Sharp 8K televizyonunu 133 bin dolar fiyatla satışa sunmaya hazırlanıyor

Bu yıl içerisinde düzenlenen CES ve IFA fuarlarında 8K televizyonları oldukça sık bir şekilde gördük. Hatta yerli üretici Vestel'de Almanya'da düzenlenen IFA etkinliğinde 8K çözünürlüğe sahip televizyonunu sergilemişti. Ancak Japon üretici Sharp bir adım daha ileriye giderek ilk kez 8K televizyonları genel satışa çıkarıyor.

Full HD'den tam 16 kat daha fazla piksel barındıran panele 8K görüntü ulaştırmak için büyük bir bant genişliğine ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden 8K yayını monitöre aktarabilmek için 4 HDMI portunun da kullanılması gerekiyor. Herkese açık 8K test yayınlarının en erken önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor. 8K çözünürlükte Blu-ray içerikler de bir iki yıl içerisinde piyasaya çıkacak. Ancak 8K içerikler sınırlı olsa da TV üzerinde 4K görüntülerin de rahat bir şekilde izlenebileceğini hatırlatalım. Yine de bu ürün şimdiden ilginizi çekiyorsa 30 Ekimde 16 milyon Yen ( yaklaşık 133 bin dolar) ödeme yaparak sahip olabilirsiniz.

http://www.sharp.co.jp/business/8k-display/

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LV-85001 adındaki model 30 Ekimde Japonya'da satışa çıkacak. 85 inç ekrana sahip devasa cihaz aslında 8K TV olarak kullanılamıyor. 8K yayınların sınırlı olması bir yana TV üzerindeki tuner alıcısı da bu boyuttaki bir yayını dönüştürebilecek güçte değil. Ancak bir monitör gibi kullanılarak 8K görüntü aktarıldığı zaman görüntüyü net bir şekilde izleme şansına erişebiliyorsunuz. Bu sebeple ürünün daha çok kurumsal alanlarda kullanılmak için üretildiğini söyleyebiliriz.