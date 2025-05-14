Zırh delici harp başlıklı KARGU İHA’dan ilk ihracat başarısı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma teknolojilerinde öncü şirketlerinden STM, geliştirilen zırh delici harp başlıklı KARGU vurucu insansız hava aracı (İHA) ile önemli bir ihracat başarısına daha imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin şekilde kullandığı kamikaze İHA KARGU’nun bu yeni versiyonu, yurtdışında da ilgi görmeye başladı ve ilk ihracat sözleşmesi geçtiğimiz günlerde imzalandı.

Zırh delici KARGU sahada başarısını kanıtladı

Daha önce anti-personel harp başlığı ile üç kıtada 10’dan fazla ülkenin envanterine giren KARGU, şimdi de zırh delici harp başlığı entegre edilen yeni versiyonuyla sahada başarıyla test edildi. Yapılan denemelerde belirlenen hedefleri noktasal hassasiyetle vuran zırh delici KARGU, böylece dış pazarda kendine yeni bir kapı açtı. 2025 yılı içinde teslimatlarının tamamlanması planlanan bu ilk ihracat, aynı zamanda STM’nin ihracat portföyünü çeşitlendirme hedefi açısından da kritik bir adım oldu.

KARGU’nun harp sahasının dinamiklerine göre sürekli geliştirildiğini ve farklı faydalı yük seçenekleri ile donatıldığını belirten STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Zırh delici KARGU’ya yurt dışında yoğun bir ilgi var, farklı ülkelerle temaslarımız sürüyor. İlerleyen süreçte de yeni ihracat haberlerini paylaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Hızlı uyarlanabilirlik sahada fark yaratıyor

KARGU’nun sahada öne çıkan en dikkat çekici özelliği, görev öncesi harp başlığının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi. Bu sayede anti-personel veya zırh delici mühimmat, operasyonun niteliğine göre hızlıca seçilebiliyor. Anti-personel başlık, grup halindeki düşman unsurlarına karşı etkili olurken; zırh delici versiyon, zırhlı araçlara, beton yapılara ve sabit kara hedeflerine karşı kullanılıyor.

Ayrıca düşük radar kesit alanı sayesinde düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından taşınıp bir dakikada göreve hazır hale getirilebiliyor. Yapay zeka, görüntü işleme, gece-gündüz operasyon yeteneği ve 10 kilometrelik menzili ile KARGU, sahada büyük bir taktik avantaj sağlıyor.

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Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha özellikleri ile donatılan KARGU, STM’nin geliştirdiği yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmalarına sahip. Gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameraları ile KARGU, keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş görevlerini aynı anda yerine getirebiliyor. Ayrıca sürü İHA konseptine uygun geliştirilen sistem, GPS olmadan da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi’nden destek alıyor.

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Zırh delici harp başlıklı KARGU İHA’dan ilk ihracat başarısı