Skylake entegre bellek kontrolcüsü sadece DDR3L desteği sunuyor

Yavaş yavaş yeni nesil Skylake işlemcilerini piyasaya sürmeye başlayan Intel, bu nesilde DDR4 bellek standardına geçiş yapacağını açıklamıştı. Bu geçiş sırasında DDR3 bellek standardı için de kısıtlı destek sunulacağı belirtilmişti. Bu kısıtlamanın detayları da belli oldu.





Intel ile yapılan görüşmeler sonucunda Skylake entegre bellek kontrolcüsünün sadece DDR3L modüllere destek vereceği tespit edilmiş. Yani 1.35 Volt değerine kadar DDR3L belleklere destek sunuluyor. Intel aslında tüketicilerin yeni Skylake platformuna kolay ve düşük maliyetli bir geçiş yapabilmesi için DDR3 desteğini devam ettiriyor ancak kontrolcünün zarar görmemesi için de voltaj sınırını 1.35'de tutuyor.





Bununla birlikte bazı anakart üreticilerinin ürün özellik listesinde 1.65V değerine kadar DDR3 belleklere destek sunduğunu belirtmesi tüketicinin kafasını karıştırıyor. Her ne kadar bu üreticilerin anakartları belirlenen voltaj değerine kadar DDR3 bellekleri kaldırabiliyor olsa da zaman içerisinde yüksek voltaj entegre bellek kontrolcüsüne zarar vererek işlemcinin kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor.





Diğer bir detay ise kontrolcünün DDR4 belleklerde en fazla 4133MHz saat hızlarını destekliyor oluşu. Genelde pazarda DDR4 setleri 2133 MHz ve 3000 MHz arasında olduğu için herhangi bir problem mevcut değil ancak performans meraklısı kullanıcıların daha yüksek saat hızlarını tercih ederken bu sınırı dikkate alması gerekiyor.

http://www.tomshardware.com/news/skylake-memory-support,30185.html