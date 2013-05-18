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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp yüksek çözünürlüklü üç IGZO dizüstü bilgisayar panelinin seri üretimine başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sharp yüksek çözünürlüklü üç IGZO dizüstü bilgisayar panelinin seri üretimine başlıyor

Semiconductor Energy Laboratories ile birlikte geliştirdiği kristalliği yüksek bir IGZO teknolojisi sayesinde ekran endüstrisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Sharp, önceki mali yılda bir asırlık tarihindeki en kötü ekonomik sonuçları elde ederek yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Zorlu şartlara rağmen büyük umut bağladığı IGZO panellerini yaygınlaştırmakta kararlı olan Japon teknoloji devi, üç yeni dizüstü bilgisayar ekranını duyurdu. Halihazırda seri üretimine başlanan WQHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlük ve 221 ppi yoğunluklu 13.3 inçlik ekranının yanı sıra yeni tanıtılan diğer üç panelini dizüstü bilgisayar kullanımına uygun çözümler ailesi altından müşterilerine sunacak Sharp'ın rakip ekran teknolojileri karşısında IGZO ile büyük avantaj sağlayacağı tahmin ediliyor.
Üç farklı büyüklükte geliştirilen panellerden ilki, WQHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğünde ve 11.6 inç büyüklüğünde. 14 inç olarak ölçeklendirilen ikinci ekran, WQHD+ (3200 x 1800 piksel) çözünürlük standardını benimsiyor oluşu sayesinde 262 ppi piksel yoğunluğuna ulaşıyor. Aynı çözünürlüğe ve 235 ppi değerine sahip üçüncü panel ise; 15.6 inç büyüklüğünde üretime girecek. İnce film transistörlerin çok daha küçük ve tamamen saydam formda üretilebilmesini mümkün kılan IGZO, sabit görüntülerde %80-90 civarında bir güç tasarrufu sağlıyor; amorf silikona oranla 40-50 kat daha yüksek bir elektron taşınabilirliği değeri ortaya koyuyor. Görüntü kalitesini artıran, yüksek ışık geçirgenliğine sahip IGZO teknolojisiyle üretilmiş ince film transistör katmanı, panellere daha pürüzsüz ve hassas bir dokunmatik deneyimi sunma imkanı da tanıyor. Bu nedenle Sharp'ın yeni ürünlerinin dokunmatik paneller ve stylus kalemlerle kullanımda en iyi performansı sergileyeceği ifade ediliyor.
Haziran 2013'te Sharp'ın iki nolu Kameyana, Japonya fabrikasında seri üretimine başlanacak bu üç IGZO dizüstü bilgisayar ekranı, ilk kez 21-23 Mayıs tarihlerinde Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenecek SID Display Week 2013 fuarındaki Sharp Microelectronics standında sergilenecek. Bu organizasyon sırasında IGZO teknolojili dizüstü panelleri hakkında daha fazla detay paylaşılacak.

http://sharp-world.com/corporate/news/130514-6.html Yorum Yaz
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jay jay justified 6 yıl en beğenilen
Sharp'ın olduğu bir dünyada LG, Samsung gibi çakalların panel teknolojisinde aştığını düşünenler falan var ya, ben en çok ona yanıyorum. Elini kaldırıyorsun, film duruyor falan; bunları teknoloji diye yeni seri TV'lerde millete iteliyorlar. Halbuki bunların panelle alakası olmadığını bi' anlasalar, ne IGZO'lar görmüştük çoktan. Ama işte ver reklamı, olsun bitsin di mi? :)
Sharp'ın olduğu bir dünyada LG, Samsung gibi çakalların panel teknolojisinde aştığını düşünenler falan var ya, ben en çok ona yanıyorum. Elini kaldırıyorsun, f...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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interwap 6 yıl
jay jay justified
Sharpın olduğu bir dünyada LG, Samsung gibi çakalların panel teknolojisinde aştığını düşünenler falan var ya, ben en çok ona yanıyorum. Elini kaldırıyorsun, film duruyor falan; bunları teknoloji diye yeni seri TVlerde millete iteliyorlar. Halbuki bunların panelle alakası olmadığını bi anlasalar, ne IGZOlar görmüştük çoktan. Ama işte ver reklamı, olsun bitsin di mi? :)

Sharp genelde ya üretimde yada stokta/talebe yetişmekte problem yaşıyor. LG ise ya üretimde yada nihai ürünlerde problem yaşıyor.
Samsung imkansızı başarıyor. Bak.: Piyasanın üretimi imkansız dediği 441ppi Full HD Super AMOLED ekranlar.
Samsung sonuca zamanında ulaşıyor ve çok iyi pazarlıyor.
2 Yanıt Yanıtla
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Krone 6 yıl interwap
interwap
jay jay justified
Sharpın olduğu bir dünyada LG, Samsung gibi çakalların panel teknolojisinde aştığını düşünenler falan var ya, ben en çok ona yanıyorum. Elini kaldırıyorsun, film duruyor falan; bunları teknoloji diye yeni seri TVlerde millete iteliyorlar. Halbuki bunların panelle alakası olmadığını bi anlasalar, ne IGZOlar görmüştük çoktan. Ama işte ver reklamı, olsun bitsin di mi? :)

