WhatsApp'a etiket ve çıkartmalar geliyor

Yeniliklerde dur durak bilmeyen Marc Zuckerberg; WhatsApp Business uygulamasını yayınladıktan sonra WhatsApp için yeni bir güncelleme üzerinde daha çalışmaya başladı. Etiket, çıkartma gibi nesnelerin ekleneceği yen güncelleme, şu anda Beta aşamasında. Bu özelliğin hali hazırda Facebook Messenger'da bulunduğunu da unutmamak gerek.

Güncellemeyle daha eğlenceli hale gelecek olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2.18.32 sürüm numarasıyla şimdilik test aşamasında. Etiket, çıkartma ve animasyonların "WhatsApp Sticker Paketleri Mağazası" ile birlikte WhatsApp alemine adım atması bekleniyor.

Güncellemeyle birlikte gelecek olan bu nesneleri tıpkı Facebook Messenger'da olduğu gibi konuşmalarınıza yalnızca bir ikona dokunarak dahil edebilirsiniz. Unchi ve Rollie'dan tutun da Zanimaux and The Defenders çıkartma paketlerine kadar, dilediğiniz çıkartma ve etiketleri WhatsApp Sticker Paketleri Mağazasından indirebileceksiniz. Birçok hareketli animasyon ve çıkartmanın ekleneceği güncellemenin, ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmemekte.

https://phoneradar.com/latest-whatsapp-beta-for-android-includes-messenger-like-sticker-packs-store/