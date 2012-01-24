SITA ve Orange, NFC bazlı havalimanı check-in işlemleri için düğmeye bastı

Cihazların kısa mesafede birbiriyle kablosuz iletişimini sağlayan ve temassız alışveriş gibi pek çok alanda büyük kolaylıklar getireceği düşünülen yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi son dönemlerde kendisine daha geniş kullanım alanı bulmaya başladı. Google Wallet, Cep-T Cüzdan gibi uygulamalar ile temassız alışveriş yapmak mümkün.





NFC ile ilgili farklı bir uygulama da dünyanın en büyük havacılık, iletişim ve bilgi teknolojileri uzmanı SITA ile Fransız Orange telekom operatöründen geldi. İki firma NFC tabanlı bir akıllı telefon ile havalimanlarındaki check-in işlemlerini temassız olarak yapılabilmesi üzerine anlaşmaya vardı.





Orange operatörü projede NFC uyumlu SIM kart teknolojisini sağlayacak. Böylece NFC uyumlu olmayan akıllı telefonlarda uygulamadan yararlanabilecek. SITA ise işbirliği yaptığı havalimanlarında check-in, güvenlik kontrolü, boarding ve lounge kullanım işlemlerinin NFC uyumlu cihazlardan da yapılabilmesi için gerekli düzenlemeleri hayata geçirecek.





Uygulama ile kontrol noktalarında insanlar daha az vakit harcayacak ve iş gücünden tasarruf sağlanacak. Diğer kısıtlı veri depolama imkanı sunan mobil kontrol teknolojilerinden farklı olarak NFC yongası içerisinde farklı geçiş noktalarındaki tüm bilgiler yüklü olacak. Telefon kapalı olsa bile NFC uyumlu SIM kart üzerinden bilgiler okunabilecek.





İki firma haricinde ekipman üreticisi Desko ve Kaba firmaları projede kullanılacak okuyucu, tarayıcı ve güvenlik geçiş gibi ekipmanların üretimini üstlendi.





İtalya'nın Cenova kentindeki SITA merkezinde bir demo odası hazırlanmış durumda. Teknolojinin pilot olarak bazı havalimanlarında denenmesinin ardından yaygın kullanıma geçilecek.

Karşımıza çıkan pek çok uygulama ve projeye bakarak NFC teknolojisinin 2012 yılının en büyük trendlerinden olacağını söyleyebiliriz.