Sigma, yeni makro objektifi 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM'yi Amerika'da satışa sundu

Nikon, Canon, Pentax ve Sony gibi D-SLR kamera üreticilerinin en yakın partnerlerinden Sigma, yeni makro objektifi 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM'nin 1400$ fiyat etiketiyle satışına başladı.

725 gram ağırlığında tasarlanan makro objektif, sunduğu 11 element içinde 16 gruptan oluşan optik yapısıyla, 9 diyafram bıçağıyla, 62 mm filtre çapıyla ve 31.2 cm minimum odak mesafesiyle ön plana çıkıyor.



Bunların yanısıra fotoğraflardaki bulanıklıkların önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisine (Optical Stabilizer) sahip objektifte HSM (Hyper Sonic Motor) teknoloji unutulmamış. HSM, hızlı olduğu kadar sessiz odaklama imkanı iddiası taşıyor. Objektifin Nikon, Canon ve Sigma bayonetli versiyonlarının bulunduğunu ayrıca ekleyelim.



http://www.sigmaphoto.com/shop/105mm-f28-ex-dg-os-hsm-sigma