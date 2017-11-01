Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri Türkiye'ye geliyor

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız teknoloji devlerinin Türkiye'de Ar-Ge merkezi açması konusunda temasların olumlu olduğunu açıkladı.





Geçtiğimiz yıl Ar-Ge Reform Paketi hayata geçirildi. Ar-Ge Reform Paketi'nden önce Türkiye'de 240 civarında olan Ar-Ge merkezi sayısı şu anda 600'e yaklaştı. Buna ek olarak 50'nin üzerinde de tasarım merkezi açıldı.

Yabancı firmaları ülkemize çekmek ve teknolojik Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye'de yürütmeleri için girişimler bulunuyor. Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, geçtiğimiz ay San Francisco'da bulunan Silikon Vadisi'ni ziyaret ederek, vadideki uygulamaları yerinde inceledi.

Ar-Ge Desteği Apple, HP ve Microsoft'un İlgisini Çekti

Teknoloji devleri olarak bilinen firmaları tek tek ziyaret ettiklerini belirten Ziya Altunyaldız, önemli firmaların Türkiye'de Ar-Ge merkezi kuracağının sinyalini verdi. Altunyaldız yaptığı açıklamada "Silikon Vadisi'ndeki tüm firmaların çalışma, etkileşim süreçleri ve ekonomik yapısını yerinde analiz ettik. Buradaki büyük markalar, ürünlerini dünyanın her yerinde satan Apple, Microsoft, HP ve diğer firmalar. Vadideki firmalarla Türkiye'de Ar-Ge merkezleri açma konusunda önemli temaslarımız oldu. İlk temaslarımızda hiçbir olumsuzluk yok." dedi.

Altunyaldız, Türkiye'de sunulan şartların dünyanın hiç bir yerinde olmadığının altını çizerek "Yapılacak 1 liralık Ar-Ge merkezi harcamasına 2,30 lira destek veriyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.

Otomotiv Sektöründe 20,8 Milyar Dolarlık İhracat

Otomobil üreten pek çok firmanın ülkemizde tesisleri bulunuyor. Bu yılın ilk dokuz ayınca otomotiv sektöründe 20,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Dünyanın en değerli şirketleri listesine baktığımızda ilk sıralarda Facebook, Google, Apple gibi teknoloji markalarının ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Otomobil sektöründe yaptığımız gibi teknoloji şirketlerini de Türkiye'ye çekmemiz faydalı olacaktır.





http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/ar-ge-destegi-teknoloji-devlerinin-de-ilgisini-cekti/952328