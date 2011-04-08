Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sıvı Azot ile -196 derecede çalıştırılan MSI Radeon HD 6870 Hawk'dan yeni dünya rekorları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,3b
1
21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sıvı Azot ile -196 derecede çalıştırılan MSI Radeon HD 6870 Hawk'dan yeni dünya rekorları
Tam Boyutta Gör

THC rumuzlu hız aşırtma profesyoneli, MSI'ın özel tasarımlı ekran kartlarından Radeon HD 6870 Hawk ile yeni dünya rekorlarına imza attı. Sıvı Azot ile -196 derecede 1343MHz GPU ve 5218MHz bellek saat hızlarına çıkartılan ekran kartına hız aşırtma ile 5572MHz'e çıkartılan Intel Core i7-2600K işlemci, Asus P67 anakart ve 4GB DDR3 belleğin eşlik ettiği çalışma kapsamında 3DMark 03, 05, 06 ve Vantage testlerinde dünya rekorları kırıldı.

Bilindiği üzere özel tasarımlı baskılı devre üzerinde 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve GPU ile birlikte hem VMEM hem de VDDCI voltaj ayarlarına olanak tanıyan MSI Radeon HD 6870 Hawk, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın paralel işlemci sayısı ise 1120. 3DMark Vantage'da 26120 puanlık skora imza atan THC'nin dünya rekoruna ulaştığı diğer skorları görmek için adres; http://www.hwbot.org/community/user/THC

Sıvı Azot ile -196 derecede çalıştırılan MSI Radeon HD 6870 Hawk'dan yeni dünya rekorları
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
024N 8 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deranzo 8 yıl
Benim Sapphire 6870'i 950mhz'e çektiğimde korkuyorum acaba birşey olurmu diye,adamlar 1343 mhz yapmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratbalcin 8 yıl

024N

Reklam kokan hareketler bunlar..


Tabi reklam kokacak adamların işi bu :) geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam nvidia ile hız aşırtma rekoru kırılmıştı amd hiç ondan geri kalırmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 8 yıl
al vapoo chill sende alayına git:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tony Tony 8 yıl
çok ciddi derece !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 8 yıl
acaba sıvı soğutma sistemine sıvı azot koysak ne olur. başınçtan patlar galiba ama sağlam birşey yapsan süper olmazmı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 8 yıl
boyle sogutma sistemleri satiliyor bilgim kadariyla ... isterseniz alabilrisniz ama ucret konusunda emin degilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
legend_cem 8 yıl
ben nerden bulacam sıvı azotu hadi buldum diyelim paramı yeter ona :) en iyi çözüm hava soğutmalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
sıvı azot başka birşeye benzemiyor işlmecide görmüştüm sıvı azot testini fena oluyo su veya havayla ulaşmak nerdeyse imkansız bundan sonra sıvı azotcuyuz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Necessa®i 8 yıl

DH Misafiri

sıvı azot başka birşeye benzemiyor işlmecide görmüştüm sıvı azot testini fena oluyo su veya havayla ulaşmak nerdeyse imkansız bundan sonra sıvı azotcuyuz :D


geleceğe dönüş filminde de vardı böyle birşey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
6990 gelince rekor falan kalmaz...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Necessa®i 8 yıl
sıvı ile nükleer reaktör de soğutulur. onu hava ile yapsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 8 yıl
@eric13 Hahaha haklısın dostum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatal1ty. 8 yıl
Buz tutmuştur la o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
miracorhan 8 yıl
bu ısıda normal önemli olan hava soğutma ile
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 8 yıl
amd bu hızda piyasaya sürmeliymiş demek ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaylive 8 yıl
vay canına donunca çalışmışmı bari :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17277 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, özel tasarım ve
4 etiket daha 3dmark radeon dünya rekoru msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -6- 8 yıl Lenovo ideapad Z560 video inceleme "Core i5 460M, Geforce M310, 4GB bellek, Rahat klavye" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim