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Yerli otomobil söylentileri Karsan hisselerini uçurdu

Yerli otomobil üretimi konusunda Karsan’ın da adının geçmesi beklentisi ile şirket hisseleri deyim yerindeyse uçuşa geçişti. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
1 yıl
9,2b
1
47
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli otomobil söylentileri Karsan hisselerini uçurdu

Türkiye’nin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren önemli şirketlerinden olan Karsan’ın adı bir süredir yerli otomobil için geçiyor. ARGE çalışmaları Tübitak ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen otomobil için bu hafta içinde bazı resmi açıklamaların yapılması ve üretim konusunda oluşturulacak konsorsiyumda yer alacak isimlerin belli olması bekleniyor.


Zaten bir süredir yerli otomobil beklentileri ile hareketli olan hisseler bugün 2 lira barajını aşarak tavana çok yaklaştı. %20’ye yakın bir değerlemeye ulaşan Karsan hisseleri haberi yayına hazırladığımız esnada 2,04 seviyesinden işlem görüyordu. En hızlı yükselen hisselerde lider konuma gelen Karsan, işlem hacminde de ikinci sırada konumlandı.


Bu hareketlilik sonrasında Karsan hisseleri için Devre Kesici İşlem Uygulaması’na gidildi ve işlemler geçici olarak durduruldu. Karsan cephesi konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış değil.


2 Kasım Perşembe Günü Açıklanabilir

Yerli otomobil konusunda son gelen söylentilere göreyse 2 Kasım Perşembe günü düzenlenecek bir toplantı ile üretimde yer alacak firmalar resmen açıklanacak. TOBB camiası içinden bu aracın üretimini yapabiliriz söylemleri daha önce zaten gündeme gelmişti. Bahsi geçen firmalar arasında Karsan’ın yanı sıra Kale, Fiba, Sanko, Koç, Vestel, BMC gibi isimler yer alıyor.


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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
bu yerli oto olayını bu kadar uzatacaklarına;
çağır teslayı. deki bak elon. al sana arazi bedava, fabrika kurulumu devletten. 10 sene vergi yok. ama en az % 50-60 türk mühendis ve en az % 70-80 türk işçi çalıştıracaksın. teşvik için yurt içi satışta sıfır ötv. yurt dışına çıkışta vergi sıfır. adamın aklını çel getir buraya. hem adamın markasından hemde teknolojisinden yararlan. gerekirse devlet teşviği yüzde olarak ortak ol. bilmiyorum bana daha mantıklı geliyor.
bu yerli oto olayını bu kadar uzatacaklarına;çağır teslayı. deki bak elon. al sana arazi bedava, fabrika kurulumu devletten. 10 sene vergi yok. ama en az % ...
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8 Yanıt Yanıtla +83
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Leipold 1 yıl dartanyan96
dartanyan96
Bir neslin ömrü yetmez bu yerli aracı görmeye.2011'de uçak göklerde denilen propagandanın üzerinden 6 yıl geçti uçağı bırak ne prototipi ne uçağa ait eski propagandanın afişi var ortada ara ki bulasın.

Hemen negatif propaganda, karalama kampanyasi yapmayin! Al sana yerli ucak prototipi, daha neyinize yetmiyor?!

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
dartanyan96Bir neslin ömrü yetmez bu yerli aracı görmeye.2011'de uçak göklerde denilen propagandanın üzerinden 6 yıl geçti uçağı bırak ne pro...
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1 Yanıt Yanıtla +57
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dartanyan96 1 yıl
Bir neslin ömrü yetmez bu yerli aracı görmeye.2011'de uçak göklerde denilen propagandanın üzerinden 6 yıl geçti uçağı bırak ne prototipi ne uçağa ait eski propagandanın afişi var ortada ara ki bulasın.
Bir neslin ömrü yetmez bu yerli aracı görmeye.2011'de uçak göklerde denilen propagandanın üzerinden 6 yıl geçti uçağı bırak ne prototipi ne uçağa ait eski prop...
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4 Yanıt Yanıtla +43
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ufo 1 yıl
Yerli oto işi de oy aparma işi. Gündem değiştirme.
Siz önce "milli yolcu uçağımız"ı bir aşağı indirin sonra yaparsınız arabanızı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ahnksqualt 1 yıl
Resmin ilkindeki eğitim ucağı

ikincisi hürkuş oda eğitim ve silahlı versiyonu ile kullanılan bir tür

bunların üretimi gerçekleşmeden önce bu tür uçakları ithal ediyorduk yani bunlar için para veriyorduk.

