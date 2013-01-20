Skype, Microsoft'un tüm çevrimiçi iletişiminin merkezi haline gelecek





Microsoft'un yaklaşık 8.5 milyar dolar vererek satın aldığı Skype ile ilgili yol haritası şekillenmeye başlıyor.



İlk etapta MSN platformunun yerini alan Skype, ilerleyen dönemde tüm internete bağlı son kullanıcı cihazlar için ortak iletişim noktası olacak. Firma içindeki bir kaynaktan elde edildiği iddia edilen bilgiye dayanan habere göre, yol haritasının şimdiki noktası Xbox olacak.



Xbox üzerinde kullanıcılara sohbet ve sesli görüşme sunan Microsoft, bu hizmeti Skype'a kaydırarak platformun kapsamını genişletecek. Kullanıcılar artık Xbox iletişimini Skype üzerinden yapacak.



Planın ne zaman hayata geçeceği şimdilik belirsiz ancak Microsoft'un Skype için ödediği miktarı uzun vadede kara çevirmek için planlar yaptığı biliniyor. Skype'ın şirket Hizmetleri içerisinde daha aktif bir rol oynayacağı aşikar.





http://www.phonearena.com/news/Skype-becoming-the-hub-for-all-of-Microsofts-services-and-devices_id38856