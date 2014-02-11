Sigma, 30mm F1.4 DC HSM lensinin Pentax ve Sony uyumlu versiyonlarını duyurdu

Geçtiğimiz gün Quattro serisi yeni fotoğraf makinelerini görücüye çıkartan Sigma, bugün ise ilk duyurusunu geçtiğimiz sene başında yaptığı 30mm F1.4 DC HSM lensinin Pentax (K-Mount) ve Sony (A-Mount) uyumlu yeni versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.





Sigma'nın yeni geliştirdiği dış kaplamasını kullanan lens, oldukça şık ve boyut olarak ufak bir yapıya sahip. Sekiz grupta dokuz elemanlı bir optik dizilimle hazırlanan 30mm F/1.4 DC HSM, Sigma'nın HSM ismini verdiği ve yüksek hız yanında sessizlikten ödün vermeyen otomatik netleme motorunu da bünyesinde barındırıyor. Sabit odak uzaklığı ve diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlar ile porte çekimlerinde üst seviye performans ortaya koyabilen lens, artık Nikon, Sigma ve Canon fotoğraf makineleri yanında Pentax ve Sony gövdelerle (APS-C) de kullanılabiliyor.





Sigma'nın Art serisi Pentax ve Sony uyumlu yeni 30mm F/1.4 DC HSM lensi, çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da 499$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://news.softpedia.com/news/Sigma-30mm-F1-4-DC-HSM-Lens-for-Sony-Pentax-Mounts-Revealed-425407.shtml