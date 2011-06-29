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Sigma, yeni makro objektifi 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM'yi Amerika'da satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Nikon, Canon, Pentax ve Sony gibi D-SLR kamera üreticilerinin en yakın partnerlerinden Sigma, yeni makro objektifi 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM'nin 1400$ fiyat etiketiyle satışına başladı.
725 gram ağırlığında tasarlanan makro objektif, sunduğu 11 element içinde 16 gruptan oluşan optik yapısıyla, 9 diyafram bıçağıyla, 62 mm filtre çapıyla ve 31.2 cm minimum odak mesafesiyle ön plana çıkıyor.
Bunların yanısıra fotoğraflardaki bulanıklıkların önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisine (Optical Stabilizer) sahip objektifte HSM (Hyper Sonic Motor) teknoloji unutulmamış. HSM, hızlı olduğu kadar sessiz odaklama imkanı iddiası taşıyor. Objektifin Nikon, Canon ve Sigma bayonetli versiyonlarının bulunduğunu ayrıca ekleyelim.

http://www.sigmaphoto.com/shop/105mm-f28-ex-dg-os-hsm-sigma Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
980 dolar amazon fiyatı zaten. Türkiye'de bu fiyatın çok üstünde olacaktır doğal olarak.
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Melikşah 8 yıl
Makrolarda mm arttıkça daha da mı küçük şeyler çekebiliyoruz?
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Obscurus 8 yıl
@fukarakoala arkadaşımızın dediği gibi daha uyguna Canon'un son makro lensi 100 f/2.8L varken buna kimsenin bakacağını düşünmüyorum. Belki de depremden sebep bu kadar yüksek fiyatı var.
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DH Misafiri 8 yıl
Aşırı pahalı. Canon kullanıcıları bunu alana kadar an itibarıyla 980 dolara Canon EF 100mm f/2.8L IS USM tercih edecektir tabiki. Daha ucuz çözümler için Tamron 90 mm de alternatif konumunda.
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fukarakoala 8 yıl

DH Misafiri

Aşırı pahalı. Canon kullanıcıları bunu alana kadar an itibarıyla 980 dolara Canon EF 100mm f/2.8L IS USM tercih edecektir tabiki. Daha ucuz çözümler için Tamron 90 mm de alternatif konumunda.

980 dolara türkiyede zor ben kendime alıcaktım 1250 dolarlardan bahsettiler hayyamda aklımda yurtdışına çıkınca almak geldi idareten 100mm usm aldım ileriye dönük 'Telephoto EF 180mm f/3.5L Macro USM Autofocus Lens' alıcam
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fukarakoala 8 yıl
Canon 100mm L IS usm varken kimse buna arkasına dönüp bakmaz bile.Canon 100mm L serisinde kullanılan IS sistemi 4 yönlü ve canon lenslerin en gelişmiş versiyonu sigma alternatif değil direk seçilicek marka olacam derse bu sistemden çok daha iyi olmak zorunda sonuçta canon makineye canon lens yakaşır sözünü benimsemiş insan sayısı çok fazla.
Canon 100mm usm kullanıyorum o bile efsane derecede hızlı ve düzgün tavsiye ederim ve 700 dolara bulunabiliyor.
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séquestre 8 yıl
Fiyatı biraz pahalı ..
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murdocklawless 8 yıl
nikon 105mm 2.8 vr 949 usd abd fiyatı. sigma'nın ne fazlası varmış ki 1400 usd?
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Karadeniz Otoyolu 8 yıl
f değeri 2.8 olduğu için fiyat biraz yükselmiş.
f 3.5 180mm makro arıyorum kaç gündür. f değeri benim için 2.sırada geliyor, önce mm


tamron'unda var 180mm makro'su. fiyatıda uygun ama bu objektifte daha net görüntüler verir diye düşünüyorum.

1:1 'mi acaba?
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