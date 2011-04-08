Sıvı Azot ile -196 derecede çalıştırılan MSI Radeon HD 6870 Hawk'dan yeni dünya rekorları

THC rumuzlu hız aşırtma profesyoneli, MSI'ın özel tasarımlı ekran kartlarından Radeon HD 6870 Hawk ile yeni dünya rekorlarına imza attı. Sıvı Azot ile -196 derecede 1343MHz GPU ve 5218MHz bellek saat hızlarına çıkartılan ekran kartına hız aşırtma ile 5572MHz'e çıkartılan Intel Core i7-2600K işlemci, Asus P67 anakart ve 4GB DDR3 belleğin eşlik ettiği çalışma kapsamında 3DMark 03, 05, 06 ve Vantage testlerinde dünya rekorları kırıldı.

Bilindiği üzere özel tasarımlı baskılı devre üzerinde 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve GPU ile birlikte hem VMEM hem de VDDCI voltaj ayarlarına olanak tanıyan MSI Radeon HD 6870 Hawk, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın paralel işlemci sayısı ise 1120. 3DMark Vantage'da 26120 puanlık skora imza atan THC'nin dünya rekoruna ulaştığı diğer skorları görmek için adres; http://www.hwbot.org/community/user/THC