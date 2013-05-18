Sharp yüksek çözünürlüklü üç IGZO dizüstü bilgisayar panelinin seri üretimine başlıyor





Semiconductor Energy Laboratories ile birlikte geliştirdiği kristalliği yüksek bir IGZO teknolojisi sayesinde ekran endüstrisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Sharp, önceki mali yılda bir asırlık tarihindeki en kötü ekonomik sonuçları elde ederek yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Zorlu şartlara rağmen büyük umut bağladığı IGZO panellerini yaygınlaştırmakta kararlı olan Japon teknoloji devi, üç yeni dizüstü bilgisayar ekranını duyurdu. Halihazırda seri üretimine başlanan WQHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlük ve 221 ppi yoğunluklu 13.3 inçlik ekranının yanı sıra yeni tanıtılan diğer üç panelini dizüstü bilgisayar kullanımına uygun çözümler ailesi altından müşterilerine sunacak Sharp'ın rakip ekran teknolojileri karşısında IGZO ile büyük avantaj sağlayacağı tahmin ediliyor.

Üç farklı büyüklükte geliştirilen panellerden ilki, WQHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüğünde ve 11.6 inç büyüklüğünde. 14 inç olarak ölçeklendirilen ikinci ekran, WQHD+ (3200 x 1800 piksel) çözünürlük standardını benimsiyor oluşu sayesinde 262 ppi piksel yoğunluğuna ulaşıyor. Aynı çözünürlüğe ve 235 ppi değerine sahip üçüncü panel ise; 15.6 inç büyüklüğünde üretime girecek. İnce film transistörlerin çok daha küçük ve tamamen saydam formda üretilebilmesini mümkün kılan IGZO, sabit görüntülerde %80-90 civarında bir güç tasarrufu sağlıyor; amorf silikona oranla 40-50 kat daha yüksek bir elektron taşınabilirliği değeri ortaya koyuyor. Görüntü kalitesini artıran, yüksek ışık geçirgenliğine sahip IGZO teknolojisiyle üretilmiş ince film transistör katmanı, panellere daha pürüzsüz ve hassas bir dokunmatik deneyimi sunma imkanı da tanıyor. Bu nedenle Sharp'ın yeni ürünlerinin dokunmatik paneller ve stylus kalemlerle kullanımda en iyi performansı sergileyeceği ifade ediliyor.

Haziran 2013'te Sharp'ın iki nolu Kameyana, Japonya fabrikasında seri üretimine başlanacak bu üç IGZO dizüstü bilgisayar ekranı, ilk kez 21-23 Mayıs tarihlerinde Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenecek SID Display Week 2013 fuarındaki Sharp Microelectronics standında sergilenecek. Bu organizasyon sırasında IGZO teknolojili dizüstü panelleri hakkında daha fazla detay paylaşılacak.

http://sharp-world.com/corporate/news/130514-6.html