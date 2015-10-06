Skylake entegre bellek kontrolcüsü sadece DDR3L desteği sunuyor

Haber Editörü
Yavaş yavaş yeni nesil Skylake işlemcilerini piyasaya sürmeye başlayan Intel, bu nesilde DDR4 bellek standardına geçiş yapacağını açıklamıştı. Bu geçiş sırasında DDR3 bellek standardı için de kısıtlı destek sunulacağı belirtilmişti. Bu kısıtlamanın detayları da belli oldu.
Intel ile yapılan görüşmeler sonucunda Skylake entegre bellek kontrolcüsünün sadece DDR3L modüllere destek vereceği tespit edilmiş. Yani 1.35 Volt değerine kadar DDR3L belleklere destek sunuluyor. Intel aslında tüketicilerin yeni Skylake platformuna kolay ve düşük maliyetli bir geçiş yapabilmesi için DDR3 desteğini devam ettiriyor ancak kontrolcünün zarar görmemesi için de voltaj sınırını 1.35'de tutuyor.
Bununla birlikte bazı anakart üreticilerinin ürün özellik listesinde 1.65V değerine kadar DDR3 belleklere destek sunduğunu belirtmesi tüketicinin kafasını karıştırıyor. Her ne kadar bu üreticilerin anakartları belirlenen voltaj değerine kadar DDR3 bellekleri kaldırabiliyor olsa da zaman içerisinde yüksek voltaj entegre bellek kontrolcüsüne zarar vererek işlemcinin kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor.
Diğer bir detay ise kontrolcünün DDR4 belleklerde en fazla 4133MHz saat hızlarını destekliyor oluşu. Genelde pazarda DDR4 setleri 2133 MHz ve 3000 MHz arasında olduğu için herhangi bir problem mevcut değil ancak performans meraklısı kullanıcıların daha yüksek saat hızlarını tercih ederken bu sınırı dikkate alması gerekiyor.
http://www.tomshardware.com/news/skylake-memory-support,30185.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ddr3 1600'e (çift kanal o.c.) geçişte ise öyle ahım şahım bir performans artışı hissetmedim.
Ddr4'lerde ise performans farkını en çok on board ekran kartı (apu v.b) kullananlar hissedecek bence. Gddr kadar olmasa da kayda değer bir fark olur gibi.
Günlük kullanımda ise; enerji tasarrufu, sentetik testlerde puan artışı, oyunlarda (harici ekran kartı ile) birkaç kare FPS artışı sağlayacaktır.
Masaüstü DDR3L çözümleride mevcut ve haberde masaüstü sistemlerden söz ediliyor.
Intel işlemci pazarında seviyeler atlıyor ancak eskiden olduğu gibi bu aşamaları yakından göremiyoruz ne yazıkki.
Bu habere konu alan Skylake işlemciler mobil işlemciler oluyor sanırım? Çünkü DDR3L modülleri dizüstü sınıfında kullanılan bir modül ve dizüstü bilgisayarların işlemci değiştirme sıklığı çok düşük olacağından bu noktada üreticilerin bu anakartlarında bu dizaynı yaparken önlem alması gerek Hem voltaj değeri açısından hem uyumluluk açısından..