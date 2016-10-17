Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siber güvenlik uzmanları bu kez hacker gibi sistemlere saldıracak

Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM) tarafından düzenlenen yarışmada roller değişecek ve kurumlarını korumakla görevli siber güvenlik uzmanları bu kez sistemlere saldıracaklar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,3b
1
13
Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Siber güvenlik uzmanları bu kez hacker gibi sistemlere saldıracak
 
Geride bıraktığımız mayıs ayında internet üzerinden gelebilecek siber saldırıları gerçekleşmeden haber vererek önlem alınmasını sağlayan Siber Füzyon Merkezi yatırımıyla dikkatleri üzerine çeken Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM), bu kez kurumlarını korumakla görevli siber güvenlik uzmanları için yarışma düzenliyor.
20 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek "Bayrağı Yakala" (Capture The Flag'16) etkinliğinde hacker olarak hareket edecek uzmanlar, şifreleme ve tersine mühendislik gibi farklı dallarda belirlenen hedefleri güvenlik açıkları üzerinden ele geçirmeye çalışacaklar.
Bu alanda hizmet veren kurumların ve personellerin bilgi, deneyim ve yeteneklerinin arttırılmasını hedefleyen organizasyonda ayrıca siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması planlanıyor. 25 takımın yer alacağı yarışmada birincilik ödülü 10,000 TL, ikincilik ödülü 7,000 TL ve üçüncülük ödülü ise 5,000 TL olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 19 Ekim olan etkinlik hakkındaki tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
orcun12122 3 yıl en beğenilen
Yapılan e-sporlardaki ödüllere bakın. Bir de buradaki ödüllere bakın :DD
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Delikli Nane 3 yıl
Adam zaten hackerlık yapsa bu parayı misli misli çıkartır ki zaten

Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hoca 3 yıl
Peki yarışma sırasında, sistemi dışarıdan biri hacklerse ne olacak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahner 3 yıl
İşin ciddiyetsizliği verilen ödül miktarından belli oluyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ödüller işin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephalay 3 yıl
O degil de bunu zaten yapiyorlar.
Yani firmalar kendi guvenlik aciklarini gorebilmek icin bu insanlara para verip sistemlerine sizmalarini istiyorlar ki aciklarini gorsunler; gayet de ciddi paralar veriyorlar. Oduller bunun yaninda komik kacmis ama sanirim bunlar bireysel oduller.
Bu dediklerim Turkiye'de oluyor bu arada, kulaga bizim topraklarda olmaz abi gibi geliyor ama bankalarin hepsi yapiyor bunu.
Gerci onlarin da yaptigi Kali Linux tool lari ile saldiri yapmak ile sinirli kaliyor genelde ama bu da bir basari ulkemiz soz konusu olunca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
O parayı ben vereyim yarışma yapmayın bari elemanlar ifşa olmasın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet_Ali61 3 yıl
Zaten sağlam bir siber güvenli uzmanı(hacker) neden böyle bir yerde kendini göstersin millete tanınsın ki o kadar kendini gizlemeye çalışırken?
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl Mehmet_Ali61
Bu kişiler illegal işlerle uğraşan hacker'lar değil zaten, kimlik gizlemelerine gerek yok. C.W.H. denen Türkçe açılımı beyaz şapkalı hacker denen uzmanlardır.
İllegal bir hacker'ın gözünden kendi sistemlerini hacklemeye çalışır ve güvenlik açıklarını tespit edip kapatılması için firmalara danışmanlık hizmeti verir. Yapılan iş tamamen legal ve firmaların bilgisinde.
Birçok bilişim firması bünyesinde maaşlı olarak çalışıyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 3 yıl Mehmet_Ali61
Bahsettiğiniz adamlar internette reklam yapıp bu işin eğitimini veren adamlar zaten. Kimlik gizleme çabaları yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Delikli Nane 3 yıl
Adam zaten hackerlık yapsa bu parayı misli misli çıkartır ki zaten

Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alex59 3 yıl
Ne yazsam bilemedim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orcun12122 3 yıl en beğenilen
Yapılan e-sporlardaki ödüllere bakın. Bir de buradaki ödüllere bakın :DD
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl orcun12122
orcun12122

Yapılan e-sporlardaki ödüllere bakın. Bir de buradaki ödüllere bakın :DD


haklısın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
Ödül miktarları şaka gibi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2270 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hacker, siber güvenlik ve
5 etiket daha stm online güvenlik Güvenlik Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Audi'nin tamamen elektrikli araç serisi 'e-tron' adını kullanacak 3 yıl Yeni Snapdragon yonga setleri ile çift kamera yaygınlaşacak 3 yıl Apple'ın otomobil projesi rafa kalktı yerini otonom sürüş platformu alıyor 3 yıl Huawei Honor 8 ön inceleme videosu "Çift kamerasıyla iddialı" 3 yıl Havalimanlarına Galaxy Note 7 değişim noktaları kuruldu [Güncellendi] 3 yıl Braun 9 serisi tıraş makinesi: SyncroSonic ile çok etkili 3 yıl Evga'nın yayınladığı Bios güncellemesi nasıl yapılır? 3 yıl Google Flights ile uçak biletinizi artık daha ucuza satın alabileceksiniz 3 yıl Popüler mobil uygulamalar futbol takımı olsaydı nasıl görünürdü? 3 yıl Facebook Messenger internet paketinizi artık daha az tüketecek 3 yıl Off-road temalı Asphalt Extreme’i ilk siz oynayın, bonus kazanın 3 yıl BTK, global internet yönetminde görev almaya başladı 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 serisi agresif bir fiyata sahip 3 yıl Evga söz verdiği güncellemeyi yayınladı 3 yıl Razer, ses teknolojileri şirketi THX’i satın aldı 3 yıl Dünyanın ilk 5G modemi Qualcomm’dan geliyor 3 yıl Üstü açık BMW i8 Spyder 2018 yılında geliyor 3 yıl Coen Kardeşler, Dark Web'deki yasadışı pazar ile ilgili film yazıyor 3 yıl Netflix’e bu yıl bitmeden çevrim dışı izleme özelliği gelebilir 3 yıl Gök Sarayı ilk misafirlerini ağırlıyor: Çin'in altıncı insanlı uzay görevi başladı (Video) 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Siber güvenlik uzmanları bu kez hacker gibi sistemlere saldıracak Sonraki Oukitel’den ikinci 10 000mAh bataryalı telefon geliyor 3 yıl Valve, Steam üzerinden 10K 360 derece videoya hazırlanıyor 3 yıl Sony PS VR yüzbinlerce satıyor 3 yıl Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor 3 yıl Çerçevesiz telefonlara doğru: Nubia Z11 incelemesi 3 yıl Türk bilim insanı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi 3 yıl Uzaya gidecek ilk Türk: İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli 3 yıl Oakley’den akıllı gözlük 3 yıl Tesla ve Panasonic PowerWall sistemlerinde ortak çalışacak 3 yıl Samsung 10nm sürecine başlıyor 3 yıl Micron bellek kullanan Evga kartlara güncelleme 3 yıl Apple Watch Nike+ Edition çok yakında satışta 3 yıl Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir 3 yıl Galaxy Note 7 ile uçağa binene 556 bin lira para, 10 yıl hapis cezası 3 yıl Planet Earth II'nin yeni fragmanı hayranlık verici 3 yıl Almanya'dan Tesla'ya "Autopilot" uyarısı 3 yıl Galaxy S7'ye bir tutam Galaxy Note 7 3 yıl Mobilite: Note 7'de hazin son, Huawei Mate 9 çok iddialı, iPhone 7 Türkiye'de ve fazlası 3 yıl Patlamalara rağmen Galaxy Note 7′nin kullanım oranı artış göstermiş 3 yıl New York polis departmanı Windows Phone ekosistemine katıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim