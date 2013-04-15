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Silicon Power, Velox V50 serisi SSD modellerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Silicon Power, Velox V50 serisi SSD modellerini tanıttı
Tayvan merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, Velox V50 serisi yeni SSD modellerini tanıtarak ürün portföyünü genişletiyor. 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm boyutlarında ve yaklaşık 63 gram ağırlığında tasarlanan Velox V50'nin gri renkli kasasında zımparalanmış alüminyum kullanılmış.
İhtiyaca göre 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle gelen ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüyle uyumlu olan SSD'ler, saniyede 530 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 200 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. NCQ, RAID, TRIM ve ECC (Error Correction Code) teknolojilerine destek veren SSD'lerin, 20G seviyesindeki titreşimlere ve 1.500G seviyesindeki şoklara dayanabildiği belirtiliyor.
Silicon Power, Velox V50 serisini üç yıllık garanti kapsamında satışa sunmayı planlarken fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış.
Silicon Power, Velox V50 serisi SSD modellerini tanıttı
Silicon Power, Velox V50 serisi SSD modellerini tanıttı

http://www.silicon-power.com/news/news_detail.php?no=20130410001&css_1=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
abdulmusavvir 6 yıl
Çevremde ihtiyaca cevap veren tek model, geçen sene 349 liraya satılan 256 GB Transcent SSD modeliydi, şimdi 349 liraya 128 GB satıyorlar, neye cevap verdiğini ben bilmiyorum.
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TuffkiLLe 6 yıl
ram ve disk fiyatlarında düşüş ne zaman gerçekleşecek merak ediyorum
şarap satın alıyoruz sanki, eskidikçe değerleniyor
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KalemKolik 6 yıl
İhtiyaca göre 32gb nedir anlamıyorum.32gb bir ssdye zorla win 7 kurarsın.
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