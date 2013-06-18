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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shazam uygulaması, iOS işletim sistemi için 6.1 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Shazam uygulaması, iOS işletim sistemi için 6.1 sürümüne güncellendi
Dinlediği şarkının adını ve kim tarafından seslendirildiğini öğrenmek isteyen kullanıcılar için 1999 yılında bu yana hizmet veren Shazam, 6.1 sürümüne güncellendi.
Hem iPhone hem de iPad için yapılan 6.1 güncellemesi ile diğer kullanıcılar tarafından etiketlenmiş popüler müziklerin keşfedilmesine imkan veren Pulse isimli servise, iPhone'a özel yeni görüntü seçeneklerine ve arkadaşların daha düzgün yüklenmesine, iPad'e özel olarak ise "Friends feed" için kararlılık artışlarına ve ayrıca favoriler içerisinde yer alan etiketlerin de daha kolay silinmesi özelliklerine kavuşmuş durumda.
Güncellenen Shazam uygulamasının ücretli ve ücretsiz sürümlerine aşağıdaki bağlantılar üzerinde ulaşabilirsiniz.

http://www.digitaltrends.com/mobile/shazam-ios-update-brings-pulse-discovery-feature/ Yorum Yaz
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XanthiN 6 yıl
Discovr Music'e pek gerek yok ozaman
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Zenci Forvet 6 yıl
Beğenerek kullanıyorum, bilmediğim müzikleri bulmak için çok iyi.
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