Sharp genelde ya üretimde yada stokta/talebe yetişmekte problem yaşıyor. LG ise ya üretimde yada nihai ürünlerde problem yaşıyor.
Samsung imkansızı başarıyor. Bak.: Piyasanın üretimi imkansız dediği 441ppi Full HD Super AMOLED ekranlar.
Samsung sonuca zamanında ulaşıyor ve çok iyi pazarlıyor.

bir yerden kısıyorlar ama. malzeme kalitesi. imkansızı başaracak üretici yok
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jay jay justified 6 yıl interwap
interwap

Sharp genelde ya üretimde yada stokta/talebe yetişmekte problem yaşıyor. LG ise ya üretimde yada nihai ürünlerde problem yaşıyor.
Samsung imkansızı başarıyor. Bak.: Piyasanın üretimi imkansız dediği 441ppi Full HD Super AMOLED ekranlar.
Samsung sonuca zamanında ulaşıyor ve çok iyi pazarlıyor.

Samsung imkansızı mı başarıyor? İmkansız falan görmemişsiniz. AMOLED'in kendisi ne ki, 441ppi imkansız olsun? Çoluk çocuğun gözünü boyamaktan başka bir şey değil. Panel teknolojisinde daha neler neler var. Siz AMOLED'den ötesini duymadığınızdan, son nokta olarak görmeniz, imkansız olarak görmeniz normal.

Teknolojiyi üreten tek firma var, o da Sharp. Diğerleri kendi çapında eğlenen firmalar. Samsung da dahil olmak üzere, hepsi lisanslarını Sharp'tan alıyorlar. Samsung'un tek başarısı reklam ve pazarlama. Teknoloji falan hikaye. Bilmem kaç sene önce XboX Kinect'te elimi kolumu sallayarak oyun oynuyordum ben. Samsung dediğin firma işte bunu TV'ye koyup, teknolojide çağ atlatıyor insanlara. Kendi çapında teknoloji fırtınası yani. :)
4 Yanıt Yanıtla +1
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berkkarabacak 6 yıl
süper bi haber.(3200 x 1800 piksel) çok iyi gerçekten
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kımyasal 6 yıl
Sadece diz üstü değil ceptelefonu sektörünede bir an önce panel üretmeli Sharp.bu sayede mali sıkıntıları atlatıp belini doğrultabilir.
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OverClocK1ng 6 yıl
Ah be. Şununla Note 3 çıkartsalar. Bir de S4 te yaptıkları gibi pili arttırıp ağırlığı azaltsalar da, şöyle en az 3 gün şarjı giden bir cihaz çıksa.
S3 te 2100 mAh pil varken adamlar daha ince ve daha hafif telefon yapıp S4 te 2600 mAh pil kullanabildiler.
Yukarıdaki ekran da madem %80-90 oranında güç tasarrufu sağlıyor.
Akıllı telefonda, özellikle büyük ekranlı olanlarda da en çok güç tüketenin ekran olduğunu biliyoruz. Şu ekranı kullansalar, pili de 3500 e falan çıkartsalar tadından yenmez...
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jay jay justified 6 yıl
Sharp'ın olduğu bir dünyada LG, Samsung gibi çakalların panel teknolojisinde aştığını düşünenler falan var ya, ben en çok ona yanıyorum. Elini kaldırıyorsun, film duruyor falan; bunları teknoloji diye yeni seri TV'lerde millete iteliyorlar. Halbuki bunların panelle alakası olmadığını bi' anlasalar, ne IGZO'lar görmüştük çoktan. Ama işte ver reklamı, olsun bitsin di mi? :)
1 Yanıt Yanıtla +21
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okanner48 6 yıl
Yeni aldığım Asus laptop yüksek donanım gücü ile beni etkilese de 15.6 LED panelin 100.45 PPI piksel yoğunluğuna sahip olması metinleri okumayı yorucu hale getiriyor. Daha önceki bilgisayarım 14 inçti ve 107.82 PPI piksel yoğunluğuna sahipti. Ayrıca, LCD ekran teknolojisinin daha az parlaklık sunması piksellerin görünürlüğünü azaltıyormuş. Yeni Led panelde ise pikselleri tek tek sayabiliyorum.
- 14 inç WQHD+ (3200 x 1800 piksel) 262 ppi piksel yoğunluğu
- 15.6 inç 3200 x 1800 piksel ve 235 ppi değeri
Yukarıdaki çözünürlük değerleri umarım kısa süre içinde windows 8 ile optimize edilir ve metinleri daha net görme şansımız olur. Günde iş amaçlı 8-10 saat bilgisayar kullanan biri olarak retina ekranlı apple macbook pro dışında windows üzerinde de bu teknolojiyi kullanan da ucuz alternatifler pazara sunulur.
Asus Zenbook UX51 (221 PPI) ve Toshiba KIRAbook (220.84 PPI) ile bu piksel yoğunluğuna yaklaşmak mümkün ancak bu cihazların nasıl bir web deneyimi sunduklarını merak ediyorum.
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V4LKyR 6 yıl
Yani kısacası diyor ki, IGZO ekran kullanacak cihazların pil ömrü müthiş belirgin bir şekilde artacak. Çünkü mobil bir cihazda pili en fazla kullanan eleman ekrandır.
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cmengn 6 yıl
Ipad lerde kullanilabilecegi soyleniyordu. Yetisecek demekki
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