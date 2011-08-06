SiS, PC çipset pazarından çıkıyor

Tayvan merkezli çipset üreticisi SiS, bu yılın sonu itibariyle bilgisayar işinden çıkacağını ve çipset geliştirme çalışmalarını tüketici elektroniği ürünlerine kaydıracağını açıkladı.VIA ile birlikte 2000'li yılların öncesinde güçlü bir performans sergileyen ancak daha sonraki süreçte sürekli kan kaybeden firma bir süredir yeni yonga seti de sunmuyordu.

Endüstri içerisindeki kaynaklar SiS'in uzun süre önce PC çipset işini sonlandırdığını dile getirse de firma bu iddiayı kabul etmiyordu. Var olan siparişlerin tamamlanmasıyla birlikte PC işinden çıkacak olan SiS, tüketi elektroniği ürünlerine yoğunlaşmayı planlıyor ki firma hali hazırda bu alanda bazı başarılara imza atan çeşitli çözümleri sunmuş durumda.

Xbox 360 için çipset sağlayan SiS, yakın gelecekte akıllı televizyonlar ve çoklu ortam odaklı set üstü kutu uygulamaları için yeni bir çipset çözümü duyurmayı planlıyor. Akıllı televizyonlar için hazırladığı yongada sistem platformu TCL ve TPV gibi firmalardan siparişe alan SiS'in HDTV çipseti ise Chimei Innolux ve BenQ'dan sipariş aldı.



