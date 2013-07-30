Shazam Encore, iOS işletim sistemi için 6.2.0 sürümüne güncellendi

Dinlediği şarkının adını ve kim tarafından seslendirildiğini öğrenmek isteyen kullanıcılar için 1999 yılında bu yana hizmet veren Shazam, 6.2.0 sürümüne güncellendi.

Hem iPhone hem de iPad için yapılan 6.2.0 güncellemesi ile kullanıcılar artık etiketledikleri birden fazla şarkıyı kolayca satın alabiliyorlar. Ayrıca satın alınan parçalara göre uygulama tarafından tavsiye edilen parçaların yer aldığı "Öneriler" özelliğinin de eklendiği uygulama, artık müzikler hakkında daha falza ayrıntılı bilgi verebiliyor ve Facebook, Twitter veya e-posta üzerinden paylaşım desteği artıyor.

Güncellenen Shazam Encore uygulamasına 12,99 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id337288863?mt=8