Silicon Power'dan iki yeni SSD serisi: Velox V55 ve Slim S55

Velox V55 ve Slim S55.

Yüksek performans, sessiz çalışma, darbelere karşı dayanıklılık ve düşük enerji sarfiyatı gibi avantajlar sunan SSD teknolojisi hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Veri depolama çözümleriyle tanınan Silicon Power, kısa bir süre önce yeni SSD modellerini duyurdu:ve

İhtiyaca göre 60 GB, 120 GB ve 240 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip SSD'lerden Velox V55, 9 mm'lik tasarımıyla masaüstü / taşınabilir bilgisayarları hedef alırken; Slim S55, 7 mm'lik tasarımıyla ince taşınabilir bilgisayarlara (örn: Ultrabook) göz kırpıyor. SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne ve NCQ / TRIM / ECC gibi teknolojilere destek veren SSD'lerin farklı test yazılımlarına göre sıralı okuma ve sıralı yazma performansları şu şekilde;





CrystalDisk Mark:





520 MB / sn sıralı okuma hızı

460 MB / sn sıralı yazma hızı

AS SSD: 510 MB / sn sıralı okuma hızı

470 MB / sn sıralı yazma hızı

ATTO: 550 MB / sn sıralı okuma hızı

440 MB / sn sıralı yazma hızı



Üç yıllık garanti kapsamında satışa sunulmaları planlanan Velox V55 ve Slim S55'in fiyatları hakkında bilgi ise verilmemiş.

