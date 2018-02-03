Sınırlı sayıda üretilen altın Razer logolu Razer Phone tanıtıldı

Oyuncular için çeşitli ekipmanlar üreten Razer; Nextbit'i satın almasından kısa süre sonra 1 Kasım'da oyunculara yönelik, ilk akıllı telefonunu Razer Phone'u tanıtmıştı. ABD menşeli şirket, şimdi de telefonun sınırlı sayıda üretilen altın Razer logolu modelini duyurdu.

Telefonun donanım açısından halefinden hiçbir farkı bulunmamakla birlikte cihazdaki tek farklılığın arka panelde yer alan Razer logosunun, yeşil yerine altın rengine bürünmesi olduğunu görmekteyiz. Razer Phone Gold Edition, ABD ve Hong Kong'da 2018 Çin Bahar Şenliğini kutlamak için sınırlı sayıda satışa sunulan bir cihaz.

Telefonun Razer logosundaki renk değişimine ek olarak bir de kutuya ufak tefek dokunuşlar yapılmış. Oldukça şık görünen kırmızı bir kutuyla gelen telefonun altın renkli Razer logosu, ambalajlara da işlenmiş. Razer, neyse ki ürünün sınırlı sayıda olduğunu bahane ederek fiyat artışına gitmemiş ve akıllı telefonuna yine 699 dolarlık bir fiyat etiketi biçmiş.

Telefonun teknik detaylarını kısaca hatırlayacak olursak, 1440 x 2560 piksel çözünürlüklü 5.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihaz, 120Hz ekran tazeleme teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Snapdragon 835 yonga seti ve 8 GB RAM'den gücünü alan Razer Phone, Qualcomm Quick Charge 4+ hızlı şarj destekli 4000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan besleniyor. 64 GB depolama kapasitesine sahip olan telefonun 12 MP çözünürlüklü çift arka kameraya sahip olduğunu da unutmamak gerek.

Son olarak Limited Gold Edition Razer Phone'un 699 dolardan yalnızca Hong Kong ve ABD'de satışa sunulacağını söyleyelim.

https://www.androidauthority.com/new-version-razer-phone-adds-gold-color-back-logo-834934/