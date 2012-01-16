Sharp'tan 3D destekli projeksiyon cihazı: XV-Z30000

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Teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından Sharp, projeksiyon sınıfındaki ürünlerine XV-Z30000 3D DLP adını verdiği projeksiyon cihazını ekledi. Teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından Sharp, projeksiyon sınıfındaki ürünlerine XV-Z30000 3D DLP adını verdiği projeksiyon cihazını ekledi.

Siyah renkli sade bir tasarıma sahip olan projeksiyon cihazı, kullanıcılara 1600 ANSI lümen parlaklık değerinde 1920x1080 çözünürlük, 50.000:1 kontrast oranı, 16:9 görüntü oranı ve 2 adet HDMI girişi gibi özellikler sunuyor. Projeksiyon cihazının en dikkat çekici noktası da 3D desteği sunması oldu. Sharp'ın ürettiği 3D destekli projeksiyon cihazı XV-Z30000, kutu içeriğinde yer alan 2 adet 3D gözlük ile Mart ayından itibaren 5000$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.