Ayrıca dünyada neredeyse tüm profesyonel ordularda bu tur uçaklar mevcuttur çünkü ilk adım uçaklarıdır.

Demem o ki sen bu üretimi basite indirgeyip F35 vs karşılaştırma yapıp yapılanı küçümsüyorsan gerçekte şu şekilde bir karşılaştırma yapmış oluyorsun. Traktör ile otomobil evet kişi de araç ama kullanım alanları farklı.
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ahnksqualt 1 yıl
Burada boş boş konuşanlar
o yerli ürünler piyasaya çıkınca nedense yok oluyor.
Sizin gibilerden bu ülkeye fayda yok enazından bu ülkeyi terk edin de otobüste metroda yer kaplamayın.
O kadar proje var bir kısmı fiilen üretilmiş 2. versiyonları üretimi için çalışıyor.
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frostburn 1 yıl ahnksqualt
ahnksqualt

Burada boş boş konuşanlar

o yerli ürünler piyasaya çıkınca nedense yok oluyor.

Sizin gibilerden bu ülkeye fayda yok enazından bu ülkeyi terk edin de otobüste metroda yer kaplamayın.

O kadar proje var bir kısmı fiilen üretilmiş 2. versiyonları üretimi için çalışıyor.



yerli telefon mu acaba bu piyasaya çıkan ürünler?
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Vanished Man 1 yıl ahnksqualt
ahnksqualt
Burada boş boş konuşanlar
o yerli ürünler piyasaya çıkınca nedense yok oluyor.
Sizin gibilerden bu ülkeye fayda yok enazından bu ülkeyi terk edin de otobüste metroda yer kaplamayın.
O kadar proje var bir kısmı fiilen üretilmiş 2. versiyonları üretimi için çalışıyor.

Ülke babanın yeri sanki

Eleştiriye tahammülün yoksa millete laf söyleme. Ayrıca o hürkuş falan yazmayın böyle şeyler. Tsknın emekli ettiği f-104 uçakları bile o hürkuşu uçaktan saymaz. Hürkuş dediğin zımbırtı 30'lu yıllarda türkiyenin yaptığı uçaklardan belki tık öte.
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kadirirdem 1 yıl
Güzelim EVT-S1'i yediler ben ona yanarım.
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vonderplanitz 1 yıl
dikkat ederseniz haber yerli teknolojinin ilerlemesi, yerel ekonominin kazanması ile ilgili değil, borsa'daki yatırımcısının kazanmasıyla ilgili yani ortada bir yerli otomobil teknolojisiyle ilgili bir plan, bir strateji yok, insan gücüne teknik yetenek ve mühendise bir yatırım bir destek yok, sadece AKP'lilerin günlük keyif ihtiyacını karşılayacak dozajda bir haber var, hepsi bu.
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procy27 1 yıl
Biz yerli otomobil için saab 9-3 ün haklarını satın almadık mı
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Krone 1 yıl
Donanımhaber oldu Ahaber. Yerli oto ay sonunda dediniz ortalıkta bir şey yok. Bu haberin teknolojiyle ya da donanımla bir ilgisini de çözemedim. Karsan hisselerinden bize ne ?
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erturkcan2 1 yıl
KARSAN'ın ürettiği minibüsleri çok dandik bulduğumdan maalesef üzülerek söylüyorum yerli otomobili yaparlarsa benim şahsen hiç umudum yok. Aslında daha iyisinide yaparlar ama bunlar hep para demek araba pahalı olur üretim pahalı olur ama geçmişte yaptıkları ürünü aklıma getirdiğimde pek ümidim yok. Gururumuz olacak bir ürün ortaya çıksın herkes taş gibi araba desin ikide bir arıza vermesin bir japon otomobili gibi olsun farkımız olsun canımı yesinler bir vidasını dahi üretene kurban olurum ama dandik vida değil üstün teknoloji vida...
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erci501 1 yıl
Eğer haber doğruysa sonu Tofaş gibi olur.
Karsan V.Koç un damadının
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trojannn 1 yıl
bildiğim bişey varsa bu adamların kapı yapmayı bilmedikleri. her araçları ilk olarak kapılarından bozuluyor. biri kapanıyor biri kapanmıyor. ya da hiç kapanmıyor. onu da geçtim, türkiyede bu araçları kullananların en az yuzde 60 ı kullanmayı bilmiyor. insan gibi kullanan yüzde 40. eski magiruslar hiç değilse genişti daha çok insan oturuyordu. bunda inmek dert binmek dert.
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