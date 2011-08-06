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SiS, PC çipset pazarından çıkıyor

7 yıl
12,8b
1
16
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli çipset üreticisi SiS, bu yılın sonu itibariyle bilgisayar işinden çıkacağını ve çipset geliştirme çalışmalarını tüketici elektroniği ürünlerine kaydıracağını açıkladı.VIA ile birlikte 2000'li yılların öncesinde güçlü bir performans sergileyen ancak daha sonraki süreçte sürekli kan kaybeden firma bir süredir yeni yonga seti de sunmuyordu.
Endüstri içerisindeki kaynaklar SiS'in uzun süre önce PC çipset işini sonlandırdığını dile getirse de  firma bu iddiayı kabul etmiyordu. Var olan siparişlerin tamamlanmasıyla birlikte PC işinden çıkacak olan SiS, tüketi elektroniği ürünlerine yoğunlaşmayı planlıyor ki firma hali hazırda bu alanda bazı başarılara imza atan çeşitli çözümleri sunmuş durumda. 
Xbox 360 için çipset sağlayan SiS, yakın gelecekte akıllı televizyonlar ve çoklu ortam odaklı set üstü kutu uygulamaları için yeni bir çipset çözümü duyurmayı planlıyor. Akıllı televizyonlar için hazırladığı yongada sistem platformu TCL ve TPV gibi firmalardan siparişe alan SiS'in HDTV çipseti ise Chimei Innolux ve BenQ'dan sipariş aldı.


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DarkisT 7 yıl en beğenilen
Casper yandı =)
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KANUNI61 7 yıl
dogo argentino
bi ara nvidia,sis,ali ve via vardı çipset üretiminde şuan ise sadece nvidia kaldı bu saydıklarımdan,farklı markaların olmaması,çeşidin az olması haliyle fiyatların yüksek tutulması en çok da biz alıcılara zarar

nvidia da sürüncemede bitti bitiyor ama encok vianın durumuna üzülüyorum adamlarda bir ışık var ama bunu pazara birtürlü sunamıyorlar
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PROOF# 7 yıl
casper, arçelik, beko yani anlayacağımız Türk markaları yandı ama olan yine son kullanıcıya olacak.
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ultra_storm 7 yıl
Defolsun gitsin hayatımda gördüğüm en dandik ekran kartı 3d desteksiz bu devirde olacak işmi :@
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DH Misafiri 7 yıl
valla kötüde olmamış.sis chipseti gördüğüm anda kalitesiz işe yaramaz ürünler geliyor aklıma amd intel ve nvidia devam etsin yeter
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NuKe_MaNia 7 yıl
sis ten çektiğim kadar via dan çekmedim via bile stabildi. sis te oda yok
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bela geliyorum diyor!
kesinlikle uzak durulması gereken
bir durum ! :(
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alpa07 7 yıl
cipset piyasası amd ve intele kalacak.
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unixachilles 7 yıl
Madem bırakıyor linux için 671&672 chipsetinin sürücüsünü versin.
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acbold 7 yıl
yc#1
dogo argentino bi ara nvidia,sis,ali ve via vardı çipset üretiminde şuan ise sadece nvidia kaldı bu saydıklarımdan,farklı markaların olmaması,çeşidin az olması haliyle fiyatların yüksek tutulması en çok da biz alıcılara zarar
Nvidia da en geç 1-2 senede pazardan çıkar.

ati de çıkarıyordu eskiden chipset.eski laptoplarda görebilirsiniz.
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
bi ara çakma ati kartları vardı galıba bunların
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dogo argentino 7 yıl
bi ara nvidia,sis,ali ve via vardı çipset üretiminde şuan ise sadece nvidia kaldı bu saydıklarımdan,farklı markaların olmaması,çeşidin az olması haliyle fiyatların yüksek tutulması en çok da biz alıcılara zarar
1 Yanıt Yanıtla +2
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yc#1 7 yıl

dogo argentino

bi ara nvidia,sis,ali ve via vardı çipset üretiminde şuan ise sadece nvidia kaldı bu saydıklarımdan,farklı markaların olmaması,çeşidin az olması haliyle fiyatların yüksek tutulması en çok da biz alıcılara zarar


Nvidia da en geç 1-2 senede pazardan çıkar.
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zouzouni 7 yıl

dogo argentino

bi ara nvidia,sis,ali ve via vardı çipset üretiminde şuan ise sadece nvidia kaldı bu saydıklarımdan,farklı markaların olmaması,çeşidin az olması haliyle fiyatların yüksek tutulması en çok da biz alıcılara zarar


Katılıyorum, rekabet olayı ortadan kalktığı için en çok biz alıcılar zarar göreceğiz
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Xallez 7 yıl dogo argentino
dogo argentino

bi ara nvidia,sis,ali ve via vardı çipset üretiminde şuan ise sadece nvidia kaldı bu saydıklarımdan,farklı markaların olmaması,çeşidin az olması haliyle fiyatların yüksek tutulması en çok da biz alıcılara zarar


ali hala çipset üretiyor
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DarkisT 7 yıl en beğenilen
Casper yandı =)
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