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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sınırlı sayıda üretilen altın Razer logolu Razer Phone tanıtıldı

Razer 1 Kasım'da oyuncular için ürettiği telefonu Razer Phone'un özel bir sürümünü duyurdu. Limited Gold Edition Razer Phone olarak anılan cihazın arka panelindeki Razer logosu, altın rengine bürünmüş
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Sınırlı sayıda üretilen altın Razer logolu Razer Phone tanıtıldı
Oyuncular için çeşitli ekipmanlar üreten Razer; Nextbit'i satın almasından kısa süre sonra 1 Kasım'da oyunculara yönelik, ilk akıllı telefonunu Razer Phone'u tanıtmıştı. ABD menşeli şirket, şimdi de telefonun sınırlı sayıda üretilen altın Razer logolu modelini duyurdu.
Telefonun donanım açısından halefinden hiçbir farkı bulunmamakla birlikte cihazdaki tek farklılığın arka panelde yer alan Razer logosunun, yeşil yerine altın rengine bürünmesi olduğunu görmekteyiz. Razer Phone Gold Edition, ABD ve Hong Kong'da 2018 Çin Bahar Şenliğini kutlamak için sınırlı sayıda satışa sunulan bir cihaz. 
Telefonun Razer logosundaki renk değişimine ek olarak bir de kutuya ufak tefek dokunuşlar yapılmış. Oldukça şık görünen kırmızı bir kutuyla gelen telefonun altın renkli Razer logosu, ambalajlara da işlenmiş. Razer, neyse ki ürünün sınırlı sayıda olduğunu bahane ederek fiyat artışına gitmemiş ve akıllı telefonuna yine 699 dolarlık bir fiyat etiketi biçmiş.
Telefonun teknik detaylarını kısaca hatırlayacak olursak, 1440 x 2560 piksel çözünürlüklü 5.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihaz, 120Hz ekran tazeleme teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Snapdragon 835 yonga seti ve 8 GB RAM'den gücünü alan Razer Phone, Qualcomm Quick Charge 4+ hızlı şarj destekli 4000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor. 64 GB depolama kapasitesine sahip olan telefonun 12 MP çözünürlüklü çift arka kameraya sahip olduğunu da unutmamak gerek.  
Son olarak Limited Gold Edition Razer Phone'un 699 dolardan yalnızca Hong Kong ve ABD'de satışa sunulacağını söyleyelim. 

https://www.androidauthority.com/new-version-razer-phone-adds-gold-color-back-logo-834934/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen buraoca2
buraoca2

Altın Renkli Razer Logosu koyana kadar, RGB Ledli Razer Logosu koymayı düşünemiyor musunuz?

Aaaaa! Chroma Edition tanıtacaklardı neden sırrı bozdun ya
buraoca2Altın Renkli Razer Logosu koyana kadar, RGB Ledli Razer Logosu koymayı düşünemiyor musunuz?Aaaaa! Chroma Editio...
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10ff 1 yıl
hayret, yanarlı dönerli pavyon edition rgb ledli telefon yapmadilar mi?
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IceRulez 1 yıl
bence süper telefon ya, özellikle ekranın tazeleme hızı ve değiştirilebiliyor olması, bir akıllı telefondaki en iyi hoparlör çözümünüe sahip olması ve tabiiki 8gb rami olması
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esmerbuyucu 1 yıl IceRulez
IceRulez

bence süper telefon ya, özellikle ekranın tazeleme hızı ve değiştirilebiliyor olması, bir akıllı telefondaki en iyi hoparlör çözümünüe sahip olması ve tabiiki 8gb rami olması

Ve kameranın tost makinesi kalitesinde çöp olması.
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buraoca2 1 yıl
Altın Renkli Razer Logosu koyana kadar, RGB Ledli Razer Logosu koymayı düşünemiyor musunuz?
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Kerim5100 1 yıl buraoca2
buraoca2

Altın Renkli Razer Logosu koyana kadar, RGB Ledli Razer Logosu koymayı düşünemiyor musunuz?

Aaaaa! Chroma Edition tanıtacaklardı neden sırrı bozdun ya
1 Yanıt Yanıtla +4
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