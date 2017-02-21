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Sıcaklığa göre renk değiştiren saç boyası üretildi

İngiltere merkezli bir kuruluş, sıcaklığa göre renk değiştirebilen özel bir saç boyası ürettiğini duyurdu. Boya, saçın iki farklı renk arasında geçiş yapmasını mümkün kılıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,4b
3
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sıcaklığa göre renk değiştiren saç boyası üretildi
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İngiltere merkezli “The Unseen” isimli kuruluş, sıcaklığa göre iki farklı renk arasında değişebilen, “Fire” isimli yeni bir saç boyası ürettiğini duyurdu. Birkaç yıkamaya kadar saçta kalabilen ve üretici kuruluş tarafından belirtilene göre saça hiçbir şekilde zarar vermeyen bu boya; siyah (soğuk) – kırmızı (sıcak), siyah-beyaz, gri-mavi, mavi-beyaz ve siyah-sarı olmak üzere farklı renk kombinasyonlarına sahip.

Bu yenilikçi saç boyası, içerisinde bulunan ve sıcaklığa tepki veren termokromik mürekkep sayesinde renk değiştirebiliyor. Genellikle konserve ürünlerde kullanılan ve dışta bulunan yazının renk değiştirmesini sağlayan termokromik mürekkep, normal koşullarda saça zarar veren, zehirli bir madde. Ancak The Unseen, termokromik mürekkebi zehirli yapan maddeleri farklı maddelerle değiştirmeyi ve zehirsiz, zararsız bir madde elde etmeyi başarmış.

Farklı renkteki saç boyaları, farklı sıcaklıklarda etkinleşiyor. Örneğinn mavi-beyaz boya renk değiştirmek için yalnızca 15 dereceye ihtiyaç duyarken, ancak 31 derecede siyah-kırmızı renklerinin değişimi gözlemlenebiliyor.

Hisler de saç rengini değiştirecek

Saç boyalarının belirli değişim seviyelerine sahip olması, bazı durumlarda kullanıcının saç renginin duygularına göre değişmesini de mümkün kılıyor. Örneğin vücudumuzun ısınmasına neden olan utanç duygusu, saç rengini gözle görülebilir bir şekilde etkileyebiliyor.



http://www.iflscience.com/chemistry/this-hair-dye-changes-color-depending-on-the-temperature-around-you/ Yorum Yaz
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strathmorea 2 yıl en beğenilen
Artık bilgisayar bileşen haberleri o kadar az ki burada. Site adını değişse kimse yadırgamaz.
4 Yanıt Yanıtla +22
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smart1978 2 yıl
türlühaber.com

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alito 2 yıl strathmorea
strathmorea
Artık bilgisayar bileşen haberleri o kadar az ki burada. Site adını değişse kimse yadırgamaz.

Kadınımhaber.com olsun adı.
strathmoreaArtık bilgisayar bileşen haberleri o kadar az ki burada. Site adını değişse kimse yadırgamaz.Kadınımhaber.com olsun ...
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xmen121 2 yıl
İlginç renke değiştirmesi oO Ama güzele benziyor kadınlar denesin bakalım ortalıkta rengarenk bayanlar dolaşır artık.
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Xeblion 2 yıl
illuminati haram
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Mesudum 2 yıl
Ben bu tip haberlerden memnunum. Yeter ki bilimsel bir yönü olsun.
Ama her nedense olumsuz yorum yapacak tipler hep kendilerini ilgilendirmeyen konularda yazıp duruyorlar.
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gxhero 2 yıl
Şaka bir yana altında bilim olan her şey ilgi çekici ve birilerine yeni fikirler verebilir ama bizde yapılan yorumlar yada üretilen fikirler trolcülerin hedefi oluyor ve daha sonraki yorumlarda aynı şekilde trolce devam ediyor keşke fikir yarıştırılsa neyse alan alır gerisi yol alır...
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shadowtr 2 yıl
Donanım iyiymiş.
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smart1978 2 yıl
türlühaber.com

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cocainbar 2 yıl
iyiymis bu
saçim olsaydi kesin kullanirdim :D
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strathmorea 2 yıl en beğenilen
Artık bilgisayar bileşen haberleri o kadar az ki burada. Site adını değişse kimse yadırgamaz.
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nefendim 2 yıl strathmorea
strathmorea
Artık bilgisayar bileşen haberleri o kadar az ki burada. Site adını değişse kimse yadırgamaz.

Daha azı editörün kendisi
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herakles24 2 yıl strathmorea
strathmorea

Artık bilgisayar bileşen haberleri o kadar az ki burada. Site adını değişse kimse yadırgamaz.

Burası bir teknoloji sitesi ve saç boyasında bir teknolojik gelişme olmuş ve bunu doğal olarak haber yapmışlar

site devamlı donanım haberi yapmak zorunda değil .

Boyada bir teknoloji var ve bu site genelde erkeklere hitap etsede bayanlarda var takib eden...
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alito 2 yıl strathmorea
strathmorea
Artık bilgisayar bileşen haberleri o kadar az ki burada. Site adını değişse kimse yadırgamaz.

Kadınımhaber.com olsun adı.
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