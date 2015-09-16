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Sharp 8K televizyonunu 133 bin dolar fiyatla satışa sunmaya hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Oğuz Avcı
Editör
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Sharp 8K televizyonunu 133 bin dolar fiyatla satışa sunmaya hazırlanıyor
 
Bu yıl içerisinde düzenlenen CES ve IFA fuarlarında 8K televizyonları oldukça sık bir şekilde gördük. Hatta yerli üretici Vestel'de Almanya'da düzenlenen IFA etkinliğinde 8K çözünürlüğe sahip televizyonunu sergilemişti. Ancak Japon üretici Sharp bir adım daha ileriye giderek ilk kez 8K televizyonları genel satışa çıkarıyor.

LV-85001 adındaki model 30 Ekimde Japonya'da satışa çıkacak. 85 inç ekrana sahip devasa cihaz aslında 8K TV olarak kullanılamıyor. 8K yayınların sınırlı olması bir yana TV üzerindeki tuner alıcısı da bu boyuttaki bir yayını dönüştürebilecek güçte değil. Ancak bir monitör gibi kullanılarak 8K görüntü aktarıldığı zaman görüntüyü net bir şekilde izleme şansına erişebiliyorsunuz. Bu sebeple ürünün daha çok kurumsal alanlarda kullanılmak için üretildiğini söyleyebiliriz.

Full HD'den tam 16 kat daha fazla piksel barındıran panele 8K görüntü ulaştırmak için büyük bir bant genişliğine ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden 8K yayını monitöre aktarabilmek için 4 HDMI portunun da kullanılması gerekiyor. Herkese açık 8K test yayınlarının  en erken önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor. 8K çözünürlükte Blu-ray içerikler de bir iki yıl içerisinde piyasaya çıkacak. Ancak 8K içerikler sınırlı olsa da TV üzerinde 4K görüntülerin de rahat bir şekilde izlenebileceğini hatırlatalım. Yine de bu ürün şimdiden ilginizi çekiyorsa 30 Ekimde 16 milyon Yen ( yaklaşık 133 bin dolar) ödeme yaparak sahip olabilirsiniz.

http://www.sharp.co.jp/business/8k-display/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Sharp'ın tvlerini çok beğeniyorum ama bu fiyatlar beni deli ediyor.En ucuz tvsi bile 5000 tl civarlarında. İlla zenginlere hitap etmek zorundamısın ey Sharp indir şu fiyatları..
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aycibin 4 yıl
beklediğimiz bir haberdi okuduk rahatladık
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DH Misafiri 4 yıl
haha :D 4 tane 40 inç 4k tv alıp 4 dünüde bir duvara monte etmek daha akıllıcaz bence :)
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Mianfei 4 yıl
Kasetteki ferre ile 8k'da ki ferrenin sanmıyorum benim için farkedeceğine .
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albani 4 yıl
Bu konu da bir bilgi vereyim;öncelikle Sharp ve AUO/Taiwan ile LGD de 8/10/12k paneller üretime hazır bekliyor!

ayrıca 8k lar da panelin gerçek res.değeri 4k olaup up-scaling ile 8k oluyor!! bir böyle 8k lar var bir de native 8k lar vardır(Sharp ve AUO da)

son bilgi de şudur;üreticiler bazı HW üzerinden sistemleri "çakma" olarak 2 katına çıkartabiliyorlar,bu da bir buluş oldu artık


örnek;Modül "bit-rate" değerinin 8-bit den 10-bite çıkarılması gibi,örneğin son bir kaç yıldır hiç bir panel 10-bit değildir olması gibi

diğer örnek yukarıda bahsettiğim scaling/processing ile çöz.değerinin 2 katı yükseltimesi
Hertz değerlerinin SW den yükseltilmesi
Local-Dimming sisteminin(şu anda mevcut bulunan bazı HiEnd panellerdeki) LD-Engine yerine LD-Board sistemi ile kırpılıp,maliyeti düşürülüp "Local-Dimming" denmesi gibi


++

diğer bilgi de şudur;örneğin 4k içerikleri sizler daha yeni izlerken ki bunların da çoğu gerçek 4k olmayıp re-mastering sistemlerden elde ediliyor!
4k içerikler Japonya da bu sistemin ilk çıkış yılları olan 2002/2003 ler de özel seçilmiş ve gizlilik anlaşması yapılmış 100 Aileye prototip panel vermişler di!
bu kişiler yaklaşık 7/8/9 sene gibi 4k izlediler!

dolayısıyla Sharp/AUO ve diğer Japon ana üreticiler de 8k içeriklerin olduğunu "bilen biliyor"
Kore liker de artık bunları hazırlayabiliyor! LGD de örneğin 10-bit panel vardır!
içerik olmadan panel zaten çıkmaz! sadece test Laboratuvarı ile bu işler olamıyor! dolayısıyla özel içerikler özel Cam.ler ile her zaman hazırlanıyor!

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scutigera coleoptrata 4 yıl
85 inç yani 200 ekran tv bizim gecekonduya sığmaz. biraz daha büyüğünü yapsınlar içinede gireriz..
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N. Chomsky 4 yıl

Adamlar 8k yayın yapmaya başlayacaklar biz de halen doğru düzgün 1080p veren kanal yok. Ülkeler arası gelişmişlik farkı cidden çok büyük.
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Arranger. 4 yıl
Fiyat makul.
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darkerdi 4 yıl
Once adam akilli bir tv yapsinlar sonra 8 e 10 a geceriz.
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kadirirdem 4 yıl
bütün herşeyimizi satsak yine alamayız o kadar pahalı olmuş....
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fatsa52 4 yıl
8`i yan yatirsinlar sonsuz k olsun Bizde bu isten kurtulalim artik.
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redoracle 4 yıl
Vatana gelsede alttaki yorumları okuyup neşemizi bulsak,pahalı ekran kartlarında bile evi satıp kartı alıp bankta yatanlar,kartın ısısıyla ısınanlar vs güzel yorumlar vardı
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clopin 4 yıl
Aynadaki görüntümüz kaç k yapıyor merak ettim buda onun gibi bişey heralde
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