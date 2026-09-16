İnsansı robot Agility Digit 5 tanıtıldı: İnsanları algıladığında çömelecek

İnsanlarla birlikte çalışabilecek
Digit 5, yakındaki insanları algıladığında duruma göre farklı tepkiler verebiliyor. Bir kişiyi uzaktan tespit ettiğinde yolunu değiştirebiliyor veya geçişine izin vermek için durabiliyor. Bir insan, robota yaklaştığında ise çömelerek oturma pozisyonuna geçebiliyor.
Agility Robotics, insansı robotların ticari kullanımında güvenliği önemli bir konu olarak görüyor. Şirket, 2024 yılında Atlanta'daki GXO deposunda Digit robotlarını tam zamanlı ticari operasyonlarda kullanmaya başlamıştı.
Önceki Digit modelleri, Kuzey Amerika'daki fabrika ve depolarda 65.000 saatin üzerinde çalışma gerçekleştirdi. GXO, Schaeffler, Amazon ve Toyota Motor Manufacturing Canada, robotları kullanan şirketler arasında yer alıyor.
Daha fazla yük taşıyabilecek
Digit 5'in geliştirilmiş bacak tasarımı, robotun yaklaşık 22,7 kilogramlık yükleri tekrarlı şekilde kaldırmasına imkan tanıyor.
Robot, tek şarjla 90 dakika çalışabiliyor ve yalnızca dokuz dakikada yeniden şarj edilebiliyor. Agility, bu sayede Digit 5'in 24 saatlik süreçte 20 saati aşan çalışma gerçekleştirebileceğini belirtiyor.
Digit 5'in boyu ise yaklaşık 180 santimetreye ulaşıyor. Robotun erişim yüksekliği 2,19 metre seviyesinde. Digit 4'te ise bu değer yaklaşık 1,68 metreydi. Yeni model, bu sayede yetişkinlerin ulaşabildiği raflara erişebiliyor. Değiştirilebilir tutucu tasarımı sayesinde robota farklı eller ve uç efektörleri takılabiliyor. Yapay zeka tabanlı yeni becerilerle birlikte robotun taşıma, paketleme ve ürün yerleştirme gibi daha fazla görevi yerine getirmesi amaçlanıyor.Kaynakça https://www.agilityrobotics.com/content/agility-unveils-digit-5-humanoid-robot-built-for-cooperatively-safe-work-at-scale https://arstechnica.com/ai/2026/09/agilitys-new-humanoid-robot-will-stop-squat-to-avoid-harming-human-coworkers/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: