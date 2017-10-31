Yerli otomobil söylentileri Karsan hisselerini uçurdu





Türkiye’nin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren önemli şirketlerinden olan Karsan’ın adı bir süredir yerli otomobil için geçiyor. ARGE çalışmaları Tübitak ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen otomobil için bu hafta içinde bazı resmi açıklamaların yapılması ve üretim konusunda oluşturulacak konsorsiyumda yer alacak isimlerin belli olması bekleniyor.





Zaten bir süredir yerli otomobil beklentileri ile hareketli olan hisseler bugün 2 lira barajını aşarak tavana çok yaklaştı. %20’ye yakın bir değerlemeye ulaşan Karsan hisseleri haberi yayına hazırladığımız esnada 2,04 seviyesinden işlem görüyordu. En hızlı yükselen hisselerde lider konuma gelen Karsan, işlem hacminde de ikinci sırada konumlandı.





Bu hareketlilik sonrasında Karsan hisseleri için Devre Kesici İşlem Uygulaması’na gidildi ve işlemler geçici olarak durduruldu. Karsan cephesi konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış değil.





2 Kasım Perşembe Günü Açıklanabilir

Yerli otomobil konusunda son gelen söylentilere göreyse 2 Kasım Perşembe günü düzenlenecek bir toplantı ile üretimde yer alacak firmalar resmen açıklanacak. TOBB camiası içinden bu aracın üretimini yapabiliriz söylemleri daha önce zaten gündeme gelmişti. Bahsi geçen firmalar arasında Karsan’ın yanı sıra Kale, Fiba, Sanko, Koç, Vestel, BMC gibi isimler yer alıyor.