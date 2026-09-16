İnsansı robot Agility Digit 5 tanıtıldı: İnsanları algıladığında çömelecek

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Tam Boyutta Gör Agility Robotics, insanlarla aynı çalışma ortamında güvenli şekilde görev yapması için geliştirdiği yeni insansı robotu Digit 5'i tanıttı. Robot, depolarda ve fabrikalarda güvenlik kafeslerine ihtiyaç duymadan çalışmayı hedefliyor.

İnsanlarla birlikte çalışabilecek

Digit 5, yakındaki insanları algıladığında duruma göre farklı tepkiler verebiliyor. Bir kişiyi uzaktan tespit ettiğinde yolunu değiştirebiliyor veya geçişine izin vermek için durabiliyor. Bir insan, robota yaklaştığında ise çömelerek oturma pozisyonuna geçebiliyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, müşterilerin Digit 5'e 2027'nin ilk yarısında erken erişim sağlayacağını, genel satışın ise yıl sonuna kadar başlayacağını açıkladı. Yeni robotun üretimi için ABD’deki RoboFab tesisinin de yeniden düzenlendiği açıklandı.

Agility Robotics, insansı robotların ticari kullanımında güvenliği önemli bir konu olarak görüyor. Şirket, 2024 yılında Atlanta'daki GXO deposunda Digit robotlarını tam zamanlı ticari operasyonlarda kullanmaya başlamıştı.

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Önceki Digit modelleri, Kuzey Amerika'daki fabrika ve depolarda 65.000 saatin üzerinde çalışma gerçekleştirdi. GXO, Schaeffler, Amazon ve Toyota Motor Manufacturing Canada, robotları kullanan şirketler arasında yer alıyor.

Daha fazla yük taşıyabilecek

Tam Boyutta Gör Digit 5, çevresindeki insanları algılamak için yapay zeka algoritmaları ve farklı görüntü tabanlı sensörler kullanıyor. Robotun işlem altyapısında Nvidia Thor IGX donanımı bulunuyor. Sistem ayrıca robotik güvenlik uygulamalarına yönelik Nvidia Halos for Robotics yazılımıyla birlikte çalışıyor.

Digit 5'in geliştirilmiş bacak tasarımı, robotun yaklaşık 22,7 kilogramlık yükleri tekrarlı şekilde kaldırmasına imkan tanıyor.

Robot, tek şarjla 90 dakika çalışabiliyor ve yalnızca dokuz dakikada yeniden şarj edilebiliyor. Agility, bu sayede Digit 5'in 24 saatlik süreçte 20 saati aşan çalışma gerçekleştirebileceğini belirtiyor.

Digit 5'in boyu ise yaklaşık 180 santimetreye ulaşıyor. Robotun erişim yüksekliği 2,19 metre seviyesinde. Digit 4'te ise bu değer yaklaşık 1,68 metreydi. Yeni model, bu sayede yetişkinlerin ulaşabildiği raflara erişebiliyor. Değiştirilebilir tutucu tasarımı sayesinde robota farklı eller ve uç efektörleri takılabiliyor. Yapay zeka tabanlı yeni becerilerle birlikte robotun taşıma, paketleme ve ürün yerleştirme gibi daha fazla görevi yerine getirmesi amaçlanıyor.

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