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Sharp'tan 3D destekli projeksiyon cihazı: XV-Z30000

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından Sharp, projeksiyon sınıfındaki ürünlerine XV-Z30000 3D DLP adını verdiği projeksiyon cihazını ekledi.
Siyah renkli sade bir tasarıma sahip olan projeksiyon cihazı, kullanıcılara 1600 ANSI lümen parlaklık değerinde 1920x1080 çözünürlük, 50.000:1 kontrast oranı, 16:9 görüntü oranı ve 2 adet HDMI girişi gibi özellikler sunuyor. Projeksiyon cihazının en dikkat çekici noktası da 3D desteği sunması oldu. Sharp'ın ürettiği 3D destekli projeksiyon cihazı XV-Z30000, kutu içeriğinde yer alan 2 adet 3D gözlük ile Mart ayından itibaren 5000$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Sharp'tan 3D destekli projeksiyon cihazı: XV-Z30000
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar pasif teknoloji işi bitirecek. gereken şey 1920x1080 diil de 1920 x 2160 çözünürlük. böylece pasifin avantajıyla (yorulmadan, gözlüğe para vermeden, ışık parlaklığını sorun etmeden) full hd 3d görüntü seyrediyo olucaz. az kaldı. aktif teknoloji bana kalırsa şu anda insanlara geçici 3d satmaktan başka bişey diil.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
malesef 3 boyutlu görüntüler
2 boyutlu kadar rahat izlenemiyor !
neyse bunda bi kaç yıl sonra bilim adamlarının yapacağı açıklamada
bu yönde olacak :) burada söylediğimi aklınızın bir yerine not alın emi :D
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astramastra 7 yıl
5000 $ çok pahalı kağıt üstü verilerine göre,bu özelliklerde 2000 $ civarı Epson TW6000/w modeli var 40.000 :1 kontrast ve 2200 ansi lümen değerinde ,ayrıca W modelinde kablosuz 2D ve 3D aktarım özelliği var 1080p

bu parayı verdikten sonra Epsonun TW9000 /W modeli de alınabilir. 2400 ansi lümen ve 200.000:1 kontrast,siyahlar geçek siyah ve 2D>3D convert özelliği var.

İki modelde de 3D olayında 240 hz den 480 hz e çıkarılmış durumda.
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E_Aydin35 7 yıl
1ses1
3D için 1600 Ansi çok düşük. Gözlükler takılınca ister istemez zifiri karanlık bir odaya ihtiyaç duyacak. 2000 ve üzeri Ansilümen gerekiyor 3D için. Fiyat açısından çok pahalı epson ve diğer emsal projeksiyonlar 1080p 3d cihazlar hem 2000 ve üzeri ansilümen sunuyor hemde fiyat oalrak 4500 5000 TL civarı. 5000 dolar bu cihaz için pahalı. Ki bu yurt dışı fiyatı.

Ya bir bakıma sende haklısın pahalı biraz ama bunun kullanıldığı alanda ne kadar ihtiyaç olursa pahalı,mahalı dinlemeyip alırlar..Ve de bir projeksiyonun türkiyedeki satış fiyatına baktıkça hem de bunun 3D olması özelliğiyle alınır.
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1ses1 7 yıl
3D için 1600 Ansi çok düşük. Gözlükler takılınca ister istemez zifiri karanlık bir odaya ihtiyaç duyacak. 2000 ve üzeri Ansilümen gerekiyor 3D için.
Fiyat açısından çok pahalı epson ve diğer emsal projeksiyonlar 1080p 3d cihazlar hem 2000 ve üzeri ansilümen sunuyor hemde fiyat oalrak 4500 5000 TL civarı. 5000 dolar bu cihaz için pahalı. Ki bu yurt dışı fiyatı.
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