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“İnsansız savaş uçağını 2023’ten önce uçuracağız”

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bugün paylaştığı açıklamalarda insansız savaş uçağına ve 1,5 ton yük taşıyabilecek insansız savaş uçağına dair taze bilgiler paylaştı.
8 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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“İnsansız savaş uçağını 2023’ten önce uçuracağız”

Bayraktar TB1 ve TB2 ile insansız hava araçları konusunda hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elini güçlendiren hem de bu alanda ülkemizin önemli bir deneyim kazanmasına kapı aralayan Baykar Makina, şimdilerde kullanımda olan insansız hava araçlarını bir adım öteye taşıyacak yeni ürünler ortaya koymak adına çalışmalarını sürdürüyor.


Daha önce 1.5 ton yük taşıyabilecek İHA’nın müjdesini veren Türk savunma sanayi şirketi cephesinden bugün gelen açıklamalarda büyük boyutlu yeni İHA’nın 2019 yılı içinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini vurguladı. Bundan daha da önemlisi ise İnsansız savaş uçağı konusu. Daha önce birçok kez dile gelmiş olsa da Selçuk Bayraktar’ın açıklamaları bir hayli ilgi uyandırıyor.


2023 öncesinde insansız savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirten yönetici, söz konusu çalışmalara dair başka bir bilgi paylaşmış değil. TAI ana yükleniciliğinde çalışmaları sürdürülen milli muharip uçak konusunda birçok yerli savunma sanayi şirketinin katkı sağlayacağını biliyorduk ancak Haluk Bayraktar’ın bu açıklama ile Baykar Makina’nın insansız hava araçları konusundaki tecrübelerini milli muharip uçak projesine aktaracağı netlik kazanmış oldu. Dileriz ilerleyen günlerde merak edilen ve yanıt bekleyen birçok konuya da ışık tutulur.


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MustafaC53 8 ay en beğenilen dobrasam
iha yapamassınız diyenlerde gülüyordu. Sonra yapıldı. Tabi onlarda utanma,haysiyet ve şeref olmadığı için hiç yüzleri kızarmadı.
6 Yanıt Yanıtla +107
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tuago 8 ay
Askeri alan dev bir güç olmalarına rağmen ruslar gülmek yerine Bayraktar İHA nın kopyasını yapma ihtiyacı hissetmişler. Çünkü onlar akıllı. Bizdeki uber zeki muhalif kesim sırf inat uğruna bu başarıları görmezden geliyor. Sonra kimse Türkiye şimdiye dek neden bunları başaramadı diye sormasın. Sebebi yazılan yorumlardan gayet net anlaşılıyor. Neyse ki bunlardan kurtulduğumuz için Türkiye bugün bir yerlere gelebildi.
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Askeri alan dev bir güç olmalarına rağmen ruslar gülmek yerine Bayraktar İHA nın kopyasını yapma ihtiyacı hissetmişler. Çünkü onlar akıllı. Bizdeki uber zeki m...
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1 Yanıt Yanıtla +62
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Ganara 8 ay dobrasam
Bu beğenmediğiniz adam SELÇUK BAYRAKTAR.
Devletin binlerce mühendisle yapamadığı ihalari sihaları bu çocuk 120 kişilik ekiple yaptı. Bugün tayyip dünyadaki 5 ülkeden biriyiz diyorsa bunu bu adama borçluyuz. Sihaları bu çocuk yaptı. İtü elektronik mezunu kendinizi amerikanın en iyi okulunda doktora yapmış.MIT de.
Türkiyenin en zeki adamı deseler şaşırmam. Bu adam yaparım diyorsa inanırım. Ama devlet anayasaya bile madde olarak koyarak yaparız deseler inanmam.
Aselsan falan diye övünür herkes ama Baykarın yanında hikaye. Daha doğrusu Selçuk Bayraktarın yanında. Tek kişilik ordu bu adam. İhalarla keklik gibi avlıyorsak hepsi bu adamın sayesinde. Devletin falan değil. Özel şirket.
Tayyip ülkenin en zeki adamını damat olarak almış. Berat falan hikaye bu çocuk bambaşka.
Bu beğenmediğiniz adam SELÇUK BAYRAKTAR.Devletin binlerce mühendisle yapamadığı ihalari sihaları bu çocuk 120 kişilik ekiple yaptı. Bugün tayyip dünyadaki ...
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2 Yanıt Yanıtla +45
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AngaraGraLı 3 ay
İnsansız savaş uçağı mı, iha ile savaş uçağını karıştırıyor sanırım, ihalar 250 km/h ile uçarken savaş uçağı 2mach a çıkabiliyor. 2000km/h hızlara hatta 2500.
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Askaparta 3 ay
Uçmaya devam.
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Gt95 3 ay
incelemesini sabırsızlıkla bekliyoruz paket iceriği merak ediyorum :)
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Gt95 3 ay
elin yunanı endişeli Türkler aldı başını gidiyor diyor biri durdursun diyor alman ve yahudiler endişeli onlar düşman içimizdekilere ne oluyor bir türlü çözemedim :)
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Quard 8 ay
Kıskananları çatlatacak,kudurtacak,deli edecek büyük sözler bunlar:)
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tacimmüdür 8 ay
önce bi insanliyi uçurunda insansızı kolay
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Hendrik Johannes Cruijff 8 ay
2023'te tüm halk galiba cennete gidecek özgürleşecek.
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ßenle100les 8 ay
Peki bundan insansiz hava ucaginin haberi var mi?
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Zorkof 8 ay
Şu anda bizdeki iha ve siha ları pilotlarımız kontrol ediyor, ama bu işler yaygınlaşırsa sanırım ileride bunları 13-17 yaş arası ergen gamer lar uçuracak. Belki 30 sene sonra savaş pilotu kavramı hayatında yerden havalanmamış insanların at sürdüğü bir alan olacak.
Ha bu arada damattır, devletten ciddi paralar almışlardır, 1 e yapılabilecek işi 20 ye yapmışlardır (hükümetin diğer bütün ihalelerinde olduğu gibi) gerçekten daha yetenekli ve kapasiteli insanlar, firmalar sırf hükümetle aynı düşüncede değil diye kenara itilmiştir bunlara katılırım.
Ama ortada bir ürün varsa ve bu ürün sahada elimizi güçlendiriyor ve yurtdışına bağımlılığımızı azaltıyorsa 1 mi 0 mı mantığıyla bakıp bunu ürettiğimiz için sevinirim. Yine bütün yorumlar futbol holiganı gibi futbol takımı tutar gibi yazılmış ne yazık ki.
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chalap 8 ay
Yere indirmeyi de becerirsiniz umarım...
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