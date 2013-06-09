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Şimdiye kadar ki en gelişmiş Android trojanı bir güvenlik firması tarafından ortaya çıkarıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Şimdiye kadar ki en gelişmiş Android trojanı bir güvenlik firması tarafından ortaya çıkarıldı

Android işletim sistemi bir milyar kullanıcı sayısına doğru ilerlerken, hacker'ların da daha fazla dikkatini çekmeye başlıyor. Analizlere göre Windows sistemini hedefleyenlerden daha fazlası Android işletim sistemine yönelmiş durumda. 

Kaspersky firması şimdiye kadar bilinenlerden daha gelişmiş bir zararlı yazılımın Android işletim sistemini hedef aldığını açıkladı.

Obad.a şeklinde adlandırılan truva atı, Windows sistemlerine saldıran yazılımlara benzerlik arzediyor ve çok farklı açıklardan yararlanıyor.

Yazılım kurulduğu andan itibaren çok farklı görevler yapmaya başlıyor ve kaldırılması da imkansız. Uygulama arka planda çalışırken, herhangi bir zararlı yazılım imajı da uyandırmıyor. 

Uygulama kurulduktan sonra admin yetkileri alıyor ve SMS gönderme, cevapları silme, özel adreslere özel veriler gönderme, sunucudan dosya indirme ve kurma, yüklü uygulamaların bilgisini gönderme, kullanıcının iletişim bilgilerini elde etme, Android konsolunda özel komutlar çalıştırma gibi işlemler yapabiliyor.

Zararlı yazılım şu an için harici uygulama mağazalarından yükleniyor ve sadece Rusya'da tespit edilmiş durumda. Kaspersky yazılım konusunda Google'a bilgi verdiği belirtiyor. Böylece yazılımın bulaştığı uygulamaları tespit etmek kolaylaşacak. 

http://m.androidauthority.com/advanced-android-malware-threat-backdoor-androidos-obad-a-223800/ Yorum Yaz
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