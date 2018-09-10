“İnsansız savaş uçağını 2023’ten önce uçuracağız”

Daha önce 1.5 ton yük taşıyabilecek İHA’nın müjdesini veren Türk savunma sanayi şirketi cephesinden bugün gelen açıklamalarda büyük boyutlu yeni İHA’nın 2019 yılı içinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini vurguladı. Bundan daha da önemlisi ise İnsansız savaş uçağı konusu. Daha önce birçok kez dile gelmiş olsa da Selçuk Bayraktar’ın açıklamaları bir hayli ilgi uyandırıyor.
2023 öncesinde insansız savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirten yönetici, söz konusu çalışmalara dair başka bir bilgi paylaşmış değil. TAI ana yükleniciliğinde çalışmaları sürdürülen milli muharip uçak konusunda birçok yerli savunma sanayi şirketinin katkı sağlayacağını biliyorduk ancak Haluk Bayraktar’ın bu açıklama ile Baykar Makina’nın insansız hava araçları konusundaki tecrübelerini milli muharip uçak projesine aktaracağı netlik kazanmış oldu. Dileriz ilerleyen günlerde merak edilen ve yanıt bekleyen birçok konuya da ışık tutulur.
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Devletin binlerce mühendisle yapamadığı ihalari sihaları bu çocuk 120 kişilik ekiple yaptı. Bugün tayyip dünyadaki 5 ülkeden biriyiz diyorsa bunu bu adama borçluyuz. Sihaları bu çocuk yaptı. İtü elektronik mezunu kendinizi amerikanın en iyi okulunda doktora yapmış.MIT de.
Türkiyenin en zeki adamı deseler şaşırmam. Bu adam yaparım diyorsa inanırım. Ama devlet anayasaya bile madde olarak koyarak yaparız deseler inanmam.
Aselsan falan diye övünür herkes ama Baykarın yanında hikaye. Daha doğrusu Selçuk Bayraktarın yanında. Tek kişilik ordu bu adam. İhalarla keklik gibi avlıyorsak hepsi bu adamın sayesinde. Devletin falan değil. Özel şirket.
Tayyip ülkenin en zeki adamını damat olarak almış. Berat falan hikaye bu çocuk bambaşka.