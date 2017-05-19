Qualcomm elektrikli araçları yolda giderken şarj edecek

Qualcomm, otmobilleri yüksek hızda giderken şarj edebilecek yeni bir sistem geliştirdi. Dinamik elektrikli araç şarjı (DEVC) olarak adlandırılan teknoloji, özel olarak inşa edilmiş bir piste entegre edilmiş durumda. Yeni girişim, elektrikli otomobillerin (Tesla süperşarj gibi) şarj istasyonlarında durma gerekliliğini ortadan kaldıracak.

Devrim niteliğindeki gelişme, otomobilleri şarj etme yeteneğine sahip daha fazla yolun inşa edilmesiyle birlikte elektrikli araçların önündeki en büyük engeli kaldırmış olacak. Qualcomm'un Halo kablosuz elektrikli araç şarj teknolojisine (WEVC) dayanan DEVC, aynı anda iki aracı şarj edebiliyor. Dahası, araçlar ileri ve geri hareket ederken dahi şarj olabiliyorlar.

Teknoloji, Fransa'nın Versay şehrindeki 100 metrelik FABRIC test pistinde sergilendi. Burada iki araç yüksek hızda seyahat ederken 20 kilowatt'a kadar şarj edebildi. VEDECOM tarafından inşa edilen FABRIC test pisti Qualcomm tarafından şarj pediyle donatılırken, VEDECOM ve Renault işbirliğiyle iki Kangoo model araç şarj alabilecek hale getirildi.

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VEDECOM CEO'su Luc Marbach, "Dünyanın ilk DEVC test platformlarından birinin kurulumu bize benzersiz bir test olanağı sağladı. Gelecekteki testlerle uzmanlığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. Renault Group Elektrikli Araç Program Direktörü Eric Feunteun ise "Dinamik şarjı, elektrikli araçların kullanım kolaylığını daha da arttıracak büyük bir vizyon olarak gördüklerini" söyledi.

Dinamik şarj işlemindeki ilerlemenin, elektrikli araçları sürücüler için çok daha cazip bir seçenek haline getirmesi bekleniyor.

https://electrek.co/2017/05/18/qualcomm-electric-vehicle-dynamic-charging/