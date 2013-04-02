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Silicon Power'dan iki yeni SSD serisi: Velox V55 ve Slim S55

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Silicon Power'dan iki yeni SSD serisi: Velox V55 ve Slim S55
Yüksek performans, sessiz çalışma, darbelere karşı dayanıklılık ve düşük enerji sarfiyatı gibi avantajlar sunan SSD teknolojisi hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Veri depolama çözümleriyle tanınan Silicon Power, kısa bir süre önce yeni SSD modellerini duyurdu: Velox V55 ve Slim S55.
İhtiyaca göre 60 GB, 120 GB ve 240 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip SSD'lerden Velox V55, 9 mm'lik tasarımıyla masaüstü / taşınabilir bilgisayarları hedef alırken; Slim S55, 7 mm'lik tasarımıyla ince taşınabilir bilgisayarlara (örn: Ultrabook) göz kırpıyor. SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne ve NCQ / TRIM / ECC gibi teknolojilere destek veren SSD'lerin farklı test yazılımlarına göre sıralı okuma ve sıralı yazma performansları şu şekilde;

CrystalDisk Mark:

  • 520 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 460 MB / sn sıralı yazma hızı

AS SSD: 
  • 510 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 470 MB / sn sıralı yazma hızı

ATTO:
  • 550 MB / sn sıralı okuma hızı
  • 440 MB / sn sıralı yazma hızı
Üç yıllık garanti kapsamında satışa sunulmaları planlanan Velox V55 ve Slim S55'in fiyatları hakkında bilgi ise verilmemiş.
Silicon Power'dan iki yeni SSD serisi: Velox V55 ve Slim S55

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karayulun 6 yıl
ops oranları gereken değerlerdedir. sitesinden bakılabilir. son olarak sadece akakçe.com'dan değil, bazen her iki arama motorunu da kullanarak normal biçimde aramak gerekiyor düşük fiyatı bulabilmek için. arama motorları çok önemli. bazı siteleler fiyat arama sitelerinde çıkmıyor. ayrı bazı aranılanlar meşhur google'da bulunamayıp yandex'te kolayca bulunabiliyor bilginize.
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dreamblue35 6 yıl
kullanılan kontrolcü hakkında da bilgi verilmemiş
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V4LKyR 6 yıl
TwinMOS Twister RAM'ler zamanının müthiş RAM'leriydi hey gidi.
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exeter 6 yıl
Twinmos efsanesi geri donuyor.
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V4LKyR 6 yıl
Kim razı değil ki? :)
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depeche35 6 yıl
Rekabet fiyatları düşürecektir . 240'lık fiyatına 480'lık almaya razıyım.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl depeche35
depeche35

Rekabet fiyatları düşürecektir . 240'lık fiyatına 480'lık almaya razıyım.

Hep öyle diyoruz ama düştüğü yok, aksine fiyatlar yükseldi.
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