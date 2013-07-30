Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shazam Encore, iOS işletim sistemi için 6.2.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
388
1
3
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Shazam Encore, iOS işletim sistemi için 6.2.0 sürümüne güncellendi
Dinlediği şarkının adını ve kim tarafından seslendirildiğini öğrenmek isteyen kullanıcılar için 1999 yılında bu yana hizmet veren Shazam, 6.2.0 sürümüne güncellendi.  
Hem iPhone hem de iPad için yapılan 6.2.0 güncellemesi ile kullanıcılar artık etiketledikleri birden fazla şarkıyı kolayca satın alabiliyorlar. Ayrıca satın alınan parçalara göre uygulama tarafından tavsiye edilen parçaların yer aldığı "Öneriler" özelliğinin de eklendiği uygulama, artık müzikler hakkında daha falza ayrıntılı bilgi verebiliyor ve Facebook, Twitter veya e-posta üzerinden paylaşım desteği artıyor. 
Güncellenen Shazam Encore uygulamasına 12,99 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id337288863?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 6 yıl
Bir Samsung müzik tanıma servisi değil. Yerli parçalarda vasat kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 6 yıl
Normal shazam dan ne farkı var Encore un?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cdenizmavis 6 yıl
Ben de iOS' un kendisi 6.2' ye yükseltildi sandım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim