Sıcaklığa göre renk değiştiren saç boyası üretildi

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İngiltere merkezli “The Unseen” isimli kuruluş, sıcaklığa göre iki farklı renk arasında değişebilen, “Fire” isimli yeni bir saç boyası ürettiğini duyurdu. Birkaç yıkamaya kadar saçta kalabilen ve üretici kuruluş tarafından belirtilene göre saça hiçbir şekilde zarar vermeyen bu boya; siyah (soğuk) – kırmızı (sıcak), siyah-beyaz, gri-mavi, mavi-beyaz ve siyah-sarı olmak üzere farklı renk kombinasyonlarına sahip.

Bu yenilikçi saç boyası, içerisinde bulunan ve sıcaklığa tepki veren termokromik mürekkep sayesinde renk değiştirebiliyor. Genellikle konserve ürünlerde kullanılan ve dışta bulunan yazının renk değiştirmesini sağlayan termokromik mürekkep, normal koşullarda saça zarar veren, zehirli bir madde. Ancak The Unseen, termokromik mürekkebi zehirli yapan maddeleri farklı maddelerle değiştirmeyi ve zehirsiz, zararsız bir madde elde etmeyi başarmış.

Farklı renkteki saç boyaları, farklı sıcaklıklarda etkinleşiyor. Örneğinn mavi-beyaz boya renk değiştirmek için yalnızca 15 dereceye ihtiyaç duyarken, ancak 31 derecede siyah-kırmızı renklerinin değişimi gözlemlenebiliyor.

Hisler de saç rengini değiştirecek

Saç boyalarının belirli değişim seviyelerine sahip olması, bazı durumlarda kullanıcının saç renginin duygularına göre değişmesini de mümkün kılıyor. Örneğin vücudumuzun ısınmasına neden olan utanç duygusu, saç rengini gözle görülebilir bir şekilde etkileyebiliyor.

http://www.iflscience.com/chemistry/this-hair-dye-changes-color-depending-on-the-temperature-around-you/