Sharp, 8K çözünürlüğündeki televizyonunu duyurdu

Henüz televizyon pazarında 4K çözünürlükler istenen yaygınlığa ulaşmamışken üreticiler 8K çözünürlüğü benimsetmeye kararlı. IFA 2017 tüketici fuarında Sharp yeni 8K çözünürlük sunan televizyonunu tanıttı.

İlklerden

Foxconn iştiraki haline gelen Sharp, uzun süredir 8K çözünürlüklerin benimsenmesi için çalışmalar yapıyor. Firma 2015 yılında ilk 8K çözünürlüğe sahip televizyonu piyasaya sürmüştü. Ayrıca Japonya’da da yıllardır bu konuda teşvikler var. Milli kanal NHK, 8K içeriklerin test yayınına başladı.

Çok daha yüksek çözünürlük ve tazeleme oranlarına ulaşan 8K televizyonlar bu sayede görüntü kalitesini de uç noktalara taşıyor. Elbette 8K çözünürlüklerin benimsenmesi için içerik desteği şart. 4K için yine bir nebze adım atılmış durumda ancak 8K için halen test sürecindeyiz. Yine de bu tecrübeyi denemek isteyenler olacaktır.

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70 inç boyutunda olan Sharp AQUOS 8K TV modeli 7680 x 4320 piksel çözünürlüğe sahip. 4 adet HDMI girişinden bir tanesi 8K aktarımını kaldırabilecek kapasitede. Diğer girişler ise 4K ve 2K çözünürlükler için optimize edilmiş. Ayrıca 8K ölçekleme de yapabiliyor.

Sharp yeni televizyonunu önümüzdeki dönemde Japonya, Çin ve Tayvan için piyasaya sürecek. 2018 Mart ayında ise Avrupa’ya gelecek. Fiyatı bilinmiyor ancak 80 inçlik 8K televizyonu 130 bin dolar civarındaydı.