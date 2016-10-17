Siber güvenlik uzmanları bu kez hacker gibi sistemlere saldıracak

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Geride bıraktığımız mayıs ayında internet üzerinden gelebilecek siber saldırıları gerçekleşmeden haber vererek önlem alınmasını sağlayan Siber Füzyon Merkezi yatırımıyla dikkatleri üzerine çeken Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM), bu kez kurumlarını korumakla görevli siber güvenlik uzmanları için yarışma düzenliyor.
Ayrıca Bkz. "Türk bilim insanı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi"
20 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek "Bayrağı Yakala" (Capture The Flag'16) etkinliğinde hacker olarak hareket edecek uzmanlar, şifreleme ve tersine mühendislik gibi farklı dallarda belirlenen hedefleri güvenlik açıkları üzerinden ele geçirmeye çalışacaklar.
Bu alanda hizmet veren kurumların ve personellerin bilgi, deneyim ve yeteneklerinin arttırılmasını hedefleyen organizasyonda ayrıca siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması planlanıyor. 25 takımın yer alacağı yarışmada birincilik ödülü 10,000 TL, ikincilik ödülü 7,000 TL ve üçüncülük ödülü ise 5,000 TL olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 19 Ekim olan etkinlik hakkındaki tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
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Yani firmalar kendi guvenlik aciklarini gorebilmek icin bu insanlara para verip sistemlerine sizmalarini istiyorlar ki aciklarini gorsunler; gayet de ciddi paralar veriyorlar. Oduller bunun yaninda komik kacmis ama sanirim bunlar bireysel oduller.
Bu dediklerim Turkiye'de oluyor bu arada, kulaga bizim topraklarda olmaz abi gibi geliyor ama bankalarin hepsi yapiyor bunu.
Gerci onlarin da yaptigi Kali Linux tool lari ile saldiri yapmak ile sinirli kaliyor genelde ama bu da bir basari ulkemiz soz konusu olunca.
İllegal bir hacker'ın gözünden kendi sistemlerini hacklemeye çalışır ve güvenlik açıklarını tespit edip kapatılması için firmalara danışmanlık hizmeti verir. Yapılan iş tamamen legal ve firmaların bilgisinde.
Birçok bilişim firması bünyesinde maaşlı olarak çalışıyorlar.
haklısın.
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