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WhatsApp'a etiket ve çıkartmalar geliyor

WhatsApp; konuşmalarınıza çıkartma, etiket ve hareketli animasyonları dahil edebilmenize olanak sağlayan yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
5,1b
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14
sosyal medya
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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WhatsApp'a etiket ve çıkartmalar geliyor
Yeniliklerde dur durak bilmeyen Marc Zuckerberg; WhatsApp Business uygulamasını yayınladıktan sonra WhatsApp için yeni bir güncelleme üzerinde daha çalışmaya başladı. Etiket, çıkartma gibi nesnelerin ekleneceği yen güncelleme, şu anda Beta aşamasında. Bu özelliğin hali hazırda Facebook Messenger'da bulunduğunu da unutmamak gerek.
Güncellemeyle daha eğlenceli hale gelecek olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2.18.32 sürüm numarasıyla şimdilik test aşamasında. Etiket, çıkartma ve animasyonların "WhatsApp Sticker Paketleri Mağazası" ile birlikte WhatsApp alemine adım atması bekleniyor. 
Güncellemeyle birlikte gelecek olan bu nesneleri tıpkı Facebook Messenger'da olduğu gibi konuşmalarınıza yalnızca bir ikona dokunarak dahil edebilirsiniz. Unchi ve Rollie'dan tutun da Zanimaux and The Defenders çıkartma paketlerine kadar, dilediğiniz çıkartma ve etiketleri WhatsApp Sticker Paketleri Mağazasından indirebileceksiniz. Birçok hareketli animasyon ve çıkartmanın ekleneceği güncellemenin, ne zaman yayınlanacağı şimdilik bilinmemekte. 

https://phoneradar.com/latest-whatsapp-beta-for-android-includes-messenger-like-sticker-packs-store/ Yorum Yaz
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
WhatsApp'ın da .ku çıkmaya başladı
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irish 1 yıl
İğrenç. Watsapp ı sade ve kullanışlı olduğu için kullanıyoruz.
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Valentino 1 yıl
Bu etiket ve çıkartmalar bir Whatsapp'ta eksik kalmıştı zaten.
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Nexi-Ma 1 yıl
WP harika yenilikler yapan bir uygulama.Harika.
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Şuan noluyo 1 yıl
gitar parçalama ve ekrana su balonu fırlatma da olcak mı
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Gravaze 1 yıl
Facebook'ta belirli bir yaştan büyük kitlenin fotoğrafların altına doldurduğu bu saçmalıkları whatsapp'da çekmiyorduk şimdi oraya da geliyor ha, yazık.
Neyse hala her hafta kötü fonrlu özlü sözle aile grubunu şenlendiren akrabalara bir çare bulamadılar bu çok oymaz.
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DineİnValhalla 1 yıl
bi bu eksikti
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Zetkinlik 1 yıl
Gereksiz. Bence de sade hali daha iyi
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irish 1 yıl
İğrenç. Watsapp ı sade ve kullanışlı olduğu için kullanıyoruz.
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pUnduli 1 yıl
Bugünde Telegram'dan bunu çaldık diyor adamlar işte, Telegram dururken bize bunu kullandırıyorlar ya
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bizga33 1 yıl
Facebook Messenger kullanan var mı? Facebook Messenger'a tek girme nedenim:
"Artık Messenger'da bağlantınız var".........bla bla bla
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mcrew 1 yıl
Line dan wechat dan asiriyorlar.
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