8K çözünürlüklerin benimsenmesi için çalışmalar yapıyor. Firma 2015 yılında ilk 8K çözünürlüğe sahip televizyonu piyasaya sürmüştü. Ayrıca Japonya’da da yıllardır bu konuda teşvikler var. Milli kanal NHK, 8K içeriklerin test yayınına başladı.

Çok daha yüksek çözünürlük ve tazeleme oranlarına ulaşan 8K televizyonlar bu sayede görüntü kalitesini de uç noktalara taşıyor. Elbette 8K çözünürlüklerin benimsenmesi için içerik desteği şart. 4K için yine bir nebze adım atılmış durumda ancak 8K için halen test sürecindeyiz. Yine de bu tecrübeyi denemek isteyenler olacaktır.

Ayrıca Bkz. "Resmileşti: Apple etkinliği 12 Eylül’de"

70 inç boyutunda olan Sharp AQUOS 8K TV modeli 7680 x 4320 piksel çözünürlüğe sahip. 4 adet HDMI girişinden bir tanesi 8K aktarımını kaldırabilecek kapasitede. Diğer girişler ise 4K ve 2K çözünürlükler için optimize edilmiş. Ayrıca 8K ölçekleme de yapabiliyor.

Sharp yeni televizyonunu önümüzdeki dönemde Japonya, Çin ve Tayvan için piyasaya sürecek. 2018 Mart ayında ise Avrupa’ya gelecek. Fiyatı bilinmiyor ancak 80 inçlik 8K televizyonu 130 bin dolar civarındaydı. 

 

https://www.tweaktown.com/news/58981/sharp-announces-70-inch-aquos-8k-tv-pushing-7680-4320/index.html Yorum Yaz
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ilkerinanç 1 yıl en beğenilen
80 inch 130 bin dolarcıkmış bu da sudan ucuz olur herhalde.
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Delerıum 1 yıl
4K içerik uhd medya oturdu zaten hemen sipariş edeyim bari...
4k yeni girdiğinde Panasonic 8k altyapımız hazır deyip bir demo model tanıtmıştı. Dönemin Pioneer Kuro ları en iyi cihazdı yayın ve standartlar oturdu teknolojisi eskidi LCD girdi pazara ultra keriz işi uzun lafın kısası alım açısından..
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axaxa 1 yıl
Sharp kendi oturup izlesin 😄
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St Batuhan 1 yıl
Yapmışken keşke hdmi dışında display port gibi bir giriş de bulundursaydın bilgisayar tarafını düşünüp :D 8k da oyun oynamak efsanevi olurdu bu boyuttaki bir ekranda. Sinema salonu etkisi, bir de kavis olsun, bir de dolby vision, kaliteli ses sistemi... Neyse aslında çok lazım değil pc tarafına ama olsaydı da güzel olurdu ama zaten yüksek yenileme hızı elde etmek imkansız, eh o zaman hdmi ile 60hz oluyorsa yine yeterli.
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V4LKyR 1 yıl
80 inç 8K televizyon 130 bin dolar ise...
BMW M4 alalım.
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eraycelik80 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
80 inç 8K televizyon 130 bin dolar ise...
BMW M4 alalım.

Ya m4 ten çok ötesi varsa alacak adam da
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Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
80 inç 8K televizyon 130 bin dolar ise...
BMW M4 alalım.

Bu televizyonu alanın garajında Bugatti,Ferrari yatıyordur zaten.
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FreeRun 1 yıl
Arabanın ucuk fiyatlara satılanları var da bilgisayarın televizyonun mu olmayacak, böyle bir zamanda yaşıyoruz
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FlyingUnderpants 1 yıl
Ülkemizde 4K için bile erken. Yılda bir iki spor müsabakasını 4K izlemek için geri kalan bütün zamanlarda FHD yayınları upscale ederek daha kötü bir yayın izlemek mantıksız.
Ne zamanki ana akım medya 4K yayına geçer, ve bu arada da televizyon markaları arasında 4K standartları oturur, o zaman televizyonumu değiştiririm.
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DH Misafiri 1 yıl
8K yı, 4K'dan ayırabilen varsa haber etsin... ;) Henüz 4K nın bir 10 yılı daha var... Altyapısı olan kanallarartana kadar fiyatar oldukça düşer 4K'da...8 K almak ise hayal ve gereksiz..
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DH Misafiri 1 yıl
Birde 8K çıkardılar başımıza PC grafikleri hiç gelişmeyecek. 2013 oyunu crysis 3'ü 8K 60 fps oynayabilmek için 6 yıl ekran kartı değiştirmek zorunda kalacaksınız hepsi bu
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kadirirdem 1 yıl
İçerik olmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor ,daha hala 4K içerik bile yok çoğu yerde.
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sniper23 1 yıl
Fiyatı 1 milyon yen'den (9000$) başlayabilir diyor Nikkei Asian Times.
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