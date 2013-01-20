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Skype, Microsoft'un tüm çevrimiçi iletişiminin merkezi haline gelecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yaklaşık 8.5 milyar dolar vererek satın aldığı Skype ile ilgili yol haritası şekillenmeye başlıyor.

İlk etapta MSN platformunun yerini alan Skype, ilerleyen dönemde tüm internete bağlı son kullanıcı cihazlar için ortak iletişim noktası olacak. Firma içindeki bir kaynaktan elde edildiği iddia edilen bilgiye dayanan habere göre, yol haritasının şimdiki noktası Xbox olacak.

Xbox üzerinde kullanıcılara sohbet ve sesli görüşme sunan Microsoft, bu hizmeti Skype'a kaydırarak platformun kapsamını genişletecek. Kullanıcılar artık Xbox iletişimini Skype üzerinden yapacak.

Planın ne zaman hayata geçeceği şimdilik belirsiz ancak Microsoft'un Skype için ödediği miktarı uzun vadede kara çevirmek için planlar yaptığı biliniyor. Skype'ın şirket Hizmetleri içerisinde daha aktif bir rol oynayacağı aşikar.


http://www.phonearena.com/news/Skype-becoming-the-hub-for-all-of-Microsofts-services-and-devices_id38856 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
__Nikolaus__ 6 yıl
Cihaza skype yukleyip rehberde skype kullananlari gostermeme ozelligini duzeltseler ilk fena olmaz
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Burhan 6 yıl
Denetim masasından komple live messenger'la ilgili herşeyi kaldırdım. Application Data klasöründeki verileri sildim, live messenger'la ilgili ne bulduysam sildim süpürdüm.. Sonunda çok şükür geri kurabildim. Hizmet sonlanana kadar aşkımız sürecek. Bizi ayıranlar utansın..
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hknisl 6 yıl
Burhan
Bugün Messenger hesabımı Skype ile birleştirme gafletinde bulundum. Sykpe indirilince otomatik olarak WLM silindi ve tekrar kurmak istediğimde zaten kurulu şeklinde gösteriyor. Ben msni sadece gelen maillerimi anlık olarak görmek için kullanıyordum. Eğer varsa skype ta bu özellik amenna, ama o kadar aradım taradım bulamadım. Çok rica ediyorum şunu nasıl geri alacağımızı bilen yada bulan paylaşsın benimle..

Bence WLMye dönmeye çalışmayın, ne de olsa yakın zamanda işlevsiz hale gelecek. Gelen mailleri kontrol etmek için GMail Notifier kullanabilirsiniz. Outlook.com desteği de olması lazım. gmailnotifier.se/...
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vitor reis 6 yıl
kesinliklee bir facetime olduğunu düşünmüyorum
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Créw 6 yıl
Şimdi Outlook Mail hesabım ile Skype hesabımı birleştirdim.
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Guest-72D8D0F2D 6 yıl
Microsoft bunu yaklaşık 1.5 sene önce duyurmuştu msn,hotmail artık kapanacak servisler arasında. Skype ve Outlook üzerinden yola devam edecekler...
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