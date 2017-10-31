Yerli otomobil söylentileri Karsan hisselerini uçurdu

Zaten bir süredir yerli otomobil beklentileri ile hareketli olan hisseler bugün 2 lira barajını aşarak tavana çok yaklaştı. %20’ye yakın bir değerlemeye ulaşan Karsan hisseleri haberi yayına hazırladığımız esnada 2,04 seviyesinden işlem görüyordu. En hızlı yükselen hisselerde lider konuma gelen Karsan, işlem hacminde de ikinci sırada konumlandı.
Bu hareketlilik sonrasında Karsan hisseleri için Devre Kesici İşlem Uygulaması’na gidildi ve işlemler geçici olarak durduruldu. Karsan cephesi konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmış değil.
2 Kasım Perşembe Günü Açıklanabilir
Yerli otomobil konusunda son gelen söylentilere göreyse 2 Kasım Perşembe günü düzenlenecek bir toplantı ile üretimde yer alacak firmalar resmen açıklanacak. TOBB camiası içinden bu aracın üretimini yapabiliriz söylemleri daha önce zaten gündeme gelmişti. Bahsi geçen firmalar arasında Karsan’ın yanı sıra Kale, Fiba, Sanko, Koç, Vestel, BMC gibi isimler yer alıyor.
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çağır teslayı. deki bak elon. al sana arazi bedava, fabrika kurulumu devletten. 10 sene vergi yok. ama en az % 50-60 türk mühendis ve en az % 70-80 türk işçi çalıştıracaksın. teşvik için yurt içi satışta sıfır ötv. yurt dışına çıkışta vergi sıfır. adamın aklını çel getir buraya. hem adamın markasından hemde teknolojisinden yararlan. gerekirse devlet teşviği yüzde olarak ortak ol. bilmiyorum bana daha mantıklı geliyor.
Hemen negatif propaganda, karalama kampanyasi yapmayin! Al sana yerli ucak prototipi, daha neyinize yetmiyor?!