Silicon Power, Velox V50 serisi SSD modellerini tanıttı

Tayvan merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, Velox V50 serisi yeni SSD modellerini tanıtarak ürün portföyünü genişletiyor. 100 mm x 69.85 mm x 9.5 mm boyutlarında ve yaklaşık 63 gram ağırlığında tasarlanan Velox V50'nin gri renkli kasasında zımparalanmış alüminyum kullanılmış.

İhtiyaca göre 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle gelen ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüyle uyumlu olan SSD'ler, saniyede 530 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 200 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. NCQ, RAID, TRIM ve ECC (Error Correction Code) teknolojilerine destek veren SSD'lerin, 20G seviyesindeki titreşimlere ve 1.500G seviyesindeki şoklara dayanabildiği belirtiliyor.



Silicon Power, Velox V50 serisini üç yıllık garanti kapsamında satışa sunmayı planlarken fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmamış.



http://www.silicon-power.com/news/news_detail.php?no=20130410001&css_1=1