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Qualcomm elektrikli araçları yolda giderken şarj edecek

Teknoloji devi Qualcomm'un geliştirdiği dinamik şarj sistemi, elektrikli araçları yüksek hızda giderken şarj edebilecek. DEVC isimli teknoloji Fransa'daki 100 metrelik özel pistte sergilendi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Qualcomm, otmobilleri yüksek hızda giderken şarj edebilecek yeni bir sistem geliştirdi. Dinamik elektrikli araç şarjı (DEVC) olarak adlandırılan teknoloji, özel olarak inşa edilmiş bir piste entegre edilmiş durumda. Yeni girişim, elektrikli otomobillerin (Tesla süperşarj gibi) şarj istasyonlarında durma gerekliliğini ortadan kaldıracak.
Devrim niteliğindeki gelişme, otomobilleri şarj etme yeteneğine sahip daha fazla yolun inşa edilmesiyle birlikte elektrikli araçların önündeki en büyük engeli kaldırmış olacak. Qualcomm'un Halo kablosuz elektrikli araç şarj teknolojisine (WEVC) dayanan DEVC, aynı anda iki aracı şarj edebiliyor. Dahası, araçlar ileri ve geri hareket ederken dahi şarj olabiliyorlar.
Teknoloji, Fransa'nın Versay şehrindeki 100 metrelik FABRIC test pistinde sergilendi. Burada iki araç yüksek hızda seyahat ederken 20 kilowatt'a kadar şarj edebildi. VEDECOM tarafından inşa edilen FABRIC test pisti Qualcomm tarafından şarj pediyle donatılırken, VEDECOM ve Renault işbirliğiyle iki Kangoo model araç şarj alabilecek hale getirildi.
Ayrıca Bkz. "Punto'nun yerini alacak Fiat Argo ortaya çıktı"
VEDECOM CEO'su Luc Marbach, "Dünyanın ilk DEVC test platformlarından birinin kurulumu bize benzersiz bir test olanağı sağladı. Gelecekteki testlerle uzmanlığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. Renault Group Elektrikli Araç Program Direktörü Eric Feunteun ise "Dinamik şarjı, elektrikli araçların kullanım kolaylığını daha da arttıracak büyük bir vizyon olarak gördüklerini" söyledi.
Dinamik şarj işlemindeki ilerlemenin, elektrikli araçları sürücüler için çok daha cazip bir seçenek haline getirmesi bekleniyor.

https://electrek.co/2017/05/18/qualcomm-electric-vehicle-dynamic-charging/ Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de bu yolların üzerinden geçtiğimiz için vergi alırlar bizden :D
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kerotobil 2 yıl
Lan adam bilgi paylaşmış, bş tarafından uyduracak hali yok ya. Mis gibi teknoloji yok yok vergi alırlar yok sen dedin diye tutmaz çok biliosanız siz yapın azq
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Guest-F2673E0F4 2 yıl
Maalesef maliyet yüzünden çoğu ülke yapmayacak bile zamanında Nikola Tesla'nın kablosuz elektrik projesi yapılsaydı şuanda zaten menzil batarya derdinide takmayacaktıkta neyse ...
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dogussonmez 2 yıl
Bizde bu yollara ÖTV - GTV -KDV- TDT- VCZ vergileri alınır :)
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hanox 2 yıl
İşte en faydalı teknoloji fikirlerinden biri.Gerçekleşirse ödül almalı.
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Laws81 2 yıl
Sadece tek kalemde vergi alsalar yine iyi geçiş ücreti 60 usd+ötv+kdv+adını yeni duyacağımız vergiler olur yada gecmezsek onun parasını hazine öder rahatlık ucuzluk bizim neyimize
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kadirirdem 2 yıl
Bu çok mantıklı bir sistem bakalım ne kadar efektif olacak
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shifisitert 2 yıl
akıllıca
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kerotobil 2 yıl
Lan adam bilgi paylaşmış, bş tarafından uyduracak hali yok ya. Mis gibi teknoloji yok yok vergi alırlar yok sen dedin diye tutmaz çok biliosanız siz yapın azq
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Türkiye'de bu yolların üzerinden geçtiğimiz için vergi alırlar bizden :D
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