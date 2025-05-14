Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Zırh delici harp başlıklı KARGU İHA’dan ilk ihracat başarısı

    Türk savunma sanayisinin öncülerinden STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı KARGU İHA, ilk ihracatını gerçekleştirdi. Zırh delici harp başlığı İHA’ya geçen yıl entegre edilmişti.

    Zırh delici harp başlıklı KARGU İHA’dan ilk ihracat başarısı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma teknolojilerinde öncü şirketlerinden STM, geliştirilen zırh delici harp başlıklı KARGU vurucu insansız hava aracı (İHA) ile önemli bir ihracat başarısına daha imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin şekilde kullandığı kamikaze İHA KARGU’nun bu yeni versiyonu, yurtdışında da ilgi görmeye başladı ve ilk ihracat sözleşmesi geçtiğimiz günlerde imzalandı.

    Zırh delici KARGU sahada başarısını kanıtladı

    Daha önce anti-personel harp başlığı ile üç kıtada 10’dan fazla ülkenin envanterine giren KARGU, şimdi de zırh delici harp başlığı entegre edilen yeni versiyonuyla sahada başarıyla test edildi. Yapılan denemelerde belirlenen hedefleri noktasal hassasiyetle vuran zırh delici KARGU, böylece dış pazarda kendine yeni bir kapı açtı. 2025 yılı içinde teslimatlarının tamamlanması planlanan bu ilk ihracat, aynı zamanda STM’nin ihracat portföyünü çeşitlendirme hedefi açısından da kritik bir adım oldu.

    KARGU’nun harp sahasının dinamiklerine göre sürekli geliştirildiğini ve farklı faydalı yük seçenekleri ile donatıldığını belirten STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Zırh delici KARGU’ya yurt dışında yoğun bir ilgi var, farklı ülkelerle temaslarımız sürüyor. İlerleyen süreçte de yeni ihracat haberlerini paylaşmayı hedefliyoruz” dedi.

    Hızlı uyarlanabilirlik sahada fark yaratıyor

    KARGU’nun sahada öne çıkan en dikkat çekici özelliği, görev öncesi harp başlığının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi. Bu sayede anti-personel veya zırh delici mühimmat, operasyonun niteliğine göre hızlıca seçilebiliyor. Anti-personel başlık, grup halindeki düşman unsurlarına karşı etkili olurken; zırh delici versiyon, zırhlı araçlara, beton yapılara ve sabit kara hedeflerine karşı kullanılıyor.

    Ayrıca düşük radar kesit alanı sayesinde düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından taşınıp bir dakikada göreve hazır hale getirilebiliyor. Yapay zeka, görüntü işleme, gece-gündüz operasyon yeteneği ve 10 kilometrelik menzili ile KARGU, sahada büyük bir taktik avantaj sağlıyor.

    Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha özellikleri ile donatılan KARGU, STM’nin geliştirdiği yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmalarına sahip. Gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameraları ile KARGU, keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş görevlerini aynı anda yerine getirebiliyor. Ayrıca sürü İHA konseptine uygun geliştirilen sistem, GPS olmadan da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi’nden destek alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dyson mı philips mi elektrikli şofben 2 ve 3 kademe çalışmıyor 9 kg çamaşır makinesi için kaç kg kurutma makinesi şanzıman yağ kaçağı horizon zero dawn remastered türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16
    MSI VECTOR 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum