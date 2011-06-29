Sigma, yeni makro objektifi 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM'yi Amerika'da satışa sundu

Haber Editörü
Nikon, Canon, Pentax ve Sony gibi D-SLR kamera üreticilerinin en yakın partnerlerinden Sigma, yeni makro objektifi 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM'nin 1400$ fiyat etiketiyle satışına başladı.
725 gram ağırlığında tasarlanan makro objektif, sunduğu 11 element içinde 16 gruptan oluşan optik yapısıyla, 9 diyafram bıçağıyla, 62 mm filtre çapıyla ve 31.2 cm minimum odak mesafesiyle ön plana çıkıyor.
Bunların yanısıra fotoğraflardaki bulanıklıkların önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisine (Optical Stabilizer) sahip objektifte HSM (Hyper Sonic Motor) teknoloji unutulmamış. HSM, hızlı olduğu kadar sessiz odaklama imkanı iddiası taşıyor. Objektifin Nikon, Canon ve Sigma bayonetli versiyonlarının bulunduğunu ayrıca ekleyelim.
http://www.sigmaphoto.com/shop/105mm-f28-ex-dg-os-hsm-sigma Yorum Yaz Paylaş Tweetle
980 dolara türkiyede zor ben kendime alıcaktım 1250 dolarlardan bahsettiler hayyamda aklımda yurtdışına çıkınca almak geldi idareten 100mm usm aldım ileriye dönük 'Telephoto EF 180mm f/3.5L Macro USM Autofocus Lens' alıcam
Canon 100mm usm kullanıyorum o bile efsane derecede hızlı ve düzgün tavsiye ederim ve 700 dolara bulunabiliyor.
f 3.5 180mm makro arıyorum kaç gündür. f değeri benim için 2.sırada geliyor, önce mm
tamron'unda var 180mm makro'su. fiyatıda uygun ama bu objektifte daha net görüntüler verir diye düşünüyorum.
1:1 'mi acaba?