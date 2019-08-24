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Uncharted filmi, ikinci yönetmenini de kaybetti

PlayStation Yapımcılığın ilk filmi olacak ve konsolun en popüler oyunlarından olan Uncharted'ın beyazperde uyarlaması, ikinci kez yönetmen kaybetti. Stüdyo yeni yönetmen arayışına hemen başladı.
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Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Uncharted filmi, ikinci yönetmenini de kaybetti

Playstation’a özel olarak çıkan oyunları beyazperde ve televizyon ekranlarına taşımak maksadıyla kurulan PlayStation Yapımcılığın ilk ürünü olması beklenen Uncharted filmi, yönetmen konusunda yaşadığı sıkıntılardan kurtulamamış gibi görünüyor. Zira filmin ikinci yönetmeni de projeden ayrıldı.

İlk olarak Stranger Things’in baş yapımcısı Shawn Levy tarafından yönetilmesi beklenen yapım, Levy’nin daha önceleri de planları dahilinde olan Free Guy isimli proje sebebiyle koltuğu bırakması sebebiyle sahipsiz kalmıştı.

Bu yılın başlarında 10 Cloverfield Lane ve The Boys gibi yapımlarda boy gösteren Dan Trachtenberg ile yoluna devam kararı alan stüdyo, Trachtenberg’in de projeden çekilmesiyle bir kez daha ortada kaldı.

2020 yılında prodüksiyon aşamasına geçmesi beklenen film için ise yapımcıların harıl harıl yeni bir yönetmen arayışı içine girdikleri belirtiliyor. Şu an için adı geçen bir aday maalesef yok.  

Filmde Nathan Drake karakterini son Örümcek Adam Tom Holland canlandıracak. Yapımda Breaking Bad filmi ile ekranlara dönecek olan Bryan Cranston’ın da rol alacağı ancak hangi karaktere hayat vereceği bilinmiyor.  



https://deadline.com/2019/08/uncharted-tom-holland-movie-dan-trachtenberg-exit-playstation-producing-sony-pictures-1202701962/ Yorum Yaz
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dere.beyi 8 dk.
nuri bilge ceylana verin de biraz ağlayak
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