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Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri Türkiye'ye geliyor

Teknoloji şirketlerinin Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurması için görüşmeler devam ediyor. Apple, Microsoft ve HP gibi Silikon Vadisi'nin önemli firmaları ile yapılan ilk temaslar olumlu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri Türkiye'ye geliyor
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız teknoloji devlerinin Türkiye'de Ar-Ge merkezi açması konusunda temasların olumlu olduğunu açıkladı.


Geçtiğimiz yıl Ar-Ge Reform Paketi hayata geçirildi. Ar-Ge Reform Paketi'nden önce Türkiye'de 240 civarında olan Ar-Ge merkezi sayısı şu anda 600'e yaklaştı. Buna ek olarak 50'nin üzerinde de tasarım merkezi açıldı.

Yabancı firmaları ülkemize çekmek ve teknolojik Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye'de yürütmeleri için girişimler bulunuyor. Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, geçtiğimiz ay San Francisco'da bulunan Silikon Vadisi'ni ziyaret ederek, vadideki uygulamaları yerinde inceledi.

Ar-Ge Desteği Apple, HP ve Microsoft'un İlgisini Çekti

Teknoloji devleri olarak bilinen firmaları tek tek ziyaret ettiklerini belirten Ziya Altunyaldız, önemli firmaların Türkiye'de Ar-Ge merkezi kuracağının sinyalini verdi. Altunyaldız yaptığı açıklamada "Silikon Vadisi'ndeki tüm firmaların çalışma, etkileşim süreçleri ve ekonomik yapısını yerinde analiz ettik. Buradaki büyük markalar, ürünlerini dünyanın her yerinde satan Apple, Microsoft, HP ve diğer firmalar. Vadideki firmalarla Türkiye'de Ar-Ge merkezleri açma konusunda önemli temaslarımız oldu. İlk temaslarımızda hiçbir olumsuzluk yok." dedi.


Altunyaldız, Türkiye'de sunulan şartların dünyanın hiç bir yerinde olmadığının altını çizerek "Yapılacak 1 liralık Ar-Ge merkezi harcamasına 2,30 lira destek veriyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.

Otomotiv Sektöründe 20,8 Milyar Dolarlık İhracat

Otomobil üreten pek çok firmanın ülkemizde tesisleri bulunuyor. Bu yılın ilk dokuz ayınca otomotiv sektöründe 20,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Dünyanın en değerli şirketleri listesine baktığımızda ilk sıralarda Facebook, Google, Apple gibi teknoloji markalarının ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Otomobil sektöründe yaptığımız gibi teknoloji şirketlerini de Türkiye'ye çekmemiz faydalı olacaktır.



http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/ar-ge-destegi-teknoloji-devlerinin-de-ilgisini-cekti/952328 Yorum Yaz
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asaime 1 yıl en beğenilen
Komisyon başkanı olmasının yanında AKP milletvekili olduğunu da yazmanız son derece yararlı oldu. Sanki her hangi bir komisyonun başkanı muhalefetten bir isim olabiliyor. DH'den Tribünlere bir selam...
Komisyon başkanı olmasının yanında AKP milletvekili olduğunu da yazmanız son derece yararlı oldu. Sanki her hangi bir komisyonun başkanı muhalefetten bir isim o...
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mehmedaltair 1 yıl
Hökümetimizden yeni bir gaz alma haberi daha. Şimdi çullanacaklar için hemen sorayım 3 yıl önce Samsung ile ortaklaşa yarıiletken üretim tesisi kuracaktık hatta 35 milyon dolara anlaşma imzalanıp açılış falan yapılmıştı. Bir daha görüp duyan oldu mu? Sektörü azıcık bilen biri zaten o zaman sallama olduğunu biliyordu 35 milyon dolara 10 sene öncesinin işlemci üretim teknolojisini bile satın alamazsınız Intel, Samsung falan zaten salak 14 nm'den 10 nm'ye geçmek için 10-15 milyar dolar para harcıyor.

Konu nereden buraya geldi alakası yok diyecekler için de üstteki verdiğim örneğin aynısı bunun için de geçerli. Bu adamlar gelsin diye ne yaptık özel yasa mı çıkardık ciddi bir teşvik mi verdik ne yaptık da geliyorlar???
Hökümetimizden yeni bir gaz alma haberi daha. Şimdi çullanacaklar için hemen sorayım 3 yıl önce Samsung ile ortaklaşa yarıiletken üretim tesisi kuracaktık hatt...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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mipa90 1 yıl FatihAsl
FatihAsl

Başarılı olursa Beyin göçünü önemli oranda azaltacaktır.

sanmıyorum. tr de tr mantığıyla maaş vericeklerdir. beyin göçünün asıl sebebi firmalar değil refah seviyesidir.
FatihAslBaşarılı olursa Beyin göçünü önemli oranda azaltacaktır.sanmıyorum. tr de tr mantığıyla maaş vericeklerdir. bey...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Merkur 1 yıl
Gelin gelin nasil battiginizi gormek zevkli olacak. Sanki burda hersey bedava da. Batmak icin can atiyorlar.

Edit: adamlarin haberi bile yoktur bundan belki de bizimkilerin uydurmasidir.
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Patren 1 yıl
seçim reklamı
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road35 1 yıl
1000 $ a mühendis çalıştıracaklar adamlar ne gülüyorlar bir bilseniz 1000 $a çöpçü yok adamlarda
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Kartal Göz 1 yıl
Yine tipik gaz alma haberleri.
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kadirirdem 1 yıl
Ben pek sanmıyorum ama inşallah olur.
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Amd64x2 1 yıl
Xiaomi nin ofis açmadığı (yada açamadığı -ki bu daha vahim-) yere silikon vadisi gelecek..... Bu kadar vergi ve bürokrasi ile gelirseler o zekanın ürettiği teknolojiden zaten hayır gelmez. Ülkemizde yazılımcıda donanımcıda mühendiste sermayede var. Tabiki tecrübe çok önemli ama geriden gelelim yüzde yüz kendi üretimimizle gelelim. Millileşemezsek ya seyirci oluruz yada piyon.
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DH Misafiri 1 yıl
Yorum Yazmıyacaktımda zor tuttum kendimi Bizim Millet Birşeyi eleştirmekle Nefret Kusmayı Karıştırıyor kendi kişisel gelişimini tamamlamamış 20 30 yaşındaki amcalar Yorum Yap Butonunu gorunce dayanamayıp nefret kusuyorlar yazık acınası hayatlar işte
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BekirHan 1 yıl
Tübitak projelerinde görev almış/alan bir firma çalışanı olarak söyleceğim o ki belirttikleri o 600 firmanın bir çoğu ödenek kopartabilmek adına Arge merkezi oluyor. Sözüm meclisten dışarı; güzel işler yapan firmalarda var fakat bir yerden dayı buluruz kafasında, siyasi yolla işini gören bu işten haksız ekmek yiyen firma sayısı azımsanmayacak boyutta. Bu tarz yabancı firmaların Türkiye' ye gelmesi önemli. Zira arge yatırımı konusunda ucuz iş gücününde etkisiylede olsa istihdam edilen personelin gelişmesi sağlanacaktır, bizimkilere kalırsak ırgat modunda çalışmaya devam...
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Last Troll Bender 1 yıl
Yerli otomobilimiz göklerde gibi bir haber.
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alftalen 1 yıl
Lan vize krizi yok mu?
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