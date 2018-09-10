“İnsansız savaş uçağını 2023’ten önce uçuracağız”





Bayraktar TB1 ve TB2 ile insansız hava araçları konusunda hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elini güçlendiren hem de bu alanda ülkemizin önemli bir deneyim kazanmasına kapı aralayan Baykar Makina, şimdilerde kullanımda olan insansız hava araçlarını bir adım öteye taşıyacak yeni ürünler ortaya koymak adına çalışmalarını sürdürüyor.





Daha önce 1.5 ton yük taşıyabilecek İHA’nın müjdesini veren Türk savunma sanayi şirketi cephesinden bugün gelen açıklamalarda büyük boyutlu yeni İHA’nın 2019 yılı içinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini vurguladı. Bundan daha da önemlisi ise İnsansız savaş uçağı konusu. Daha önce birçok kez dile gelmiş olsa da Selçuk Bayraktar’ın açıklamaları bir hayli ilgi uyandırıyor.





2023 öncesinde insansız savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirten yönetici, söz konusu çalışmalara dair başka bir bilgi paylaşmış değil. TAI ana yükleniciliğinde çalışmaları sürdürülen milli muharip uçak konusunda birçok yerli savunma sanayi şirketinin katkı sağlayacağını biliyorduk ancak Haluk Bayraktar’ın bu açıklama ile Baykar Makina’nın insansız hava araçları konusundaki tecrübelerini milli muharip uçak projesine aktaracağı netlik kazanmış oldu. Dileriz ilerleyen günlerde merak edilen ve yanıt bekleyen birçok konuya da ışık tutulur.