Skype Content Creator modu ile arama kaydı derli toplu hale getiriliyor

Yıllardır aramaları kayıt etme özelliğini üçüncü taraf yazılımlar üzerinden sunan Skype, bunları derli toplu hale getirme kararı aldı ve içerik üreticilere yönelik bazı yeniliklerle birlikte kullanıma sundu.

Skype Content Creator nedir?

Skype önizleme sürümünde denemeye sunulan Content Creator modu; vlogger, yayıncı veya podcast oluşturucu gibi içerik ile ilgilenen kullanıcılara yönelik yenilikler barındırıyor. Üçüncü taraf arama kayıt yazılımlarını sisteme entegre eden Skype ayrıca ses kayıtlarını düzenlemeye de imkan tanıyor.

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Yeni mod ile birlikte Xsplit, Wirecast ve Vmix gibi NewTek NDI uyumlu yazılımlar artık sistemle entegre olarak çalışıyor. Kullanıcılar yaptıkları aramaları bu yazılımlarla kayıt ederek Adobe Premiere Pro gibi düzenleme yazılımlarına doğrudan aktarabiliyor. Yani aslında kullanıcılar üçüncü taraf yazılımları kullanmak için Skype tarafından yönlendiriliyor ve seçenek sunuluyor. Daha önce böyle bir yardım sunulmuyordu.

Diğer taraftan yeni modda YouTube, Facebook ve Twitch gibi yayın platformlarına da destek veriliyor. Kullanıcı bu platformlardan herhangi birinde canlı yayınını kayıt etmek istediğinde Skype tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacak. Content Creator modu Windows 10 ve Mac uygulamalarında yaz aylarında yerini alacak.