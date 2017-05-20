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Singapur güvenlik için robotlardan destek alacak

Güvenlik sektöründeki açığı robotlarla çözmek isteyen Singapur'da otonom robotlar devriye gezmeye başlayacak. Yüksek bir kiralama ücretine sahip olsa da robot oldukça ilgi çekiyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Singapur güvenlik için robotlardan destek alacak
 

Singapur'da iş gücü problemini  çözmek için sağlık sektöründen hizmet sektörüne kadar pek çok alanda devlet tarafından destekli bir şekilde robotlar görev alıyor. Şimdi ise ülkede yeni bir robot güvenlik açığını kapatmak üzere işbaşı yapacak. Singapurlu OTSAW isimli teknoloji şirketi tarafından geliştirilen O-R3 isimli dört tekerlekli güvenlik robotu herhangi bir insanın müdahalesine gerek olmadan kendi başına devriye gezecek ve şüpheli durumları saptamaya çalışacak.


OTSAW Genel Müdürü Ling Ting Ming, Asya'daki güvenlik çözümleri için pek çok güvenlik şirketinin kendileriyle iletişime geçtiğini belirtirken bu durumun ana nedeni olarak bu sektörde çalışan insanların daha çabuk yıpranmasını ve istifa oranının yüksek olmasını gösterdi. Bununla birlikte robotların güvenlik alanında insanlardan daha başarılı ve daha doğru sonuçlar verebileceğini açıkladı.


Drone İle Destekleniyor  

O-R3 80kg ağırlığında ve yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda. Zorlu ve eğimli yüzeylerde de kolayca hareket edebileceği bildirilen O-R3 ayrıca herhangi bir engel veya olumsuz durumla karşılaştığı zaman etrafı gözetlemeye devam edebilmek için bir drone'a da sahip. O-R3'ün gövdesinin yan kısmında bulunan drone gerekli anlardan havalanarak gözetlemeye ve gördüklerini aktarmaya devam edebilecek. Lazer tarayıcılar ve GPS'li bir dizi sensörle donatılan O-R3, dört ya da beş saatlik devriyeye çıkmak için 2 saatlik şarj süresine ihtiyaç duyuyor.


Güney Kore'nin ardından robot yoğunluğunun en çok olduğu ülke olan Singapur'da(her 10.000 işçiye karşılık 400 robot), OTSAW'ın açıklamasına göre bu yoğunluk giderek artacak gibi görünüyor zira şimdiden pek çok güvenlik hizmeti sunan şirket robotları kiralamak için kapılarını çalmış durumda. Tabi şirketlerin bu robota sahip olmaları için yüksek miktarları gözden çıkarmaları gerekiyor. OTSAW bir aylık kiralama bedeli olarak 10.000$ ücret belirlemiş durumda.
O-R3'ü aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:

http://www.cnbc.com/2017/05/19/singapore-robot-guards-aim-to-help-ease-worker-shortage.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tufanumur12 2 yıl
Bu robotlar şimdi Transformes gibi dönüşüp mü yakalayacak şuçluları. :)
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kadirirdem 2 yıl
Bu robotlar umarım bir gün başımıza bela olmazlar.
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sniper23 2 yıl
Robotlar T-800'e bağlamaz umarım.
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kadirirdem 2 yıl sniper23
:D ahahah güzel yorum.
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