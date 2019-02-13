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Skoda'nın elektrikli Vision iV konsepti ortaya çıktı

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nın önemli katılımcıları arasında yer alan Skoda, fuarda Vision iV elektrikli otomobil konseptini tanıtacak. Bu araç, gelecekteki tüm elektrikli Skoda'lara ilham verecek.
3 ay
3,6b
2
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Skoda'nın elektrikli Vision iV konsepti ortaya çıktı
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Avrupa’da satışa sunacağı yeni Kamiq crossover’ı tanıtmaya hazırlanan Skoda’nın 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki tek sürprizi bu otomobil olmayacak. Çekyalı üretici, Skoda Vision iV adını verdiği tamamen elektrikli konsept aracını da görücüye çıkaracak. Fuar için ısınma turlarına başlayan Skoda, yeni konseptinin tasarımına dair çizim görsellerini paylaştı.

Elektrikli coupe crossover formuyla karşımıza çıkmaya hazırlanan Skoda Vision iV, Volkswagen Grubu’nun elektrikli araçlarında kullandığı MEB platformu üzerine inşa edilecek. Fotoğraflardan görüldüğü üzere atletik bir yapıya sahip olan araç, 22 inçlik devasa tekerlekler üzerine oturtulacak. Yan aynalar yerine kameraların kullanıldığı konseptte kapı kollarının bulunmayışı ve çerçevesiz camlar dikkat çekiyor.

Önden bakıldığında Volkswagen’in I.D. Crozz konseptini anımsatan Skoda Vision iV konseptinde günümüzdeki modellerden daha büyük bir ızgara kullanılmış. Dikey şeritlerden oluşan bu ızgara, aracın LED gündüz farlarıyla birleşen bir ışık şeridine de ev sahipliği yapıyor. Keskin hatların devam ettiği arka tarafta ise C şeklindeki LED stop lambaları, Skoda yazısı ve difüzörün hemen üzerinde boydan boya uzanan ışık şeridi dikkat çekiyor.

Skoda, MEB platformuna sahip ilk elektrikli aracının 2020 yılında geleceğini söylüyor. Vision iV konseptinin üretim versiyonuna dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli değil. Fakat tasarım şefi Oliver Stefani’nin açıklamasına göre gelecekteki tüm elektrikli Skoda modelleri bu tasarımdan izler taşıyacak.


https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-provides-a-specific-outlook-on-the-brands-electric-future-with-the-vision-iv-concept-study/ Yorum Yaz
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