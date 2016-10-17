Siber güvenlik uzmanları bu kez hacker gibi sistemlere saldıracak

Geride bıraktığımız mayıs ayında internet üzerinden gelebilecek siber saldırıları gerçekleşmeden haber vererek önlem alınmasını sağlayan Siber Füzyon Merkezi yatırımıyla dikkatleri üzerine çeken Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM), bu kez kurumlarını korumakla görevli siber güvenlik uzmanları için yarışma düzenliyor.

20 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek "Bayrağı Yakala" (Capture The Flag'16) etkinliğinde hacker olarak hareket edecek uzmanlar, şifreleme ve tersine mühendislik gibi farklı dallarda belirlenen hedefleri güvenlik açıkları üzerinden ele geçirmeye çalışacaklar.

siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması planlanıyor. 25 takımın yer alacağı yarışmada birincilik ödülü 10,000 TL, ikincilik ödülü 7,000 TL ve üçüncülük ödülü ise 5,000 TL olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 19 Ekim olan etkinlik hakkındaki tüm detaylara Bu alanda hizmet veren kurumların ve personellerin bilgi, deneyim ve yeteneklerinin arttırılmasını hedefleyen organizasyonda ayrıcaoluşturulması planlanıyor. 25 takımın yer alacağı yarışmada birincilik ödülü, ikincilik ödülü 7,000 TL ve üçüncülük ödülü ise 5,000 TL olarak belirlendi. Son başvuru tarihiolan etkinlik hakkındaki tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.