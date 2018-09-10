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Sikorsky otonom helikopter testlerini yıl sonuna kadar tamamlayacak

ABD'li savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'in havacılık iştiraki Sikorsky, ünlü helikopteri UH-60 Black Hawk'ı uzaktan kontrol edilebilir şekilde orduya sunmaya hazırlanıyor.
8 ay
1,8b
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6
havacılık
Furkan Babur
Yazar
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ABD'nin önde gelen savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'in havacılık iştiraki olan Sikorsky uzun bir süredir helikopterlere otonom uçuş teknolojisini getirmek için mesai harcıyor. Geçtiğimiz yıllarda ilkel otonom teknolojilerini test eden şirket, artık bu teknolojileri deneysel araçlarda kullanmak yerine tamamen otonom uçuş yeteneğine sahip UH-60 Black Hawk'ı test etmeyi planlıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu yıl sonuna kadar otonom UH-60 test uçuşlarını tamamlamış olacak.


10 yılın sonunda prototip hazır 

ABD ordusu ve DARPA ile birlikte yaklaşık 10 yıllık iş birliği programının sonunda hazırlanacak olan otonom UH-60'ın zemin testlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor. Bu testlerin tamamlanmasının ardından uçuş testleri ve gösteri uçuşları da yapılacak. Daha sonrasında ise tamamen otonom uçuş yeteneğine sahip ilk UH-60, ABD ordusuna teslim edilecek. 


Sikorsky'nin otonom biriminden sorumlu isim Igor Cherepinsky, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında testleri yapılacak olan yeni sistemin geçmiş sistemlerden farkına dikkat çekti. Tamamen ''robotik yardımcı pilot'' geliştirdiklerini belirten Cherepinsky, geçmişteki testlerin otonom helikopter geliştirmek için oldukça önemli ve başarılı olduğunu belirtirken yine de onların sadece birer deneme olduğunu vurguluyor. Geliştirilen yeni sistem ve sistemin entegre edileceği UH-60 ise artık geliştirme çalışmalarının tamamlandığı bir prototip olacak. 


Opsiyonel robotik yardımcı pilot kitinin helikopterde bir pilot varken veya pilot yokken kullanılabileceğini ifade eden Cherepinsky, artık otonom helikopter prototipini filo şeklinde üretmenin planlarını yaptıklarını dile getirdi. 


https://www.aviationtoday.com/2018/09/07/black-hawk-moves-closer-first-flight-robotic-co-pilot/ Yorum Yaz
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V4LKyR 8 ay
ck diyorlar artık ona... Chaos Knight ya.
Halbuki ismi Nessaj'dır.
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Tugrul_512bit 8 ay
pilotun yaralanmasından sonra askerlerin akıllı gözlüklerinde şu mesaj çıkar:
şarbonludomates has killed therock
triplekill
şarbonludomates has killed ahmedinessaj
ultrakill
şarbonludomates has killed aşkımemnu
rampage
ahmedinessaj has left the game
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AirSupport 8 ay Tugrul_512bit
Ahmedinejad’a kahkaha atım
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gun 8 ay
Askeri açıdan mükemmel birşey pilot yaralansa bile askerleri getirebilecek bir sistem.
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